Principal aeropuerto de Panamá prepara inversiones por $306,7 millones para ampliar su capacidad

El nuevo Muelle Sur tendrá aproximadamente 21.097 metros cuadrados distribuidos en tres niveles y estará conectado con la Terminal 2. (Cortesía: Panamá Prestige)

Guardar

El Aeropuerto Internacional de Tocumen prepara dos proyectos estratégicos por aproximadamente $306,75 millones para ampliar la Terminal 2 y modernizar su campo de vuelo.

Las intervenciones buscan incrementar la capacidad de pasajeros y aeronaves, además de corregir deficiencias existentes en pavimentos y calles de rodaje.

PUBLICIDAD

La iniciativa de mayor tamaño corresponde al diseño, construcción y equipamiento del Muelle Sur de la Terminal 2, con un precio de referencia de $208,75 millones. La licitación fue publicada el 16 de julio y recibirá propuestas hasta el 28 de septiembre de 2026.

El proyecto despertó el interés de 26 empresas nacionales e internacionales, que participaron en la reunión previa y de homologación celebrada el 7 de agosto.

La asistencia no garantiza que todas entreguen ofertas, pero refleja la atención generada por una de las mayores contrataciones aeroportuarias recientes.

La ampliación incorporará diez nuevas puertas de embarque en contacto, además de espacios para atender posiciones remotas. EFE/Carlos Lemos

El Muelle Sur tendrá aproximadamente 21.097 metros cuadrados distribuidos en tres niveles y estará conectado física y operativamente con la Terminal 2.

Incorporará diez nuevas puertas de embarque en contacto, además de cuatro salas para posiciones remotas y un puesto destinado a autobuses de plataforma.

Las posiciones actuales 220, 221 y 222 serán reconfiguradas para integrarlas al nuevo alineamiento del edificio. En esas áreas se ejecutarán trabajos de pavimentación, señalización, drenaje, cimentaciones y canalizaciones, necesarios para instalar los puentes de abordaje y conectarlas con la ampliación prevista.

PUBLICIDAD

La obra incluirá una nueva plataforma para estacionar aeronaves, calles de rodaje, iluminación, ayudas visuales, drenajes pluviales y sistemas de abastecimiento de combustible.

También se extenderá la vía utilizada para acceder a la pista, mejorando la circulación entre las nuevas posiciones y el resto del complejo aeroportuario.

Un total de 26 empresas participó en la reunión previa y de homologación correspondiente a la licitación del Muelle Sur. Cortesía

Una parte relevante del contrato será la sustitución de pavimentos flexibles por estructuras rígidas de concreto alrededor de la Terminal 2. La medida busca resolver las deformaciones detectadas en determinadas plataformas y reducir las reparaciones recurrentes que afectan el movimiento cotidiano de las aeronaves.

La Universidad Tecnológica de Panamá realizó estudios sobre las condiciones estructurales de los pavimentos afectados y entregó los resultados a Tocumen. Especialistas aeroportuarios analizaron posteriormente las causas de las irregularidades y determinaron las intervenciones técnicas incorporadas en el nuevo proyecto.

PUBLICIDAD

Los trabajos deberán desarrollarse por etapas para mantener el aeropuerto funcionando durante la construcción. Primero serán habilitadas las posiciones remotas 513 a 517 y las calles S8 y S9; posteriormente se intervendrán las posiciones 220, 221 y 222 para completar la integración del Muelle Sur.

El contratista dispondrá de 30 meses para diseños, permisos, construcción, equipamiento y pruebas, seguidos por un año adicional de mantenimiento. Hacia el mes 28 deberán estar sustancialmente terminados el nuevo edificio y su plataforma, mientras la entrega definitiva está prevista para el mes 30.

El segundo proyecto contempla una inversión estimada de $98 millones para modernizar integralmente el campo de vuelo. Las obras abarcarán pistas, plataformas y calles de rodaje, con el propósito de mejorar la seguridad, agilizar los movimientos y elevar la capacidad operativa del aeropuerto.

PUBLICIDAD

Con las ampliaciones, el aeropuerto alcanzará 64 puentes de embarque y 20 posiciones remotas, para un total de 84 espacios. REUTERS / Erick Marciscano

Esta intervención incorporará ocho posiciones remotas para aeronaves Clave C, categoría que incluye modelos como el Boeing 737, con una configuración que también permitirá atender aviones Clave E, como el Boeing 777. Los espacios estarán ubicados cerca del Muelle Norte de la Terminal 1.

El proyecto del campo de vuelo tendrá un plazo estimado de 27 meses, seguido igualmente por un periodo de mantenimiento de 12 meses. Tocumen no precisó en su comunicado la fecha de convocatoria, presentación de propuestas o adjudicación de esta segunda iniciativa, que permanece dentro de su planificación de infraestructura.

Con ambas ampliaciones, Tocumen proyecta alcanzar 64 puentes de embarque y 20 posiciones remotas, para un total de 84 espacios destinados a aeronaves. El aumento permitiría recibir más operaciones simultáneas y reducir presiones sobre plataformas que actualmente atienden un flujo creciente de vuelos y conexiones internacionales.

PUBLICIDAD

Durante 2025, la terminal aérea movilizó 20.978.865 pasajeros, un aumento de 8,6%, mientras para 2026 espera alcanzar aproximadamente 22,6 millones. Solo durante el primer semestre registró 11,53 millones de viajeros, alrededor de 15% más que en el mismo periodo del año anterior.

El aeropuerto movilizó cerca de 21 millones de pasajeros en 2025 y proyecta alcanzar aproximadamente 22,6 millones durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planificación apunta a superar los 30 millones de pasajeros hacia 2030. Como más de tres cuartas partes de sus viajeros utilizan Tocumen para realizar conexiones, aumentar la capacidad permitirá acompañar nuevas rutas y frecuencias, fortalecer el turismo y mantener la posición de Panamá como centro aéreo regional.