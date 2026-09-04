América Latina

Ecuador: orden de aprehender a Bucaram para destrabar un juicio que lleva seis años sin sentencia

La Justicia busca asegurar su presencia después de que fracasaran seis convocatorias para anunciar el fallo del caso Pruebas COVID-19

Fotografía tomada el pasado 3 de junio en la que se registró al expresidente ecuatoriano Abdala Bucaram (c), tras ser detenido en Guayaquil (Ecuador), durante una redada contra la corrupción ordenada por la Fiscalía General del Estado. EFE/Marcos Pin/Archivo
Fotografía tomada el pasado 3 de junio en la que se registró al expresidente ecuatoriano Abdala Bucaram (c), tras ser detenido en Guayaquil (Ecuador), durante una redada contra la corrupción ordenada por la Fiscalía General del Estado. EFE/Marcos Pin/Archivo
Guardar

La Justicia ecuatoriana ordenó aprehender al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz cuando reciba el alta médica, después de que su ausencia impidiera por sexta ocasión que un tribunal anunciara la resolución del juicio por la presunta comercialización irregular de pruebas para detectar COVID-19 durante la pandemia.

La medida fue adoptada la noche del 3 de septiembre por el Tribunal de Garantías Penales encargado de la causa. Los jueces también dispusieron que el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional mantenga vigilancia permanente en la clínica de Guayaquil donde, según la familia y los abogados del exmandatario, permanece internado tras una intervención cardíaca.

PUBLICIDAD

La aprehensión no responde a una condena ni supone que Bucaram haya sido declarado culpable. Su propósito es garantizar que comparezca ante el tribunal para escuchar la decisión de primera instancia. Hasta el 4 de septiembre no existía confirmación oficial de que hubiera abandonado la casa de salud o de que la Policía hubiera ejecutado la orden.

Bucaram, quien gobernó Ecuador entre agosto de 1996 y febrero de 1997, es procesado junto con su hijo Jacobo, el ciudadano israelí Oren Sheinman y el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito Leandro Berrones. Los cuatro enfrentan una acusación por delincuencia organizada y conservan su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.

PUBLICIDAD

El expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo
El expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

La fiscal Lidia Sarabia cuestionó la reiteración de las suspensiones y solicitó que se investiguen las circunstancias que han impedido concluir el proceso. En las últimas convocatorias, agentes policiales acudieron al centro médico para comprobar la presencia y el estado de Bucaram, pero informaron que no obtuvieron las facilidades necesarias para verificar directamente su situación.

La familia sostiene que el expresidente fue sometido a una operación de emergencia por un problema cardíaco el 26 de agosto. Su esposa, María Rosa Pulley, difundió fotografías del procedimiento y denunció lo que considera una persecución contra Bucaram y su entorno. Uno de sus hijos aseguró posteriormente que entregó a un agente la factura de ingreso y documentación clínica para demostrar la hospitalización.

El expediente se remonta a agosto de 2020, cuando Ecuador atravesaba una de las etapas más críticas de la emergencia sanitaria. Según la Fiscalía, los acusados colaboraron con una estructura que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización de 21.000 pruebas rápidas, mascarillas, lancetas y otros insumos médicos.

La teoría fiscal señala que la organización utilizó vehículos, servidores y recursos de la Agencia Metropolitana de Tránsito para transportar la mercadería entre varias provincias. Algunos de sus integrantes habrían empleado uniformes y falsas identificaciones para presentarse como miembros del cuerpo diplomático o de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.

Jacobo Abdalá Bucaram

La acusación atribuye a Berrones y Sheinman una participación directa en la estructura. Abdalá y Jacobo Bucaram son señalados como colaboradores. Parte de los insumos habría sido almacenada en la vivienda del expresidente en Guayaquil, mientras que su hijo habría entregado USD 321.600 en efectivo como pago por la mercadería.

Esta última afirmación se sustenta, entre otros elementos, en la versión proporcionada por Shy Dahan, ciudadano israelí que fue asesinado en agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral. Durante el juzgamiento, la Fiscalía presentó alrededor de 50 testimonios de peritos y testigos, documentos, registros audiovisuales y evidencias recuperadas de dispositivos electrónicos.

La audiencia de juicio consiguió instalarse el 11 de abril de 2025, después de más de diez diferimientos. El procedimiento se desarrolló durante aproximadamente veinte jornadas no consecutivas y el tribunal entró posteriormente en deliberación.

El primer intento de anunciar el fallo ocurrió el 2 de julio de 2026, pero fue diferido a pedido de la defensa de Bucaram. La audiencia del 3 de agosto no se instaló por la ausencia del juez ponente, Gandhy Cervantes. Cuatro días después faltaron el abogado de uno de los acusados y la traductora de Sheinman, quienes fueron multados.

En la imagen, el expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo
En la imagen, el expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

Las convocatorias del 26 y 31 de agosto volvieron a fracasar por la hospitalización del exmandatario. En el sexto intento, realizado el 3 de septiembre, los jueces endurecieron las medidas para impedir una nueva postergación.

La demora llevó al Consejo de la Judicatura a abrir un sumario disciplinario contra el juez Cervantes para establecer si cometió alguna infracción en la fase final del proceso. La Fiscalía también alertó sobre un eventual riesgo de prescripción por el tiempo transcurrido desde los hechos, aunque esa posibilidad deberá ser evaluada y declarada judicialmente.

El tribunal deberá convocar nuevamente a los procesados para comunicar su resolución. El fallo que adopte podrá ser apelado tanto por las defensas como por la Fiscalía.

Temas Relacionados

Abdalá BucaramCovid-19

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En imágenes, el incendio que afectó cinco viviendas en Santiago de Cuba

El fuego se desató la noche del miércoles en el pasaje Soler, dejó daños materiales y movilizó a equipos de emergencia sin registrar heridos

En imágenes, el incendio que afectó cinco viviendas en Santiago de Cuba

Chile: Michelle Bachelet admitió que no llegará a la ONU y parlamentarios le pidieron bajar su postulación

“Esta candidatura fue más bien un gusto personal del expresidente Boric”, criticó la jefa de la bancada de la UDI, Flor Weisse

Chile: Michelle Bachelet admitió que no llegará a la ONU y parlamentarios le pidieron bajar su postulación

Revelan que un teléfono de Fernando Cerimedo está registrado a nombre del Ministerio de la Presidencia en Bolivia

Uno de los teléfonos que aparece en las tarjetas de presentación del estratega político tiene un registro institucional, pese a que no ocupa oficialmente un cargo público

Revelan que un teléfono de Fernando Cerimedo está registrado a nombre del Ministerio de la Presidencia en Bolivia

La fiscalía costarricense detuvo a una agente del Organismo de Inteligencia Judicial y a dos jueces por una presunta red de corrupción en Pococí

La FAPTA ordenó los arrestos junto con la captura de una hermana de alias Diablo, en una pesquisa por posibles delitos entre 2023 y 2026, que incluye levantar el secreto bancario desde enero de 2021

La fiscalía costarricense detuvo a una agente del Organismo de Inteligencia Judicial y a dos jueces por una presunta red de corrupción en Pococí

Chile abrirá una nueva ruta comercial marítima hacia las islas Malvinas

El primer viaje entre Punta Arenas y Puerto Argentino está planificado para noviembre y un excomandante de la Armada chilena ya advirtió que “habrá problemas” con el país vecino

Chile abrirá una nueva ruta comercial marítima hacia las islas Malvinas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Madre denuncia que viajó desde Tumbes con su bebé por fiebre alta y esperó por horas para ser atendida en el Hospital del Niño de Breña

Madre denuncia que viajó desde Tumbes con su bebé por fiebre alta y esperó por horas para ser atendida en el Hospital del Niño de Breña

La llamaron a su puerta, se asomó por la ventana y le tiraron ácido en la cara: detuvieron a su ex pareja y a tres cómplices

La psicología explicó por qué algunas personas piden perdón por todo y qué diferencia hay entre respeto y culpa

El ejercicio que recomienda un psiquiatra para que las emociones intensas no tomen el control de tu vida

Las exportaciones lácteas marcaron un nivel récord de casi USD 1.000 millones en los primeros siete meses del año

DEPORTES

Tras debutar con el 26, Dibu Martínez cambiará el número y Chelsea tomó una curiosa medida con los fanáticos que habían comprado su camiseta

Tras debutar con el 26, Dibu Martínez cambiará el número y Chelsea tomó una curiosa medida con los fanáticos que habían comprado su camiseta

Franco Colapinto estrenó las actualizaciones de su Alpine y firmó una primera jornada positiva en el Gran Premio de Italia

Franco Colapinto habló luego de estrenar las actualizaciones de su Alpine en Monza: problema en el motor y preocupación tras la segunda práctica

AFA anunció al nuevo gerente de selecciones nacionales y presentó al vocero de la presidencia

Noel Gallagher llenó de elogios a Enzo Fernández por su decisión de firmar con Manchester City: “Es el tipo de jugador que querés tener”

ENTRETENIMIENTO

George Clooney reveló por qué dejó atrás la dirección de cine

George Clooney reveló por qué dejó atrás la dirección de cine

Evan, exmiembro de ENHYPEN, revela que sufrió cáncer infantil: “Mis amigos morían y yo seguía pensando que quería vivir, quería volver a casa”

La última decisión de Dolly Parton: mantener en secreto su lucha contra el cáncer

Katy Perry habló por primera vez de su separación con Orlando Bloom: "Lloraba y me sentía lejos de casa hasta que mis ángeles aparecieron"

Gutiérrez is mai neim lleva el policial al conurbano con humor, caos y referencias al western