América Latina

Vuelven a subir los combustibles en Chile: diésel tendrá un alza de USD 0,10 por litro

En tanto, las bencinas subirán unos USD 0,03 antes del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias

Un empleado con uniforme rojo de Shell subido a una escalera ajusta los números de precios en un cartel de una gasolinera, con coches en la calle de fondo
El alza se hará efectiva esta semana.
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El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que los combustibles volverán a subir esta semana debido al incremento de las hostilidades en Medio Oriente y el consiguiente alza en el precio del petróleo a nivel mundial.

“La guerra continúa, es algo que nos ha seguido ya durante el año; estamos viendo cuánto va a ser en definitiva el precio. Efectivamente esperamos un aumento, pero eso es algo que se determina al final, justo en el momento antes de anunciarlo”, sostuvo el secretario de Estado, evitando dar una cifra exacta.

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“El combustible influye mucho en los gastos de las familias y esperamos que el alza no sea tan relevante como para que no podamos celebrar de buena forma nuestra patria“, complementó, refiriéndose a las festividades por la independencia del país que parten el próximo 17 de este mes.

Primer plano de una boquilla de combustible verde insertada en el tanque de un coche oscuro; al fondo, un empleado de Shell y un surtidor de gasolina
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) entregará este miércoles el nuevo informe que determinará el incremento real.

El alza

Así las cosas, desde el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (UDP) publicaron una estimación en la que cifran el alza de las bencinas en unos $35 pesos por litro (USD 0,03), mientras que el diésel subirá al menos $100 pesos litro (USD 0,10).

La noticia cayó como un balde de agua fría sobre todo en el gremio de los camioneros y transportistas, quienes vienen sosteniendo conversaciones periódicas con el Ministerio de Hacienda desde dónde ya advirtieron que el diésel seguirá subiendo hasta llegar a un incremento acumulado de $250 por litro (USD 0,27)

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Dichas agrupaciones acusan una fuerte presión financiera o “asfixia” económica, exigiendo mayor claridad al Gobierno y una intervención más activa del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) para amortiguar el impacto en la cadena logística e inflación.

En tanto, Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, adelantó que le pedirán al Gobierno que extienda el bono de ayuda al sector que vence este mes, a fin de evitar movilizaciones y protestas.

Así las cosas, este miércoles la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) entregará el nuevo informe que despejará las dudas sobre el incremento real en esta oportunidad.

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