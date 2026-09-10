La Policía Federal de Brasil ejecutó 49 allanamientos por el presunto desvío de fondos para la película sobre Jair Bolsonaro

Los agentes secuestraron documentos, dispositivos electrónicos y el celular de Mário Frias durante los procedimientos en San Pablo, Río de Janeiro, Ceará y el Distrito Federal (Europa Press)

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La Policía Federal de Brasil realizó 49 allanamientos por una investigación sobre un presunto desvío de fondos públicos para financiar la película Dark Horse, una biografía sobre Jair Bolsonaro. El operativo, autorizado por el juez del Tribunal Supremo Federal Flávio Dino, alcanzó a personas vinculadas con la producción del filme y al diputado Mário Frias en San Pablo, Río de Janeiro, Ceará y el Distrito Federal.

La causa se concentró en la presunta utilización irregular de recursos públicos para sostener el proyecto cinematográfico. Entre los ejes del expediente figuró el supuesto traspaso de cerca de dos millones de reales a Conhecer Brasil, una organización vinculada a la productora Karina Ferreira da Gama, mientras los investigadores también revisaron contratos, subcontrataciones y movimientos financieros asociados a la película. Durante los procedimientos, los agentes secuestraron documentos, dispositivos electrónicos y el teléfono celular de Frias.

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Flávio Dino, integrante del Partido Liberal y exministro de Cultura del gobierno de Jair Bolsonaro, apareció además en un informe policial por transferencias por 645.400 reales a Go Up Entertainment, la empresa relacionada con Dark Horse. Esa documentación quedó incorporada a la resolución judicial que dio luz verde a la operación.

Un informe policial incorporó transferencias por 645.400 reales de Mário Frias a Go Up Entertainment, la empresa relacionada con la película “Dark Horse” (EFE/Joédson Alves)

Los investigadores también analizaron un informe sobre operaciones consideradas atípicas en las cuentas de la productora entre el 10 de noviembre y el 30 de diciembre de 2025. En ese período, la firma movió 19,03 millones de reales, con 8,95 millones en créditos y 10,07 millones en débitos.

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Entre los principales remitentes figuraron Moneycorp Banco de Câmbio SA, con 3.920.976,40 reales; GO7 Assessoria, Produção e Marketing Cultural Eireli, con 2.614.000 reales; Marcello de Oliveira Lopes, con un millón de reales; NTT Brasil Ltda., con 750.000 reales; y Frias, con 645.400 reales.

Lopes, ex estratega de campaña del senador Flávio Bolsonaro, quedó mencionado en el expediente por ese aporte de un millón de reales, aunque no integró la lista de investigados alcanzados por los allanamientos. Al referirse a la transferencia, sostuvo que correspondió a una inversión privada.

“La transferencia se refiere exclusivamente a una inversión privada que realicé en la producción de la película ‘Dark Horse’, en mi calidad de inversor”, afirmó. Luego agregó: “La inversión se realizó con mis propios fondos, de forma regular, directamente desde mi cuenta, de manera legal y debidamente formalizada”, afirmó Lopes.

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En la misma declaración agregó que “se trata de una transacción estrictamente comercial vinculada al proyecto cinematográfico”.

El caso quedó conectado con otras revelaciones sobre la financiación del filme. Informaciones publicadas en Brasil situaron en esa trama al exbanquero Daniel Vorcaro, antiguo responsable de Banco Master, acusado de fraude financiero. También apareció mencionado Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente, a quien se le atribuyó una intermediación para obtener recursos destinados a la producción. El senador reconoció que actuó como mediador, aunque aseguró que los aportes eran privados.

La causa sobre la financiación de “Dark Horse” también involucró menciones a Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro (Europa Press)

La controversia se profundizó tras la difusión de audios atribuidos a Flávio Bolsonaro, en los que supuestamente pedía dinero para financiar la película. Ese episodio impactó en su campaña electoral, en un escenario de fuerte tensión política en el país y con la investigación judicial en avance.

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Dark Horse fue presentada como una película inspirada en la trayectoria política de Jair Bolsonaro y con una mirada favorable sobre el exmandatario. El proyecto sumó visibilidad por la participación del actor estadounidense Jim Caviezel en el papel principal y por la dimensión que tomó la causa en la antesala de las elecciones.

La investigación también recogió antecedentes surgidos de cuestionamientos de la diputada Tabata Amaral, del Partido Socialista Brasileño, y quedó integrada a una pesquisa más amplia sobre el uso de enmiendas parlamentarias. Con las medidas de este jueves, la Justicia busca reconstruir el recorrido del dinero, precisar el origen de las transferencias y determinar si fondos asignados a proyectos públicos terminaron dirigidos a la financiación de la película.

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(Con información de AFP, CNN Brasil y Europa Press)