Nicaragua

Más de 7,700 nicaragüenses fueron deportados desde Estados Unidos en 72 vuelos hasta mediados de septiembre de 2026

El volumen de retornos a Managua ya superó el registro de todo 2025 y, con un promedio mensual de 970 personas, podría rebasar las 11,600 expulsiones al cierre del año

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Estados Unidos deportó a 7,774 nicaragüenses a Managua en 72 vuelos entre enero y mediados de septiembre de 2026. (Foto: cortesía)
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Estados Unidos deportó a 7,774 nicaragüenses a Managua en 72 vuelos realizados entre enero y mediados de septiembre de 2026, según fuentes del Gobierno estadounidense consultadas por Confidencial.digital.

La cifra ya superó el récord anual previo y, si se mantiene el ritmo registrado hasta ese momento, las expulsiones podrían superar las 11,600 personas antes de finalizar el año.

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El promedio mensual asciende a 970 ciudadanos nicaragüenses. De continuar esa frecuencia, el número de vuelos de deportación hacia Managua podría superar las cien operaciones en 2026, de acuerdo con la proyección basada en los datos disponibles hasta mediados de septiembre.

La segunda administración de Donald Trump deportó a 15,366 nicaragüenses hacia Managua durante sus primeros 20 meses. A ese grupo se sumaron 1,138 ciudadanos que fueron enviados a terceros países, según la información confirmada por fuentes estadounidenses al medio nicaragüense.

El volumen de deportaciones de 2026 ya excedió el total de 2025, cuando Estados Unidos trasladó a 7,592 nicaragüenses en 67 vuelos. La frecuencia de las operaciones aumentó desde septiembre de ese año, después de un período en que los vuelos mensuales eran menos numerosos.

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Antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos realizaba dos vuelos mensuales hacia Nicaragua. Tras su asunción, el 18 de enero de 2025, el número pasó a entre tres y cinco operaciones por mes, mientras que desde septiembre de ese año se situó en un rango de ocho a diez.

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Las deportaciones de nicaragüenses desde Estados Unidos podrían superar las 11,600 personas y cien vuelos en 2026. (Foto: cortesía)

Los aviones parten del Aeropuerto Internacional de Alexandria, en Luisiana, y del Valley International Airport, de Harlingen, Texas. La plataforma ICE Flight Monitor, de Human Rights First, señaló que los jueves aterrizan vuelos procedentes de Alexandria y los sábados llegan los que salen de Harlingen.

Nicaragua figuró entre los cinco principales destinos regionales de vuelos de deportación

Nicaragua recibió 69 vuelos de deportación desde Estados Unidos hasta agosto de 2026 y se ubicó entre los cinco principales destinos regionales de esas operaciones, según Human Rights First. La organización contabilizó 2,070 vuelos en total: 464 hacia México, 390 a Guatemala, 330 a Honduras, 116 a El Salvador y 69 a Nicaragua.

La cantidad de vuelos no representa necesariamente el mismo número de personas deportadas, debido a que cada aeronave puede trasladar una cifra distinta de pasajeros. Aun así, los registros sitúan a Nicaragua entre los países latinoamericanos que reciben más operaciones de retorno desde territorio estadounidense.

Durante los cuatro años del gobierno de Joe Biden, entre 2021 y 2024, Estados Unidos deportó a 10,113 nicaragüenses. La cantidad de personas expulsadas hacia Managua durante la actual administración de Trump ya superó ese total acumulado.

Nicaragua es el único país de Centroamérica que no divulga información detallada sobre la llegada de ciudadanos deportados. La falta de datos oficiales impide conocer de forma pública cuántas personas llegan en cada vuelo y qué medidas se aplican tras su retorno.

Daniel Ortega habló de los retornos desde Estados Unidos

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La segunda administración de Donald Trump deportó a 15,366 nicaragüenses a Managua y envió a 1,138 ciudadanos a terceros países. (Foto: cortesía)

El régimen de Daniel Ortega se ha referido en pocas ocasiones a los vuelos de deportación, aunque reconoció que miles de ciudadanos nicaragüenses habían regresado desde Estados Unidos. El mandatario abordó el tema durante un discurso por el 47° aniversario del Ejército de Nicaragua.

“Luego que los han explotado allá en los Estados Unidos, ahora dictan medidas contra inmigrantes para detenerlos y deportarlos de nuevo a sus países”, afirmó Ortega. El jefe de Estado sostuvo que, de esa manera, retornaron primero centenares y luego miles de nicaragüenses.

El mandatario aseguró que se recibe a las personas deportadas “como hermanos” y busca incorporarlas a actividades económicas, sociales y productivas. En esa intervención, no ofreció detalles sobre programas específicos ni cifras oficiales relacionadas con los arribos.

Una investigación publicada por Confidencial.digital en marzo de 2026 describió una red de “vigilancia extrema” del Ministerio del Interior sobre los nicaragüenses deportados, a quienes las autoridades considerarían “personas de interés”. Según el informe, el seguimiento se organiza desde los barrios donde residen quienes regresan desde Estados Unidos.

En esas tareas participan policías, funcionarios del Ministerio del Interior, trabajadores estatales y militantes de las estructuras partidarias del Frente Sandinista. Las órdenes incluyen mantener bajo observación a los ciudadanos que retornan tras ser deportados.

Las deportaciones de 2026 ya superaron las 7,592 registradas en 67 vuelos durante 2025. (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
Las deportaciones de 2026 ya superaron las 7,592 registradas en 67 vuelos durante 2025. (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Las detenciones de nicaragüenses en Estados Unidos superaron las 17,000 desde 2025

Las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a 17,200 nicaragüenses desde 2025, de acuerdo con las cifras del Deportation Data Project. La entidad reúne registros sobre arrestos, detenciones y expulsiones que el Gobierno de Estados Unidos entregó después de demandas de acceso a información presentadas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La población nicaragüense en Estados Unidos aumentó entre 2021 y 2023, en un período vinculado con la represión política en Nicaragua y con la búsqueda de oportunidades laborales. El mayor número de aprehensiones en la frontera entre Estados Unidos y México se produjo en 2022, cuando se registraron 217,059 casos.

Muchos de los nicaragüenses que llegaron durante esos años solicitaron asilo político para intentar regularizar su situación migratoria. En ese período también funcionó el programa de parole humanitario, un permiso temporal de permanencia que benefició a más de 95,000 ciudadanos nicaragüenses.

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