Las lluvias en Guatemala favorecen los cultivos y la recuperación de agua en las zonas agrícolas

Un grupo de personas realiza labores de cultivo y formación técnica en un terreno agrícola con pendiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las lluvias previstas para los próximos días permitirán recuperar la humedad de los suelos, favorecer el desarrollo de cultivos y almacenar agua tras varios días de déficit hídrico y temperaturas superiores a 35 °C en algunas regiones, informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Estas condiciones llegarían después de varios días con déficit hídrico y temperaturas superiores a los 35 grados centígrados en algunas regiones.

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Las precipitaciones podrían ser moderadas a fuertes, con actividad eléctrica durante las tardes y noches. El escenario alcanza a áreas productoras de café, maíz, frijol, hortalizas, cardamomo, caña de azúcar, banano, plátano, tabaco, piña y pastos.

El MAGA mantiene vigilancia sobre 280 municipios de 21 departamentos, donde la humedad disponible podría utilizarse para establecer nuevas siembras o resembrar parcelas afectadas, siempre que las condiciones particulares de cada localidad lo permitan.

La previsión meteorológica para el 22 de septiembre anticipa lluvias vespertinas y nocturnas en gran parte del territorio nacional. Los mayores acumulados se concentrarían en el altiplano central, la boca costa y la franja transversal del norte.

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Un grupo de personas examina un plano e inspecciona la vegetación durante un trabajo de campo en una zona boscosa. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

Humedad para la siembra y reserva de agua

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación elaboró su análisis agroclimático con base en el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, conocido como Insivumeh. El organismo prevé que la entrada de humedad desde ambos litorales mantenga un ambiente húmedo durante la jornada.

La recuperación de humedad representa una oportunidad para cultivos que atravesaron días de falta de agua y calor elevado. También permite captar lluvia en reservorios y sistemas de cosecha destinados posteriormente a las labores agrícolas.

El Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, identificado como VIDER, recomendó suspender las tareas de campo mientras ocurran precipitaciones intensas. Una vez que termine la lluvia, aconsejó revisar las plantaciones para detectar daños derivados del exceso de humedad.

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La inspección posterior resulta necesaria en las zonas donde se esperen acumulados más importantes. La lluvia puede beneficiar la germinación y el crecimiento de los cultivos, aunque la acumulación de agua en el suelo también puede afectar las parcelas si no existen condiciones adecuadas de drenaje.

Las temperaturas máximas previstas para el norte, el Caribe, los valles de Oriente, la boca costa y el Pacífico oscilarán entre 32 °C y 34 °C. En la región central, los valores estarán entre 25 °C y 27 °C, mientras que en occidente se ubicarán entre 22 °C y 24 °C.

Corrales secos y drenajes despejados

Las lluvias también requieren medidas de prevención para el ganado. El Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, conocido como VISAR, indicó que los productores deben revisar corrales y techos antes y durante el período de precipitaciones.

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La dependencia recomendó mantener despejados los drenajes para evitar acumulaciones de agua dentro de las instalaciones. También pidió impedir el ingreso de animales a potreros encharcados.

Los terneros y otros animales jóvenes deben permanecer en sectores secos, protegidos de la lluvia y con ventilación adecuada. La medida busca evitar que los ejemplares más vulnerables permanezcan expuestos a la humedad o a superficies inundadas.

El pronóstico incluye actividad eléctrica asociada a las lluvias, por lo que la población debe tomar precauciones durante los períodos de mayor intensidad. Las condiciones más inestables se concentrarán hacia la tarde y la noche.

El calor y las lluvias desiguales pueden dejar algunas áreas con poca humedad, mientras que otras podrían recibir suficiente agua e incluso, causar encharcamientos. Actualmente, varias zonas presentan humedad superficial menor al 25 %, principalmente en Chiquimula, Jalapa, Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Petén.

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