Guyana recibió a seis migrantes deportados por Estados Unidos bajo un acuerdo temporal

Los migrantes deportados a Guyana son cubanos y afganos y llegaron tras un control y una evaluación de las autoridades, según informó Robert Persaud (REUTERS/Ranu Abhelakha/File Photo)

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Guyana recibió a seis migrantes deportados por Estados Unidos en el inicio de un acuerdo con la administración de Donald Trump para aceptar expulsados de terceros países. La noticia fue confirmada por el secretario de Relaciones Exteriores de Guyana, Robert Persaud, quien indicó que el entendimiento fue alcanzado después de varios meses de conversaciones con la administración estadounidense.

El convenio tendrá una vigencia de un año y no contempla el asentamiento definitivo de las personas trasladadas.

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El gobierno del presidente Irfaan Ali presentó el programa como parte de su política de cooperación internacional y de su compromiso con los derechos humanos. En esa línea, aclaró que aceptará solo un número limitado de migrantes y que todos deberán haber dado su consentimiento para ser enviados a territorio guyanés.

El gobierno de Irfaan Ali presentó el programa como una medida de cooperación internacional y afirmó que solo aceptará migrantes con consentimiento para ser enviados a territorio guyanés (REUTERS/Ranu Abhelakha/File Photo)

La administración también dejó establecido que el esquema se aplicará únicamente a personas que no registren antecedentes penales. Esa condición forma parte de los criterios fijados por Georgetown para recibir a deportados que no son ciudadanos guyaneses.

Las personas trasladadas bajo este mecanismo permanecerán en Guyana mientras se define su situación migratoria. Una vez resuelto cada expediente, podrán regresar a sus países de origen o ser reubicadas en un tercer destino elegido por ellas.

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El programa recibió el nombre de Retorno Voluntario Asistido y, según las autoridades, tendrá carácter transitorio. El gobierno remarcó que el acuerdo no constituye una vía de reasentamiento permanente.

Además, informó que la ejecución del dispositivo quedará en manos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); el Estado guyanés no asumirá gastos de alojamiento ni de asistencia para las personas recibidas.

Con este paso, Guyana se incorporó a la lista de más de 30 países que firmaron acuerdos con la administración Trump para aceptar deportados desde Estados Unidos pese a no ser nacionales propios.

Dentro de la región, otros miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) también aceptaron grupos reducidos de expulsados. Entre ellos figuran San Cristóbal y Nieves, Belice y Santa Lucía, que esperaba recibir su primer contingente esta semana.

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Varios paises recibieron a deportados a sus tierras (EFE)

En esa misma línea, Suazilandia, un país del sur de África, informó a fines de agosto que recibió a otros dos deportados enviados por Estados Unidos en virtud de un acuerdo bilateral. Las autoridades no precisaron sus nacionalidades, aunque señalaron que eran latinoamericanos.

El acuerdo por 5,1 millones de dólares entre Washington y Suazilandia recibió cuestionamientos de abogados y organizaciones de derechos humanos, que denunciaron que algunos deportados quedaron detenidos en ese país pese a haber cumplido sus condenas en Estados Unidos.

La decisión coloca a Guyana dentro de una estructura regional más amplia de cooperación migratoria con Washington, en momentos en que la Casa Blanca intensificó las expulsiones hacia terceros países.

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(Con información de AP y AFP)