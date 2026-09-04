Chile: Michelle Bachelet admitió que no llegará a la ONU y parlamentarios le pidieron bajar su postulación

"Sé que no voy a ser Secretaria General”, señaló irónica la exmandataria chilena.

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La expresidenta, Michelle Bachelet, admitió este jueves que su postulación a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está prácticamente desahuciada, a la luz de su mal desempeño en el segundo sondeo exploratorio del Consejo de Seguridad en el que obtuvo apenas dos votos a favor y seis en contra, quedando penúltima entre los ocho candidatos en competencia.

Bachelet, sin embargo, se tomó el asunto con humor, cuando en medio de su participación en un encuentro sobre los desafíos de la migración organizado por una universidad en Santiago, le preguntaron sobre las dificultades de estar a la cabeza del organismo internacional en el contexto político internacional actual.

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“A mí me dijeron ‘si no se puede hacer nada, ¿por qué quiere ser Secretaria General de la ONU?’, y yo también me lo pregunto, tal vez porque sé que no voy a ser Secretaria General”, aseguró irónica.

"Lo más sensato es que retire esta candidatura y no siga adelante con un proceso y una elección que ya está perdida”, sostuvo la jefa de la bancada de la UDI, Flor Weisse.

Parlamentarios piden que baje su candidatura

Las palabras de la exmandataria no pasaron desapercibidas y tras ellas, parlamentarios de distintos colores políticos la instaron a abandonar su postulación, tal como señaló la jefa de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse, quien sostuvo que “esta candidatura nunca fue una candidatura de Estado, sino más bien un gusto personal del expresidente Boric”.

“Si hoy la propia expresidenta Bachelet reconoce que no va a ser Secretaria General de la ONU, lo más sensato es que retire esta candidatura y no siga adelante con un proceso y una elección que ya está perdida”, fustigó la diputada oficialista.

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De la misma opinión fue el senador Iván Moreira (UDI), quien de paso culpó a los mandatarios de Brasil y México del fiasco.

“El presidente Kast tomó una decisión en torno al apoyo a la candidatura de la presidenta Bachelet y nosotros tenemos que respetarla. Sin embargo, a la hora de buscar culpable, no nos olvidemos de que dos potencias de la diplomacia latinoamericana, como es México y Brasil, la apoyaron. Si hay alguna responsabilidad, en alguna medida ellos la tienen”, aseguró.

Desde la oposición, en tanto, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, llamó a Bachelet para que, “en conjunto con su equipo y con los dos países que la han respaldado y a quienes agradecemos —México y Brasil—, revalúen sus efectivas opciones para liderar la ONU”.

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“Si llegado el momento determinan que (la postulación) es cuesta arriba, que es derechamente inviable, para cuidar su liderazgo por supuesto que vamos a respaldar la decisión que ella, en conjunto con México y Brasil, tome de dar un paso al costado y en Chile la vamos a estar recibiendo con mucho cariño y con mucho apoyo”, remató el diputado de centro-izquierda.