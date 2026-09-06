América Latina

Estados Unidos destruyó otra embarcación narco de Los Choneros en el Pacífico

El Comando Sur interceptó una estación flotante de reabastecimiento usada en rutas de drogas, retiró a sus ocupantes y los entregó a las autoridades de Ecuador

EEUU atacó otra embarcación narco de Los Choneros en el Pacífico
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En un nuevo golpe contra el crimen organizado, el Comando Sur de Estados Unidos interceptó y hundió otra embarcación del grupo ecuatoriano Los Choneros que era utilizada como estación flotante de reabastecimiento para el narcotráfico en alta mar del Pacífico Oriental.

La operación, ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental por orden del Comando Sur, incluyó el retiro de los ocupantes de la embarcación principal y su transferencia a las autoridades de Ecuador.

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“Una vez que la embarcación principal fue despejada y la tripulación desembarcó, las fuerzas estadounidenses la hundieron junto con las embarcaciones de apoyo adjuntas”, señalaron las autoridades norteamericanas en un comunicado, que estuvo acompañado de un video del momento en que la embarcación es interceptada y posteriormente destruida.

Ataque EEUU embarcación narco
EEUU sigue persiguiendo a las bandas narco en el Pacífico

El Comando Sur sostuvo que esa estructura operaba en apoyo de actividades ilícitas de tráfico de drogas en el hemisferio, y advirtió: “Las fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) continúan llevando a cabo operaciones precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el hemisferio”.

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Este golpe al crimen organizado tiene lugar apenas dos días después de que el mismo Comando Sur anunciara un ataque contra otra embarcación de Los Choneros en el Pacífico Oriental.

La acción se realizó el 3 de septiembre por orden del comandante de SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan. La inteligencia estadounidense determinó que la nave prestaba apoyo a Los Choneros, organización a la que Washington identifica como narcoterrorista.

Ataque EEUU embarcación narco
Luego de retirar a los tripulantes de la embarcación, el Comando Sur la destruyó

La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (Jtf-Whem) ejecutó el operativo y la Fuerza de Combate Litoral 24, desplegada desde el buque de asalto anfibio USS San Antonio (LPD 17), interceptó, abordó, registró y despejó la embarcación sin incidentes. Las personas retiradas del buque fueron trasladadas de forma segura a las autoridades ecuatorianas y una vez que la nave quedó despejada, las fuerzas estadounidenses la hundieron. El mismo procedimiento que el de este sábado.

SOUTHCOM sostuvo que la interdicción eliminó un punto clave de la cadena logística de los traficantes y se enmarca en los objetivos de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C) y de la Jtf-Whem para desarticular redes narcoterroristas. El Departamento de Guerra de Estados Unidos y la A3C afirmaron que mantienen su misión de combatir a los narcoterroristas en el hemisferio occidental.El Departamento de Guerra de Estados Unidos defendió el “éxito” de la operación Lanza del Sur, la campaña militar contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, al cumplirse un año de su inicio. El último informe trimestral enviado al Congreso indicó que la ofensiva redujo la “actividad marítima ilícita” en un 65% en el Caribe occidental, un 60% en el Caribe oriental y cerca de un 50% en sectores del Pacífico oriental.

La campaña comenzó el 2 de septiembre de 2025, cuando el presidente Donald Trump anunció desde la Casa Blanca que el Pentágono había “neutralizado” una embarcación cargada con drogas en el Caribe.

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