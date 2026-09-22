Costa Rica

¿Mensaje para el DT? La polémica encuesta de Keylor Navas tras quedar fuera de la selección de Costa Rica

Keylor Navas no tardó en reaccionar tras quedar fuera de la primera convocatoria oficial de Fernando Batista con Costa Rica. Apenas horas después de que el seleccionador argentino explicara públicamente que el portero no respondió a sus intentos de contacto durante su visita a México

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Pumas UNAM's Keylor Navas during the warm up before the match REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Pumas UNAM's Keylor Navas during the warm up before the match REUTERS/Henry Romero
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En las últimas horas una polémica ha estallado en el entorno de la Selección Nacional de Costa Rica a escasos días de su debut oficial en la Liga de Naciones de la Concacaf.

La primera convocatoria del director técnico argentino Fernando Batista dejó una ausencia que retumbó con fuerza tanto dentro como fuera de la isla futbolística tica: Keylor Navas, el histórico guardameta y actual figura de los Pumas de la UNAM, no figura en la lista de seleccionados para encarar la súper Fecha FIFA de septiembre y octubre.

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El ambiente, de por sí tenso tras la confirmación de la nómina, terminó de encenderse luego de que el estratega explicara públicamente las razones de la ausencia del arquero, provocando una enigmática pero contundente reacción en redes sociales por parte del veterano guardameta.

Durante una entrevista concedida a la cadena FOX, Batista decidió abordar de manera directa la situación de Keylor Navas para evitar especulaciones desmedidas sobre el motivo de su no llamado. Según relató el entrenador argentino, la comunicación entre ambos no logró consolidarse durante una reciente visita realizada a territorio mexicano.

A pesar de señalar este desencuentro en la comunicación, el seleccionador tico prefirió bajarle las revoluciones a una eventual ruptura definitiva con el guardameta. Batista remarcó que “las puertas de la selección siempre están abiertas”, aunque dejó claro que en la coyuntura actual le corresponde tomar decisiones drásticas y dar espacio a otros futbolistas en esa demarcación.

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El director técnico de la Selección de Costa Rica, Fernando Batista, habla sobre su intento de comunicación con el portero Keylor Navas. Revela que le envió un mensaje que no fue contestado, aunque reitera su respeto por el gran deportista que es.

Asimismo, enfatizó el respeto que siente por el exjugador del Real Madrid y Paris Saint-Germain, a quien catalogó como un deportista y profesional extraordinario.

La contundente respuesta de Keylor Navas en redes sociales

Fiel a su estilo cauteloso pero incisivo, el guardameta no tardó en reaccionar. Horas después de que se difundieran las declaraciones de Batista, el portero de los Pumas utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para lanzar una publicación que la prensa y los aficionados interpretaron de inmediato como una respuesta directa hacia el seleccionador nacional.

Navas publicó una encuesta dirigida a sus seguidores con una premisa sumamente sugerente: “Si usted tiene algo importante que decir…”, ofreciendo únicamente dos opciones de respuesta: “Llama directamente” o “Manda un mensaje”.

El timing de la publicación y las referencias explícitas a una llamada telefónica y a un mensaje de texto encajaron con precisión en la narrativa previa expuesta por el estratega. Aunque Navas no etiquetó ni mencionó explícitamente a Fernando Batista en la imagen, el trasfondo del mensaje alimentó de forma inevitable las interpretaciones sobre el distanciamiento entre el técnico y la figura estelar del balompié costarricense.

El experimentado guardameta lanzó un sugerente mensaje en Instagram que fue interpretado como una respuesta directa al DT Fernando Batista (Cortesía: Keylor Navas).
El experimentado guardameta lanzó un sugerente mensaje en Instagram que fue interpretado como una respuesta directa al DT Fernando Batista (Cortesía: Keylor Navas).

Un debut en Liga de Naciones marcado por el cambio generacional

A las puertas de su estreno en la Liga de Naciones de la Concacaf, programado para este jueves 24 de septiembre a las 20:00 (hora local de Costa Rica) frente a la selección de Curazao, el conjunto tricolor se prepara para afrontar una etapa de renovación profunda.

El técnico confeccionó una lista amplia de 30 futbolistas con una marcada inclinación por la juventud y el talento del ámbito local:

  • 24 jugadores provenientes del torneo doméstico costarricense.
  • 6 legionarios militando en ligas del exterior.
  • 13 futbolistas con 23 años o menos.

En el marco de este recambio generacional, La Sele no solo extrañará la presencia de Keylor Navas bajo los tres palos, sino también la del delantero Manfred Ugalde, constituyendo dos bajas de enorme peso para la estructura del equipo.

Para custodiar la portería en esta doble jornada internacional, el estratega citó a los arqueros Patrick Sequeira, Abraham Madriz y Bayron Mora, quienes asumirán la responsabilidad de resguardar el arco costarricense en el arranque oficial del certamen continental.

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