México

Tlatelolco queda cubierto de basura tras evento de Morena: personal de la Alcaldía Cuauhtémoc limpió la zona

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega mostró en varios videos cómo terminó la explanada de Tlatelolco al tiempo de enviar cuadrillas para mantener limpia la zona emblemática

Propaganda impresa con el nombre de Morena, botellas de plástico y cajas de cartón tiradas en el suelo junto a una valla metálica.
Carteles del partido político Morena y botellas de plástico ensucían el espacio emblemático de la Alcaldía cuauhtémoc (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este sábado 5 de septiembre se llevó a cabo el mitin del Partido Político, Morena desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en Ciudad de México. Sin embargo, lo que fue duramente criticado en redes sociales es la cantidad de basura tirada en la explanada del espacio público situado en la Alcaldía Cuauhtémoc.

La alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, publicó un video en el que lamenta que los organizadores del evento no se responsabilizaron de mantener limpia la histórica explanada de Tlatelolco. Por tal motivo, ella envió cuadrillas al sitio público para comenzar las labores de aseo. “Quien usa el espacio público también debe respetarlo. Nosotras respondemos”, sentenció la activista.

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“Vecinos de Tlatelolco: recibí sus reportes sobre cómo quedó la zona después del evento de Morena, hoy. Ya envié cuadrillas para atenderlo de inmediato. Lamento que los organizadores no se hayan hecho responsables”, señaló Alessandra Rojo de la Vega remarcando que “en Cuauhtémoc todos son bienvenidos”.

Poco después de atender esta denuncia, la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, agradeció a las y los ciudadanos de Cuauhtémoc “por siempre hacer un esfuerzo enorme por mantener limpios nuestros espacios”, compartiendo una serie de videos donde la gente alza la basura y deja como nueva la explanada de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

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PAN lamenta que morenistas dejaron basura en la zona de Tlatelolco

La diputada local pide a los servidores públicos ejemplifica la limpieza de las zonas históricas de la CDMX.
La diputada local pide a los servidores públicos ejemplifica la limpieza de las zonas históricas de la CDMX. (X / Frida Guillén )

Astrid Espinosa, secretaría de Formación y Capacitación del PAN CDMX, se solidarizó con la gente que acudió a la Plaza de las Tres Culturas para volver a dejar impecable la zona pública de Tlatelolco, esto después de la basura que simpatizantes de Morena tiraron al suelo durante su asamblea de hoy.

Por su parte, la diputada local del PAN, Frida Guillén, compartió los videos de la alcaldesa, Alessandra Rojo De la Vega, para “pedirle a los servidores públicos que pongan el ejemplo para que mantengan limpios los espacios en donde hagan mítines”.

¿De qué trató el evento de Morena realizado en Tlatelolco?

Morena realizará asambleas informativas. (X/@A_MontielR)
Morena realizará asambleas informativas. (X/@A_MontielR)

El evento de Morena en Tlatelolco correspondió a una Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional. La misma busca organizar a simpatizantes del partido y difundir su postura frente a lo que denomina ataques de la “derecha internacional”.

La actividad también se enmarca en una serie de asambleas que legisladores y estructuras de Morena realizan en colonias de la Ciudad de México para defender la llamada “Cuarta Transformación” y movilizar a su base territorial.

Además. la dirigencia local plantea esta asamblea como una muestra de respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina. El discurso se centra en el rechazo a políticas que Morena considera injerencistas de Estados Unidos en asuntos internos del país.

Además de la defensa de la soberanía nacional, el acto en la explanada de Tlatelolco, en la Alcaldía Cuauhtémoc, funciona como el cierre de las asambleas ciudadanas que Morena efectúa en las 16 alcaldías correspondientes a la Ciudad de México.

El peso histórico de Tlatelolco en la asamblea de Morena

Ricardo Monreal busca ser el vencedor de la encuesta de Morena para encabezar el movimiento de izquierda en la carrera presidencial del 2024 y ser el sucesor de AMLO.
Ricardo Monreal busca el puesto de Coordinador Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación Foto: Cuartoscuro

La Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México concentra vestigios de la antigua ciudad mexica, la iglesia y el exconvento de Santiago, así como edificios del conjunto habitacional Nonoalco-Tlatelolco. Esa convivencia de periodos da nombre al sitio.

El lugar fue escenario de la represión contra el movimiento estudiantil el 2 de octubre de 1968. La memoria de ese hecho permanece en el M68, recinto de la Universidad Nacional Autónoma de México que documenta el movimiento estudiantil y otros procesos de participación ciudadana en México.

Incluso, tiene una referencia diplomática: en 1967 se firmó el Tratado de Tlatelolco, que estableció a América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares. La elección del sitio para una asamblea de Morena sobre soberanía nacional permite vincular el mensaje partidista con ese antecedente.

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