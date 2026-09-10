América Latina

“Muy adentro de mí solo quería sobrevivir”, el testimonio de una joven tras enfrentar la depresión en El Salvador

Cynthia, estudiante de la Universidad de El Salvador, compartió su experiencia durante un conversatorio por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, coordinado por la Fundación Vida por Vida y la UES para concientizar a otros en la búsqueda de ayuda profesional

Ilustración en acuarela de una mujer con cabello rizado, blusa azul, mochila y cuadernos, sobre manchas de color naranja y amarillo.
Cynthia, estudiante de la Universidad de El Salvador, compartió su testimonio de sobrevivencia tras un intento de suicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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“Quisiera viajar al pasado y decirme que la vida es importante, anoche cuando estaba tratando de escribir mi guión para compartirlo con ustedes, pero entre más recordaba más volvía a sentir ese dolor”, narró con la voz cortada Cynthia, una estudiante de cuarto año en la Universidad de El Salvador (UES), mientras compartía su testimonio de sobrevivencia tras un intento de suicidio.

La joven participó en un conversatorio realizado este 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, coordinado por la Fundación Vida por Vida y la Universidad de El Salvador (UES). Cynthia, identificada solo con ese nombre para proteger su identidad, relató que el 13 de enero de 2025 atravesó una crisis luego de conflictos familiares y de meses de depresión tras una separación amorosa.

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En ese momento tomó una sobredosis de su medicamento antidepresivo y recibió atención hospitalaria. “Mientras estaba en el hospital, muy adentro de mí solo quería sobrevivir. Quería que mi mamá y que mi papá me escucharan, que me comprendieran”, expresó.

Cynthia explicó que decidió compartir su experiencia pese a la dificultad de volver sobre aquel episodio. “Y si se lo comento a ustedes no es para llamar el morbo o para dar lástima”, afirmó. También señaló que los señalamientos hacia quienes atraviesan una crisis de salud mental pueden impedir que más personas hablen de lo que viven: “La gente dice: ‘Es que solo lo hace para llamar la atención o para hacerse la víctima’”.

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Ilustración en acuarela de un frasco de vidrio ámbar con tapón de corcho y varias pastillas redondas sobre una mesa de madera.
El conversatorio por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio fue coordinado por la Fundación Vida por Vida y la UES. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Momentos de crisis

La estudiante indicó que continúa bajo tratamiento y que tiene un diagnóstico de incapacidad psicosocial. Dijo que todavía enfrenta “momentos bajos” y pensamientos que aparecen con mayor frecuencia cuando permanece sola en su casa. Sin embargo, sostuvo que la atención profesional le ha permitido aprender herramientas para afrontar esas crisis.

“Yo pasé un proceso de psicoterapia por parte de instituciones de gobierno y ahora estoy acá”, dijo. En su intervención también destacó los espacios de bienestar estudiantil y la unidad inclusiva de la UES, a los que atribuyó parte del acompañamiento que ha recibido durante su proceso.

Cynthia agradeció a sus docentes, amistades y compañeros de la universidad. “Yo me siento mejor en la universidad que en casa”, contó al referirse a los vínculos que construyó dentro del campus. Compartir con sus amigos y mantener una rutina académica se convirtió en un apoyo durante los días más difíciles.

Ilustración en acuarela de una joven de perfil con mochila y libros, sobre un fondo de edificios y palmeras.
La joven afirmó que los señalamientos sobre salud mental y suicidio pueden impedir que más personas hablen de lo que viven. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La joven también habló de la distancia que existía al inicio con sus padres y de los cambios que, según relató, se produjeron después de su diagnóstico. “Hoy en día mis padres, a pesar que ha sido muy difícil para ellos mi diagnóstico, estamos más cerca; al inicio nos escuchamos un poco más”, señaló.

Visibilizar la prevención del suicidio

Durante la actividad, la Fundación Vida por Vida informó que los hombres realizan al menos un intento de suicidio, mientras que las mujeres pueden llegar a realizar hasta cinco intentos. La organización planteó la necesidad de visibilizar la conversación sobre salud mental y prevención del suicidio en espacios educativos y familiares.

Como parte de la campaña de este año, la fundación busca promover el uso de un listón naranja con el mensaje “La esperanza del amanecer”. La iniciativa pretende dar mayor presencia pública al tema, de forma similar a la identificación de octubre como el mes rosa en las campañas de concientización sobre el cáncer.

Un listón naranja ilustrado en acuarela centrado sobre un fondo amarillo difuminado.
La Fundación Vida por Vida impulsó un listón naranja con el mensaje “La esperanza del amanecer” para visibilizar la prevención del suicidio y la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cierre de su testimonio, Cynthia sostuvo que expresar lo que se siente fue uno de los aprendizajes de su proceso. “Esta mañana tenemos que aprovecharla para decirnos a nosotros mismos que somos importantes y que nuestra vida vale la pena”, manifestó.

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