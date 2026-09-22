Honduras

Gobierno activa el plan “Escudo de Honduras” con operativos contra estructuras criminales

La estrategia contempla operaciones de prevención, investigación, inteligencia y control territorial en diferentes zonas del país

Tres jóvenes fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda alquilada por Airbnb en la aldea Roma, municipio de Jutiapa, en Atlántida.
Las primeras acciones de Escudo de Honduras derivaron en la captura de 18 personas señaladas de vínculos con maras, pandillas y otras estructuras delictivas.
Guardar

El Gobierno de Honduras puso en marcha el plan “Escudo de Honduras”, una nueva estrategia de seguridad diseñada para reforzar las acciones contra organizaciones criminales y aumentar la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la prevención, investigación y persecución del delito.

Como primeras acciones del plan, las autoridades informaron sobre la captura de 18 personas señaladas preliminarmente de mantener vínculos con maras, pandillas y otras estructuras delictivas, que deberán quedar a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica.

PUBLICIDAD

El plan contempla operaciones en distintos puntos del territorio hondureño, con énfasis en el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Copán, Danlí, Olancho y Yoro. En esas zonas se reforzará la presencia de unidades especializadas y se ejecutarán acciones focalizadas según la información recopilada por los equipos de investigación e inteligencia.

La estrategia busca que los operativos respondan a las características particulares de cada territorio, de manera que las instituciones puedan concentrar sus capacidades donde las autoridades hayan identificado actividad de estructuras criminales.

El despliegue incluye patrullajes, vigilancia, puestos de control y otras operaciones destinadas a localizar personas requeridas por la justicia y afectar las capacidades logísticas y operativas de las organizaciones investigadas.

PUBLICIDAD

Ocho zonas intervenidas

“Escudo de Honduras” fue diseñado bajo un esquema de tres etapas: intervención territorial, control territorial y estabilización territorial.

La primera contempla el ingreso y despliegue de las fuerzas de seguridad en los sectores priorizados, con operaciones focalizadas, patrullajes preventivos, controles, vigilancia, ejecución de órdenes judiciales y diligencias investigativas.

El plan de seguridad prioriza operaciones en Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Copán, Danlí, Olancho y Yoro.
El plan de seguridad prioriza operaciones en Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Copán, Danlí, Olancho y Yoro.

El propósito es intervenir puntos previamente identificados y reducir la capacidad de acción de las estructuras criminales que, según las investigaciones, mantienen presencia o desarrollan actividades en esos territorios.

Una vez completada la intervención inicial, comenzará la segunda fase, orientada a mantener el control de las zonas mediante una presencia operativa constante.

Esta etapa busca evitar que las organizaciones delictivas puedan reorganizarse, recuperar posiciones, movilizarse con facilidad o ampliar su área de influencia tras los primeros operativos.

La tercera fase corresponde a la estabilización territorial. En este punto, la estrategia pretende pasar de las operaciones de intervención y control a un esquema de presencia institucional sostenida, que incluye mantener presencia policial, impulsar acciones de prevención, recuperar espacios públicos y fortalecer el modelo de Policía Comunitaria.

La intención es que las zonas intervenidas no regresen a una situación en la que grupos delictivos puedan ejercer control o influencia, sino que permanezcan bajo presencia de las instituciones del Estado. De esta manera, el plan pretende combinar las operaciones de seguridad con acciones preventivas y de acercamiento a las comunidades.

Coordinación entre seguridad y justicia

Las capturas anunciadas como parte de las primeras acciones deberán continuar su trámite ante las instancias correspondientes, donde se determinará la situación jurídica de cada persona a partir de los elementos presentados por las autoridades.

Los peritos financieros identificaron operaciones atípicas por más de 51 millones de lempiras que fueron incorporadas al expediente judicial.
La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Militar, la Agencia Contra el Crimen y el Ministerio Público coordinan el despliegue.

La puesta en marcha de “Escudo de Honduras” ocurre tras las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y en medio de reformas relacionadas con el combate a las asociaciones terroristas.

Dentro de este escenario, las autoridades han enfocado parte de sus acciones en estructuras criminales como maras y pandillas, consideradas entre las organizaciones que serán objeto de operaciones específicas.

El plan busca aprovechar las capacidades de inteligencia, investigación y despliegue territorial de las distintas instituciones para desarrollar operaciones coordinadas y evitar que las acciones contra el crimen se concentren únicamente en intervenciones aisladas.

El despliegue contempla la participación coordinada de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Militar del Orden Público, la Agencia Nacional Contra el Crimen y el Ministerio Público.

Temas Relacionados

HondurasEscudocriminalidadplanpandillas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así funcionará el plan de Honduras para hacer que llueva: 20 vuelos, 600 mil dólares y hasta tres meses de ejecución

Los vuelos solo podrán realizarse cuando las condiciones atmosféricas sean adecuadas para intentar aumentar las precipitaciones

Así funcionará el plan de Honduras para hacer que llueva: 20 vuelos, 600 mil dólares y hasta tres meses de ejecución

Honduras eleva su tasa de interés al 6%: qué puede pasar con los créditos, la inflación y el dinero de los hondureños

El Banco Central de Honduras elevó la Tasa de Política Monetaria (TPM), que pasó de 5.75 % a 6 %, en una decisión que la autoridad monetaria justifica como una medida preventiva para contener las presiones inflacionarias

Honduras eleva su tasa de interés al 6%: qué puede pasar con los créditos, la inflación y el dinero de los hondureños

Dos personas murieron en Honduras después de que el vehículo en el que viajaban fuera arrastrado por la corriente de un río en Comayagua

Las lluvias registradas en Comayagua provocaron una emergencia durante la noche del domingo 20 de septiembre, cuando la corriente de un río arrastró un vehículo en el que viajaba una familia

Dos personas murieron en Honduras después de que el vehículo en el que viajaban fuera arrastrado por la corriente de un río en Comayagua

Qué revela el informe de la Cepal sobre Honduras, Belice y Guatemala en las uniones infantiles de Centroamérica

Un estudio regional expone contrastes severos y deja al descubierto un mapa delicado que atraviesa edades tempranas, desigualdad social y respuestas estatales pendientes

Qué revela el informe de la Cepal sobre Honduras, Belice y Guatemala en las uniones infantiles de Centroamérica

Enfrentamiento armado deja un policía y un supuesto pandillero muertos en la zona norte

Un grupo de uniformados acudió a atender una denuncia relacionada con varios vehículos que tenían reporte de robo

Enfrentamiento armado deja un policía y un supuesto pandillero muertos en la zona norte

TECNO

Así se verían los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como personajes de GTA VI

Así se verían los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como personajes de GTA VI

El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 22 de septiembre <br>

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

Apple estaría por lanzar su primera pantalla inteligente para el hogar

X de Elon Musk lanza función para avisar a usuarios cuando un país limitó la visibilidad de sus publicaciones o cuenta

ENTRETENIMIENTO

Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron el pub donde nació el Wrexham hace más de 150 años

Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron el pub donde nació el Wrexham hace más de 150 años

Ceros, mensajes ocultos y una fecha clave: las pistas de Taylor Swift que tienen en alerta a sus fans

La película “Resident Evil” supera en su primer fin de semana toda la taquilla de la película original y ya acumula USD 108 millones

La causa de muerte oficial de Hayden Panettiere ha sido revelada

Así era el lujoso centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber

MUNDO

Trump firmó el acuerdo de seguridad con Dinamarca para proteger a Groenlandia de las amenazas de Rusia y China

Trump firmó el acuerdo de seguridad con Dinamarca para proteger a Groenlandia de las amenazas de Rusia y China

Cómo las creencias impactan en la imagen de Londres incluso entre sus propios residentes, según un estudio

Trump vaticinó ante la ONU el fin del régimen cubano: “Es un Estado absolutamente fallido y caerá”

81 años, toneladas de mercurio y un operativo frustrado: el dilema de Noruega con un submarino hundido en la Segunda Guerra Mundial

Un adolescente atacó a balazos una escuela en Turquía y dejó 11 heridos: el impactante video del agresor con un rifle de caza cerca del lugar