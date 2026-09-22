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La causa de muerte oficial de Hayden Panettiere ha sido revelada

Las autoridades descartaron cualquier indicio de delito y precisaron que la actriz murió por la mezcla de cinco sustancias

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere murió por los efectos tóxicos del fentanilo combinado con otras sustancias, según la Oficina del Forense del Condado de Greenville (AP)
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Hayden Panettiere murió por los efectos tóxicos del fentanilo combinado con otras sustancias, según confirmó la Oficina del Forense del Condado de Greenville.

Las autoridades determinaron que el deceso fue accidental.

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El informe oficial precisó que la causa de muerte fue “los efectos tóxicos del fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina”.

El documento aclaró además que no se hallaron “signos de trauma” que hubieran contribuido al desenlace.

El fentanilo es un opioide sintético de alta potencia, mientras que el 4-ANPP es un compuesto químico intermedio empleado en la fabricación ilegal de esa droga.

Una mano con guante de látex azul sujeta entre dos dedos una pastilla redonda azul claro y un grano de arroz partido.
El informe oficial identificó fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina como causa de muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alprazolam corresponde al medicamento conocido comercialmente como Xanax, un ansiolítico de la familia de las benzodiazepinas.

El metocarbamol es un relajante muscular de venta bajo receta, y la quetiapina es un antipsicótico utilizado para tratar la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión mayor.

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La estrella de cine y televisión murió el 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, a los 36 años.

Según los registros oficiales, a las 13:51 se recibió una llamada al 911 por un reporte de paro cardíaco.

Los primeros socorristas encontraron a la actriz inconsciente dentro de una vivienda donde se hospedaba de manera temporal.

Las autoridades determinaron que la muerte de la actriz fue accidental (REUTERS/Caitlin Ochs)
Las autoridades determinaron que la muerte de la actriz fue accidental (REUTERS/Caitlin Ochs)

El personal médico inició maniobras de reanimación, pero Hayden Panettiere fue declarada muerta a las 14:32, apenas 41 minutos después del aviso inicial.

El Departamento de Policía de Greenville descartó cualquier indicio de delito.

“La investigación preliminar no ha indicado señales de violencia o circunstancias sospechosas”, declaró un vocero de la corporación policial.

La misma fuente policial precisó que fue un conocido de la artista quien realizó la llamada de emergencia.

Panettiere comenzó su trayectoria actoral a los cinco años, con papeles en las telenovelas One Life to Live y Guiding Light.

Hayden Panettiere en "Héroes"
Hayden Panettiere interpretó a Claire Bennet en "Héroes", una animadora con capacidad regenerativa (NBC)

En 2000 obtuvo su primer papel de relevancia en el drama deportivo Remember the Titans, junto a Denzel Washington, y al año siguiente fue elegida para la serie de superhéroes de NBC Héroes, donde interpretó a la animadora con capacidad regenerativa Claire Bennet.

Entre 2012 y 2018 protagonizó la serie musical Nashville, trabajo que le valió dos nominaciones al Globo de Oro.

También encarnó a Kirby, personaje querido por los seguidores de la franquicia, en Scream 4 (2011) y Scream 6 (2023).

Su filmografía incluye además la producción de Disney Sueños sobre hielo (2005), junto a Michelle Trachtenberg, y Triunfos robados 3: Todo o Nada (2006).

Panettiere se apartó de la actuación en 2016 y regresó a la pantalla en 2023 con Scream 6.

This Is Me: A Reckoning - Hayden Panettiere
En sus memorias "This Is Me: A Reckoning", abordó sus problemas con el alcohol y las drogas y su infancia en Hollywood (Grand Central Publishing)

En mayo de este año publicó unas memorias tituladas This Is Me: A Reckoning, en las que abordó de manera directa sus problemas con el alcohol y las drogas, así como el impacto que tuvo en su vida crecer dentro de la industria de Hollywood.

La ceremonia en memoria de Hayden Panettiere

Familiares y amigos de Hayden Panettiere se reunieron el sábado 19 de septiembre en Malibú, California, para un servicio en su memoria.

El encuentro se realizó aproximadamente un mes después del fallecimiento de la actriz.

Entre los asistentes estuvieron Connie Britton, Ruby Rose, Charles Esten, Evan Ross y Paris Hilton, según reportó TMZ. Su padre, Alan “Skip” Panettiere, también estuvo presente en la ceremonia.

Según el citado medio, la madre de Panettiere, Lesley Vogel, no recibió invitación al servicio. Tampoco habrían sido invitados Brian Hickerson, pareja intermitente de la estrella, ni el hermano de este, Zach Hickerson.

Lesley Vogel no fue invitada a la ceremonia en memoria de su hija, según reportó TMZ (Europa Press)
Lesley Vogel no fue invitada a la ceremonia en memoria de su hija, según reportó TMZ (Europa Press)

Cabe destacar que un informe policial citado por People indicó que los Hickerson se encontraban con Hayden al momento de su muerte. El abogado de Brian, Sloan Ellis, pidió evitar conclusiones mientras continuaba la investigación.

Connie Britton y Charles Esten ofrecieron discursos durante el homenaje. Ambos compartieron créditos con Panettiere en la serie Nashville, donde la actriz interpretó a Juliette Barnes. Esten interpretó además una de las canciones que Panettiere cantó en la producción.

De acuerdo con TMZ, se soltaron palomas en el exterior de la iglesia antes del inicio de la ceremonia.

El padre de la actriz anunció su muerte a través de un comunicado: “Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”.

Hayden Panettiere describió en su libro el abuso que sufrió de su exnovio Brian Hickerson
Brian Hickerson, pareja intermitente de Hayden Panettiere, se encontraba junto a ella al momento de su muerte (Hollywood To You/Star Max/GC Images)

Hayden Panettiere había enfrentado previamente la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, fallecido en 2023 a los 28 años por complicaciones relacionadas con una válvula aórtica y un corazón agrandado que no había sido diagnosticado.

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