América Latina

Chile: Michelle Bachelet admitió que no llegará a la ONU y parlamentarios le pidieron bajar su postulación

“Esta candidatura fue más bien un gusto personal del expresidente Boric”, criticó la jefa de la bancada de la UDI, Flor Weisse

"Sé que no voy a ser Secretaria General”, señaló irónica la exmandataria chilena.
"Sé que no voy a ser Secretaria General”, señaló irónica la exmandataria chilena.
Guardar

La expresidenta, Michelle Bachelet, admitió este jueves que su postulación a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está prácticamente desahuciada, a la luz de su mal desempeño en el segundo sondeo exploratorio del Consejo de Seguridad en el que obtuvo apenas dos votos a favor y seis en contra, quedando penúltima entre los ocho candidatos en competencia.

Bachelet, sin embargo, se tomó el asunto con humor, cuando en medio de su participación en un encuentro sobre los desafíos de la migración organizado por una universidad en Santiago, le preguntaron sobre las dificultades de estar a la cabeza del organismo internacional en el contexto político internacional actual.

PUBLICIDAD

“A mí me dijeron ‘si no se puede hacer nada, ¿por qué quiere ser Secretaria General de la ONU?’, y yo también me lo pregunto, tal vez porque sé que no voy a ser Secretaria General”, aseguró irónica.

Una mujer de cabello claro habla frente a varios micrófonos de medios de comunicación mientras otra mujer la observa desde atrás
"Lo más sensato es que retire esta candidatura y no siga adelante con un proceso y una elección que ya está perdida”, sostuvo la jefa de la bancada de la UDI, Flor Weisse.

Parlamentarios piden que baje su candidatura

Las palabras de la exmandataria no pasaron desapercibidas y tras ellas, parlamentarios de distintos colores políticos la instaron a abandonar su postulación, tal como señaló la jefa de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse, quien sostuvo que “esta candidatura nunca fue una candidatura de Estado, sino más bien un gusto personal del expresidente Boric”.

“Si hoy la propia expresidenta Bachelet reconoce que no va a ser Secretaria General de la ONU, lo más sensato es que retire esta candidatura y no siga adelante con un proceso y una elección que ya está perdida”, fustigó la diputada oficialista.

PUBLICIDAD

De la misma opinión fue el senador Iván Moreira (UDI), quien de paso culpó a los mandatarios de Brasil y México del fiasco.

“El presidente Kast tomó una decisión en torno al apoyo a la candidatura de la presidenta Bachelet y nosotros tenemos que respetarla. Sin embargo, a la hora de buscar culpable, no nos olvidemos de que dos potencias de la diplomacia latinoamericana, como es México y Brasil, la apoyaron. Si hay alguna responsabilidad, en alguna medida ellos la tienen”, aseguró.

Desde la oposición, en tanto, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, llamó a Bachelet para que, “en conjunto con su equipo y con los dos países que la han respaldado y a quienes agradecemos —México y Brasil—, revalúen sus efectivas opciones para liderar la ONU”.

“Si llegado el momento determinan que (la postulación) es cuesta arriba, que es derechamente inviable, para cuidar su liderazgo por supuesto que vamos a respaldar la decisión que ella, en conjunto con México y Brasil, tome de dar un paso al costado y en Chile la vamos a estar recibiendo con mucho cariño y con mucho apoyo”, remató el diputado de centro-izquierda.

Temas Relacionados

ChileMichelle BacheletSecretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)Flor WeisseIván MoreiraRaúl Soto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ecuador ofrece 3.200 becas universitarias de USD 569: estos son los requisitos para acceder

La convocatoria Talento Joven estará abierta hasta el 13 de septiembre y contempla un único desembolso para gastos de manutención

Ecuador ofrece 3.200 becas universitarias de USD 569: estos son los requisitos para acceder

Chile: la Justicia abrió investigación por los presuntos nexos de Fernando Cerimedo con campañas políticas

La indagatoria busca determinar posibles delitos en el uso de “bots” para incidir en los últimos comicios electorales celebrados en el país

Chile: la Justicia abrió investigación por los presuntos nexos de Fernando Cerimedo con campañas políticas

Ecuador: orden de aprehender a Bucaram para destrabar un juicio que lleva seis años sin sentencia

La Justicia busca asegurar su presencia después de que fracasaran seis convocatorias para anunciar el fallo del caso Pruebas COVID-19

Ecuador: orden de aprehender a Bucaram para destrabar un juicio que lleva seis años sin sentencia

El fenómeno de El Niño amenaza la educación y seguridad de casi 390.000 niños en Ecuador

Organizaciones humanitarias alertaron que la pérdida de viviendas, escuelas y servicios básicos puede dejar consecuencias prolongadas en la infancia

El fenómeno de El Niño amenaza la educación y seguridad de casi 390.000 niños en Ecuador

¿Quién es Fidel Ernesto Castro Calis? Nieto de Raúl Castro recién sancionado por EE.UU.

El hijo de Alejandro Castro Espín, de 31 años, fue incorporado el jueves a la lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro estadounidense, en una medida que extiende el cerco de Washington a tres generaciones de la dinastía que gobierna la isla desde hace más de seis décadas

¿Quién es Fidel Ernesto Castro Calis? Nieto de Raúl Castro recién sancionado por EE.UU.
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Universidad Autónoma de Tamaulipas abre investigación por presunta novatada a estudiante de Medicina Veterinaria

Universidad Autónoma de Tamaulipas abre investigación por presunta novatada a estudiante de Medicina Veterinaria

Ingrid Sartiau, la supuesta hija de Juan Carlos I, decide tomar acciones legales para conseguir una prueba de paternidad

Cruz Azul vs Santos: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 7 del Apertura 2026

Pese a explosión de coche bomba en Zacatecas, Gobierno presume acciones de paz: suman 23 agresiones, seis con vehículos

García Harfuch reiteró el posible móvil del asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, familia, niñera y mascota

DEPORTES

Se conoció un increíble video inédito de Lionel Messi haciendo malabares con la pelota durante una concentración del Mundial 2010: “Tiene un imán en los pies”

Se conoció un increíble video inédito de Lionel Messi haciendo malabares con la pelota durante una concentración del Mundial 2010: “Tiene un imán en los pies”

Tras debutar con el 26, Dibu Martínez cambiará el número y Chelsea tomó una curiosa medida con los fanáticos que habían comprado su camiseta

Franco Colapinto estrenó las actualizaciones de su Alpine y firmó una primera jornada positiva en el Gran Premio de Italia

Franco Colapinto habló luego de estrenar las actualizaciones de su Alpine en Monza: problema en el motor y preocupación tras la segunda práctica

AFA anunció al nuevo gerente de selecciones nacionales y presentó al vocero de la presidencia

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lawrence se confiesa sobre el Botox, las cirugías y su rutina facial

Jennifer Lawrence se confiesa sobre el Botox, las cirugías y su rutina facial

George Clooney reveló por qué dejó atrás la dirección de cine

Evan, exmiembro de ENHYPEN, revela que sufrió cáncer infantil: “Mis amigos morían y yo seguía pensando que quería vivir, quería volver a casa”

La última decisión de Dolly Parton: mantener en secreto su lucha contra el cáncer

Katy Perry habló por primera vez de su separación con Orlando Bloom: "Lloraba y me sentía lejos de casa hasta que mis ángeles aparecieron"