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Honduras: lluvias intensas ponen bajo alerta al Distrito Central y ocho departamentos

La alerta estará vigente durante 48 horas ante el riesgo de inundaciones repentinas, deslizamientos y otros incidentes provocados por las precipitaciones

Las instituciones de emergencia vigilarán los acumulados de lluvia e incidentes, mientras COPECO evalúa posibles cambios en los niveles de alerta.
Las instituciones de emergencia vigilarán los acumulados de lluvia e incidentes, mientras COPECO evalúa posibles cambios en los niveles de alerta.
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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) ratificó la Alerta Amarilla para el Distrito Central y declaró Alerta Verde en ocho departamentos de Honduras, como medida preventiva frente al incremento de las lluvias y la posibilidad de incidentes asociados al mal tiempo.

La disposición tendrá una duración de 48 horas. Durante ese período, las autoridades mantendrán seguimiento permanente a la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas donde los acumulados de lluvia podrían alcanzar mayores niveles.

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Además del Distrito Central, que permanece bajo un nivel de alerta mayor debido a su vulnerabilidad, la vigilancia preventiva se extiende a Lempira, Comayagua, Intibucá, Yoro, La Paz, Cortés, Santa Bárbara y el resto del departamento de Francisco Morazán.

En esos sectores existe riesgo de que las lluvias generen crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones en áreas urbanas y rurales, y deslizamientos en zonas con terrenos susceptibles a movimientos de tierra.

Las autoridades recomiendan prestar atención a las condiciones locales, ya que la intensidad de las precipitaciones puede variar entre municipios e incluso entre distintos sectores de una misma zona.

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Zonas bajo alerta

Entre los posibles incidentes se encuentran inundaciones repentinas, deslizamientos, caída de árboles y socavones, además de otras afectaciones derivadas de la saturación de los suelos y el incremento de las corrientes de agua.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre las zonas de mayor riesgo y piden a la población evitar exponerse durante los períodos de lluvia intensa, recomendación que cobra mayor relevancia en sectores con antecedentes de inundaciones, derrumbes o problemas de drenaje.

Según el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), organismo meteorológico hondureño, la inestabilidad atmosférica continuará durante el período de vigencia de las alertas.

Las instituciones de emergencia vigilarán los acumulados de lluvia e incidentes, mientras COPECO evalúa posibles cambios en los niveles de alerta.
COPECO recomendó no cruzar ríos, quebradas ni calles con corrientes fuertes durante las lluvias.

La interacción de diferentes sistemas atmosféricos favorecerá la formación de nubosidad y precipitaciones en buena parte del territorio. Los mayores acumulados se esperan en las regiones central, suroccidental y sur, donde podrían registrarse precipitaciones de intensidad moderada a fuerte.

También se prevé la presencia de tormentas eléctricas, por lo que las autoridades recomiendan tomar medidas adicionales de prevención durante las horas de condiciones más adversas.

Cenaos atribuye el comportamiento del tiempo a la convergencia de vientos provenientes del océano Pacífico y el mar Caribe, fenómeno que interactúa con una vaguada en altura. Esa combinación favorece el desarrollo de nubosidad y la generación de precipitaciones en diferentes regiones del país.

COPECO mantiene la Alerta Amarilla en el Distrito Central por riesgo de inundaciones, derrumbes, caída de árboles y socavones.
COPECO mantiene la Alerta Amarilla en el Distrito Central por riesgo de inundaciones, derrumbes, caída de árboles y socavones.

Recomendaciones de las autoridades

El escenario también podría provocar variaciones rápidas en zonas cercanas a ríos, quebradas, laderas y sectores con problemas de drenaje.

COPECO hizo un llamado a la población para mantenerse atenta a los comunicados oficiales y adoptar medidas preventivas para proteger la vida y los bienes materiales. Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos, quebradas o calles con corrientes fuertes, y mantenerse alejados de zonas donde puedan producirse derrumbes o desprendimientos de tierra.

También piden prestar atención a la caída de árboles, postes y otros elementos que podrían representar un peligro durante las tormentas. En caso de desplazarse bajo la lluvia, la indicación es hacerlo con precaución y evitar permanecer en sitios que puedan convertirse en puntos de inundación.

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