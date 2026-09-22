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México hace historia al ser el primer país latinoamericano en correr una prueba de relevos mixtos dentro de un Campeonato Mundial de Ciclismo

Pese a no ser favoritos para luchar por los primeros puestos, los mexicanos cumplieron con una buena actuación en lo que fue una participación histórica

Pese a no ser favoritos para luchar por los primeros puestos, los mexicanos cumplieron con una buena actuación en lo que fue una participación histórica. (REUTERS/Michael Steele)
Pese a no ser favoritos para luchar por los primeros puestos, los mexicanos cumplieron con una buena actuación en lo que fue una participación histórica. (REUTERS/Michael Steele)
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México hizo historia en el Campeonato Mundial de Ciclismo al convertirse en el primer país de Latinoamérica en competir en la prueba de relevos mixtos.

El equipo mexicano conformado por Romina Hinojosa, Andrea Ramírez, Yareli Salazar, Sebastián Ruíz, Ignacio Prado, Tomás Aguirre y Sebastián Ruíz finalizó en la penúltima posición de la competencia por delante de Japón con una marca de 57:41.84.

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Más allá del resultado, la participación de México quedará marcada como un precedente para el ciclismo nacional, donde se espera sigan surgiendo más pedalistas mexicanos que sueñen con algún día competir en las competencias más prestigiosas como el Tour de Francia o el Giro D´Italia.

La victoria de la competencia se la llevó Italia con un tiempo de 51:32.28, Francia el segundo puesto con 51:40.91 y Suiza completó el podio gracias a una marca de 51:52.18

Cómo le fue a Isaac del Toro en el comienzo del Campeonato Mundial de Ciclismo

Isaac del Toro finalizó en la sexta posición de la prueba contrarreloj masculina. (EFE/ Alejandro García)
Isaac del Toro finalizó en la sexta posición de la prueba contrarreloj masculina. (EFE/ Alejandro García)

Isaac del Toro debutó este domingo 20 de septiembre en la prueba contrarreloj individual del Campeonato Mundial de Ciclismo. Aunque tuvo dificultades para pelear por los primeros puestos durante el recorrido, logró colocarse dentro de los 10 mejores de la competencia.

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El mexicano finalizó en la sexta posición con un tiempo de 46 minutos y 31 segundos, a un minuto y 38 segundos del campeón mundial, Remco Evenepoel.

Su siguiente reto será la prueba de ruta, programada para el próximo domingo 27 de septiembre. Esa modalidad representa una de sus mayores fortalezas y le dará una nueva oportunidad de competir por llevarse el Maillot Arcoíris.

Actuación de Romina Hinojosa y los demás mexicanos en competencia

Romina Hinojosa ya vio acción tanto en la prueba contrarreloj femenil como en relevos mixtos. (Instagram/@romina_hinojosa02)
Romina Hinojosa ya vio acción tanto en la prueba contrarreloj femenil como en relevos mixtos. (Instagram/@romina_hinojosa02)

La ciclista mexicana Romina Hinojosa también hizo su presentación en el Mundial de Ciclismo dentro de la prueba contrarreloj femenina, donde terminó en el lugar 28 a 5´42 de la suiza Marlene Reusser, quien se quedó con el título mundial.

Por su parte, la otra pedalista nacional en competencia, Sara Roel, terminó en la posición 33 con una marca de 7´29´´ de la puntera de la competencia.

Sebastián Ruíz terminó en el lugar 23 de la contrarreloj Sub-23 del Campeonato Mundial de Ciclismo, disputado en Montreal, Canadá al registrar con un tiempo de 39:28.10, quedando a 2:01.94 minutos del neerlandés Ryan Gál, ganador de la prueba.

Por su parte, en la contrarreloj femenina no hubo participantes mexicanas debido a que Fernanda Zarate tuvo problemas con la visa.

Resto del calendario

Conoce el calendario de competencias de los atletas mexicanos en el Mundial de Ciclismo. (Conade)
Conoce el calendario de competencias de los atletas mexicanos en el Mundial de Ciclismo. (Conade)

Este mismo martes habrá todavía un par de competencias, donde habrá participación mexicana en cada una de ellas. A continuación, te presentamos el resto del calendario con fechas y horarios para que no pierdas detalles de lo que ocurra en el Mundial de Ciclismo:

Martes 22 de septiembre

  • Contrarreloj júnior varonil (10:15-12:25 horas)
  • Contrarreloj júnior femenil. (13:15- 14:45 horas)

Jueves 24 de septiembre

  • Carrera Sub-23 femenil (7:00-10:45 horas)
  • Carrera júnior varonil (11:30-15:00 horas)

Viernes 25 de septiembre

  • Carrera Sub-23 varonil (7:00- 11: 20 horas)
  • Carrera júnior femenil. (12:15- 14:35 horas)

Sábado 26 de septiembre

  • Carrera élite femenil (7:00-12:10 horas)

Domingo 27 de septiembre

  • Carrera élite varonil (7:00- 13:40 horas)

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI Montreal 2026 se disputará durante ocho días y contará con una delegación mexicana integrada por representantes de distintas generaciones, con Isaac del Toro como uno de los principales nombres del equipo nacional.

Todas las pruebas podrán verse a través de las pantallas de ESPN y Disney+ con Plan Premium.

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