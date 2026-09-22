Colombia

Este es el poderoso fusil que encontraron en medio del operativo en el que se dio de baja a alias Cholo, segundo al mando de Los Pachenca: podría derribar helicópteros

Las fuentes indicaron que se trataría de un fusil utilizado en conflictos de Medio Oriente y que habría llegado a Colombia mediante el tráfico de armas

El Presidente Abelardo de la Espriella, y el ministro de Defensa, llegaron a Santa Marta para conocer el resultado de la operación que permitió neutralizar a alias Cholo, segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y a otros seis integrantes de esta estructura criminal, además de capturar a tres más - crédito @mindefensa/X
El Presidente Abelardo de la Espriella, y el ministro de Defensa, llegaron a Santa Marta para conocer el resultado de la operación que permitió neutralizar a alias Cholo, segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y a otros seis integrantes de esta estructura criminal, además de capturar a tres más - crédito @mindefensa/X
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La Policía incautó un fusil Barrett .50 que Los Pachenca tenían para atacar helicópteros y detener vehículos blindados durante el más reciente operativo antinarcóticos contra el grupo, en el que murió alias Cholo, su segundo cabecilla, junto con otros seis integrantes.

De acuerdo con Semana, el material decomisado también incluía radioteléfonos de largo alcance para interceptar comunicaciones militares, proveedores de armamento pesado, un lanzagranadas, granadas de mortero y fusiles Galil 556 y AK-47.

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Expertos de la Policía dijeron a la publicación que el arma es antigua, aunque conserva capacidad letal. Las fuentes indicaron que se trataría de un fusil utilizado en conflictos de Medio Oriente y que habría llegado a Colombia mediante el tráfico de armas.

El Barrett es un arma de precisión empleada por francotiradores para atacar helicópteros o detener vehículos blindados. Según las fuentes policiales, los disparos suelen dirigirse a los motores para obligar a los vehículos a detenerse y facilitar una emboscada con granadas.

El fusil hallado tenía una mira telescópica más pequeña de la que requiere el modelo original. Los Pachenca lo habrían destinado a atacar helicópteros Black Hawk de la Policía que operan desde la base Antinarcóticos de Santa Marta, el Comando Aéreo del Caribe de la Fuerza Aeroespacial Colombiana o la Segunda Brigada del Ejército en Barranquilla.

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La Policía incautó un fusil Barrett .50 que Los Pachenca tenían para atacar helicópteros y detener vehículos blindados durante el más reciente operativo antinarcóticos contra el grupo - crédito @mindefensa/X
La Policía incautó un fusil Barrett .50 que Los Pachenca tenían para atacar helicópteros y detener vehículos blindados durante el más reciente operativo antinarcóticos contra el grupo - crédito @mindefensa/X

Alias Cholo murió en una operación policial en una zona rural de Magdalena el 21 de septiembre de 2026. El presidente Abelardo De la Espriella confirmó que José Luis Pérez Villanueva, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), fue abatido durante el procedimiento.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

El balance preliminar informó que siete integrantes de la organización murieron, tres fueron capturados y las autoridades incautaron diez fusiles, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas de 40 milímetros y otro material de guerra.

Pérez Villanueva era identificado como responsable de las finanzas de las Acsn y acumulaba más de 15 años de trayectoria criminal, según indicó el mandatario. Las autoridades también lo vinculaban con rutas de narcotráfico hacia Centroamérica.

Cholo ocupaba el segundo lugar en la estructura criminal

Los investigadores ubicaban a alias Cholo por debajo de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado como máximo jefe y financiador de las Acsn, conocidas también como Los Pachenca.

Alias Patilizo aparecía como el tercer hombre de la organización y jefe del Bloque Cóndor de la Sierra. Los registros oficiales atribuyen a la estructura presencia en 14 municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar, con más de 700 integrantes.

La muerte de Cholo ocurre después de la baja de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, el 4 de septiembre en Riohacha.

Las autoridades lo veían como posible relevo en La Guajira

Bendito Menor tenía influencia sobre la estructura criminal en La Guajira. Tras su muerte, las autoridades contemplaban que Cholo pudiera asumir o reforzar parte de ese control territorial.

La baja de Pérez Villanueva impacta ahora a uno de los principales niveles de mando de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

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Fusil para derribar helicópterosLos PachencaAlias CholoFusil BarrettColombia-Noticias

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