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Zandokan Jr. revive lo que soportó para desenmascarar a Star Jr. en 2025 y ahora va por su cabellera en el 93 Aniversario del CMLL

El ‘Rey del Mundo’ contó a Infobae México que llegó a aquella lucha con el hombro lastimado y confesó que tuvo miedo de perder su máscara

(Ilustración: Jovani Pérez / Foto: Diego Cedrix)
(Ilustración: Jovani Pérez / Foto: Diego Cedrix)
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El próximo viernes 18 de septiembre, la Arena México será escenario del 93 Aniversario del CMLL, una noche en la que Zandokan Jr. buscará escribir otro capítulo importante en su rivalidad con Star Jr. El líder del Galeón Fantasma ya consiguió arrebatarle la máscara en Homenaje a Dos Leyendas 2025, pero ahora tiene un nuevo objetivo: quedarse con su cabellera.

En entrevista exclusiva con Infobae México, el ‘Rey del Mundo’ reconoció que se encuentra motivado y preparado para enfrentar el reto que representa el cuadrangular de parejas, donde tendrá que formar equipo precisamente con Star Jr. antes de buscar una posible definición entre ambos.

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(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

“Me siento capaz, me siento preparado, pero sobre todo, pues me siento confiado”, aseguró Zandokan Jr., quien dejó claro que desea llegar hasta la última instancia del combate para encontrarse nuevamente con su rival.

El luchador incluso planteó la posibilidad de disputar una lucha de máscara contra cabellera, una apuesta que considera ideal para continuar la historia que comenzó entre ambos.

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)

“Creo que si él quiere y aporta, vamos a tener esa gran final él y yo, máscara en contra de cabellera”, destacó.

Zandokan Jr. recordó que ya logró arrebatarle la máscara a Star Jr. y ahora apunta a repetir la hazaña en el 93 Aniversario del CMLL, donde buscará quedarse con su cabellera.

Zandokan Jr. ya tiene nuevo objetivo

Después de haber conseguido la máscara de Star Jr., Zandokan considera que la cabellera de su rival podría convertirse en el siguiente trofeo de esta rivalidad. El ‘Rey del Mundo’ incluso aseguró que ya se lo hizo saber directamente.

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(Cortesía CMLL)
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“Mi máscara ya no tiene el precio de su cabellera”, sentenció el integrante del Galeón Fantasma, quien reconoció que su rival posee una larga cabellera, aunque considera que no está a la altura del valor que representaba su máscara.

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)

Ahora ambos tendrán que dejar sus diferencias de lado momentáneamente para competir como pareja en el cuadrangular. El objetivo será superar a Místico y Averno, Último Guerrero y Templario, así como Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr.

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)

La pareja que consiga avanzar tendrá la posibilidad de disputar la lucha definitiva, por lo que Zandokan sabe que primero deberá colaborar con Star Jr. antes de intentar enfrentarlo nuevamente.

Una lesión puso en riesgo su máscara

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)

Zandokan Jr. también reveló un detalle poco conocido de aquella noche en la que desenmascaró a Star Jr. en Homenaje a Dos Leyendas 2025. El luchador recordó que sufrió una fuerte lesión en el hombro durante el combate y tuvo que continuar pese al dolor.

“Caigo con el puro hombro derecho en la lona y yo siento cómo mi hombro va hacia abajo”, relató.

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)

Lejos de abandonar el enfrentamiento, el ‘Rey del Mundo’ buscó la manera de acomodar nuevamente su articulación para continuar en la lucha. Incluso reconoció que por momentos sintió temor de que aquella lesión terminara costándole su máscara.

“Al último sí tenía miedo de perder mi máscara, porque venía mermado”, confesó.

A pesar de las dificultades, Zandokan logró sobreponerse y terminó protagonizando uno de los momentos más importantes de su carrera al conseguir desenmascarar a Star Jr.

El rey del mundo recordó aquel histórico enfrentamiento de 2025 en el que consiguió desenmascarar a Star Jr. y compartió una anécdota que marcó aquella noche.

Un cuadrangular lleno de peligros

(Ilustración: Jesús Beltrán)
(Ilustración: Jesús Beltrán)

Sobre los otros participantes del combate, Zandokan Jr. reconoció que ninguna de las parejas será sencilla de derrotar. Destacó la experiencia de Místico y Averno, la relación entre Último Guerrero y Templario y la intensidad que caracteriza a Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr.

“Todos somos difíciles, todos tenemos una gran oportunidad de estar ahí”, explicó el luchador, quien consideró que precisamente la incertidumbre sobre quién avanzará convierte al combate en uno de los grandes atractivos de la función.

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)

Con una máscara ya conquistada y una cabellera como nuevo objetivo, Zandokan Jr. llegará al 93 Aniversario con una misión clara: superar el cuadrangular, llegar a la final y volver a enfrentar a Star Jr. en una lucha de apuestas.

El luchador analizó a los luchadores que enfrentará en la gran función y dejó claro que tiene una cuenta pendiente con Star Jr., a quien lanzó una fuerte advertencia rumbo al 93 Aniversario.

El mensaje final para su rival fue contundente: “Prepárate y espero que esa noche salgas a dar lo mejor que tienes en tu repertorio, porque el Rey del Mundo es el mejor”.

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