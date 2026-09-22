Se buscan voluntarios para cuidar conejos y proteger el monte en la finca donde Pedro Sánchez se reunió con sus ministros

Quintos de Mora. (Google Maps)

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Alojamiento y manutención gratis diez días a cambio de reparar vivares de conejos, reforestar dehesa y proteger el monte. Es el plan de SEO/BirdLife en su nuevo voluntariado ambiental en Quintos de Mora, la finca de 6.800 hectáreas en Los Yébenes (Toledo) célebre como refugio privado de los presidentes del Gobierno y donde Pedro Sánchez reunió a sus ministros para marcar la estrategia de la legislatura.

Esta oportunidad exclusiva es para solo seis personas que trabajarán codo con codo con los técnicos del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) entre el 6 y el 15 de noviembre. Lejos del foco mediático y el secretismo político, los seleccionados colaborarán de forma directa en la preservación de este valioso ecosistema de la red estatal.

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Una de las labores principales será el mantenimiento y revisión de vivares para conejos. Los participantes trabajarán en la supervisión, apoyo y reparación de las madrigueras artificiales y sus cerramientos de protección. El conejo de monte es la presa base fundamental para la supervivencia de especies amenazadas presentes en el recinto, como el águila imperial ibérica y la cigüeña negra.

Sánchez y sus ministros en Quintos de Mora, en febrero de 2020

A esto se sumarán las tareas de conservación vegetal y reforestación mediante la instalación de protecciones individuales sobre especies vegetales singulares para evitar el ramoneo de ungulados como ciervos, gamos y corzos, junto con el apoyo a la repoblación de frondosas autóctonas y la poda de quercíneas en los cercados.

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Por último, los voluntarios colaborarán en la gestión integral del hábitat a través del control y eliminación de la regeneración masiva de coníferas que compiten con las especies autóctonas, completando las jornadas con la recogida de residuos en los márgenes de los caminos públicos.

Un enclave con historia

Ubicada a unos 155 kilómetros de Madrid e inaccesible para el público general, la finca atesora un pasado histórico tan complejo como fascinante. En el año 1246, el rey Fernando III el Santo vendió estos parajes escabrosos a la ciudad de Toledo por 45.000 maravedíes alfonsíes, obligando a los toledanos a vender sus alhajas y vajillas para fundar el Señorío Municipal de los Montes de Toledo.

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El Gobierno de Pedro Sánchez se reúne en la finca Quintos de Mora en 2024.

Tras las desamortizaciones del siglo XIX, la zona pasó en 1829 al municipio de Mora para compensar la pérdida de sus derechos de pastoreo. El término “Quinto” responde a la denominación común de las parcelas rústicas en la comarca y agrupa los cuatro lotes de terreno que integran la propiedad: Las Peralosas, Valde-Hierno, Gil García y Valdeibáñez.

En 1942, el Patrimonio Forestal del Estado compró el monte a Mora para iniciar una intensa repoblación. Tras su integración en el ICONA en 1971 y la cesión en 1984 de 33,5 hectáreas de su granja de perdices a Castilla-La Mancha, el recinto quedó adscrito en 1996 al Organismo Autónomo Parques Nacionales.

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Durante las últimas décadas, el recinto se ha consagrado como el gran refugio privado y centro de trabajo del Ejecutivo. Felipe González celebró allí almuerzos clave en los noventa, José María Aznar lo convirtió en su habitual retiro de verano (donde recibió a George W. Bush y Tony Blair) y tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Pedro Sánchez lo han utilizado para descansos familiares, cónclaves ministeriales y citas internacionales como la cumbre con Jens Stoltenberg.

José María Aznar junto a George W. Bush en la finca de Quintos de Mora (Getty)

Condiciones de la estancia y cómo inscribirse

El programa asume íntegramente los costes de alojamiento en las dependencias de la propia finca, los víveres para los desayunos (que el grupo preparará de forma colectiva) y las comidas y cenas en establecimientos de la zona, además de los materiales de trabajo y el seguro de accidentes. Los participantes únicamente deben costear su desplazamiento de ida y vuelta hasta Los Yébenes.

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Para optar a una de las seis plazas es necesario ser mayor de edad y formalizar la solicitud a través del formulario oficial en la web de SEO/BirdLife. En la selección se ponderará el compromiso ambiental, la experiencia previa en voluntariados y la aptitud para la convivencia en un grupo reducido en un entorno aislado.