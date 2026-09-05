EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 5 de septiembre: estados con pronóstico de lluvias fuertes

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Clima en México hoy 5 de septiembre
El pronóstico del clima en México para este sábado 5 de septiembre contempla lluvias intensas en varias regiones, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El monzón mexicano favorecerá precipitaciones fuertes a muy fuertes en el noroeste, con lluvias puntuales intensas en Sinaloa, además de descargas eléctricas y rachas de viento.
El huracán Marie continuará su desplazamiento hacia el oeste y noroeste, con oleaje de 2 a 3 metros en las costas occidentales de Baja California y Baja California Sur.
El ambiente será caluroso a muy caluroso en el norte, mientras persistirá la onda de calor en Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.