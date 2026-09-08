América Latina

Chile: nueva polémica por estudiante de 19 años con sueldo de USD 2.000 en el Ministerio del Interior

Cristóbal Soto cursa primer año de periodismo y fue contratado como experto en redes sociales, pero el Gobierno ajustará su salario

Nueva polémica en Chile por estudiante de 19 años con sueldo de USD 2.000 en el Ministerio del Interior
Su caso se suma al de otras dos abogadas contratadas como “expertas” poco después de recibirse.
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Críticas incluso desde su propio sector y acusaciones de nepotismo recibió el Gobierno tras conocerse la noticia de que el Ministerio del Interior contrató a un estudiante de 19 años que ingresó este año a la carrera de periodismo como experto en redes sociales, con un sueldo de $1,9 millones de pesos (poco más de USD 2.000), salario muy por encima del que gana la mayoría de los chilenos.

Hablamos de Cristóbal Soto Fuentes, quien según informó el medio de investigación periodística Contrapoder, se incorporó en marzo a dicha cartera tras trabajar por cinco meses en estrategia digital y redes sociales para el alcalde de la comuna de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, y luego como community manager del área de mujeres de la Unión Demócrata Independiente (UDI), desde donde pasó a La Moneda.

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Los reproches apuntan a su falta de competencias académicas -pues solo cuenta con su enseñanza media cumplida-, pero sobre todo a lo desproporcionado que aparece su salario para una persona sin un título profesional, en contraste a lo que perciben otros funcionarios públicos.

Su caso se suma al de otras dos abogadas que fueron contratadas en el mes de abril por el Gobierno a solo un mes de haber jurado: Camila Pérez, de 26 años y militante de Renovación Nacional (RN), en el Servicio Nacional de Migraciones; y Trinidad Zegers, de 27 años, quien ingresó al Ministerio de Justicia a cargo nada menos que de coordinar la reactivación de la Reforma Procesal Civil, con un sueldo que roza los $2 millones (USD 2.160).

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Polémica en Chile por designación de una abogada recién titulada a cargo de la coordinación de la Reforma Procesal
El gobierno ya tuvo que dar explicaciones por la contratación de la abogada Trinidad Zegers Domínguez, quien se tituló en abril pasado y fue contratada en el Ministerio de Justicia a cargo de la reactivación de la Reforma Procesal Civil.

La defensa del Gobierno

Ante el revuelo transversal, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió este lunes al paso de las críticas y defendió el “profesionalismo” y la contratación del futuro periodista, pero aseguró que le bajarán el sueldo, el que finalmente quedará en $1,2 millones de pesos (USD 1.300).

“En primer lugar, todas las personas que trabajan en el Ministerio del Interior son personas que llevan adelante el trabajo para el cual fueron contratadas con el mayor nivel de profesionalismo. Y eso me consta como subsecretario y como jefe de servicio”, aseguró la autoridad.

“Sin perjuicio de ello, en virtud de la polémica que se ha generado, puedo informar que esa circunstancia respecto del sueldo específico de este funcionario ya ha sido aclarada y lo vamos a acomodar de acuerdo a las rentas, de acuerdo a los años que corresponden”, cerró Pavez.

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