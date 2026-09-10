¿Qué son las "Empresas en 24 Horas" la plataforma que busca reducir la burocracia en República Dominicana?

República Dominicana presentó Empresas en 24 Horas, una plataforma digital para constituir una empresa en un solo proceso. (Foto cortesía Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM))

Guardar

El Gobierno de República Dominicana presentó “Empresas en 24 Horas”, una plataforma digital que busca concentrar en un solo proceso los trámites necesarios para constituir una compañía. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), pretende reducir los tiempos de formalización, que hasta ahora podían extenderse durante semanas o meses, según las autoridades.

El presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento de la herramienta, identificada como E24H. El sistema integra a las entidades públicas y privadas que intervienen en la creación de empresas, con el propósito de eliminar la necesidad de que los usuarios se trasladen entre distintas oficinas para completar los registros exigidos.

PUBLICIDAD

La propuesta forma parte del plan de digitalización de servicios públicos promovido por el Ejecutivo dominicano. La plataforma está disponible en el sitio Empresas24H.gob.do y, según el MICM, permitirá completar el proceso de constitución de ciertos negocios en un plazo de un día.

Eduardo Sanz Lovatón vinculó la simplificación para crear empresas con la Ley 30-26, que eliminó el impuesto para la constitución de compañías. (Foto cortesía Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM))

La plataforma reúne tres trámites en una sola gestión

Empresas en 24 Horas incorpora el registro de nombre comercial, que corresponde a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi); el Registro Mercantil, bajo responsabilidad de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD), y la inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), administrado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La plataforma incluye un formulario único para iniciar la solicitud, opciones de pago en línea y mecanismos de validación automática que buscan reducir errores antes de que el trámite avance. También contempla una prevalidación del nombre comercial a través de WhatsApp y la generación digital de documentos constitutivos.

PUBLICIDAD

Entre esos documentos figuran los estatutos sociales y el acto bajo firma privada, según el tipo de empresa que el usuario pretenda crear. El sistema también permitirá dar seguimiento a cada solicitud y recibir notificaciones sobre correcciones o documentos pendientes de subsanar.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, sostuvo que la simplificación del proceso se relaciona con cambios legales adoptados recientemente. El funcionario mencionó la Ley 30-26, promulgada por Abinader, que derogó el impuesto para la constitución de compañías.

Sanz Lovatón afirmó que ese cobro representaba una dificultad para quienes buscaban formalizar un negocio. “Hoy, a la República Dominicana se nos trata y se nos respeta en el mundo entero como un país que funciona, como un país con el que se puede hacer negocio”, afirmó.

PUBLICIDAD

Empresas en 24 Horas reúne el registro de nombre comercial, el Registro Mercantil y la inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan prevé ampliar el servicio en todo el país

El Gobierno informó que la plataforma ya está en funcionamiento y que prevé ampliar su cobertura al resto del territorio dominicano. La iniciativa busca establecer criterios uniformes para la evaluación de los registros mercantiles, un aspecto que fue destacado por la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras).

La presidenta de esa entidad, Lucile Houellemont, señaló que el uso de un documento único y de reglas homogéneas puede dar mayor certeza a los usuarios. Según explicó, la intención es que una misma situación jurídica reciba la misma respuesta, sin importar el lugar donde se presente el trámite.

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski, indicó que facilitar la apertura de empresas puede reducir el costo de emprender. “Cuando hacemos más fácil abrir y formalizar una empresa, reducimos el costo de emprender, permitimos que una empresa pueda comenzar a operar, vender, producir, contratar, invertir y crecer”, expresó.

PUBLICIDAD

Prazmowski vinculó la medida con la meta RD2036, mediante la cual las autoridades buscan duplicar el tamaño de la economía dominicana en una década. Por su parte, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, señaló que la interoperabilidad entre instituciones estatales resulta necesaria para ejecutar este tipo de servicios digitales.

La primera etapa no contempla empresas con aportes en naturaleza, accionistas extranjeros ni actividades que requieran permisos o autorizaciones sectoriales especiales. Para esos casos, seguirán disponibles el programa Formalízate y las vías tradicionales de constitución empresarial.