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Atlético de San Luis vs Chivas EN VIVO: cuándo y dónde ver el duelo de la jornada 7 de la Liga MX

Los dirigidos por Gabriel Milito viajan a San Luis en busca de la victoria que los acerque a la parte alta de la tabla

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(Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)
(Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

El partido entre Atlético de San Luis y Chivas está programado para disputarse este sábado 5 de septiembre a las 17:00 (hora del centro de México) en el Estadio Libertad Financiera en el marco de la Jornada 7 de la Liga MX.

Tras superar un comienzo difícil en el torneo, Atlético de San Luis consiguió su primer triunfo la semana pasada al vencer 3-1 a Rayados de Monterrey en calidad de visitante.

El historial reciente entre Atlético de San Luis y Chivas muestra equilibrio: en los últimos 10 enfrentamientos, ambos equipos suman cuatro victorias y dos empates, por lo que el conjunto potosino frecuentemente representa un reto para Guadalajara.

Así llega el San Luis

La semana pasada, Atlético de San Luis logró imponerse 3-1 como visitante ante Rayados de Monterrey, rompiendo así una racha sin victorias en sus primeros cinco partidos del torneo.

El reciente triunfo funciona como estímulo para el grupo, que aspira a superar la inestabilidad manifestada en las primeras fechas y a fortalecer su confianza con una victoria ante un adversario de peso.

REUTERS/Eloisa Sanchez
REUTERS/Eloisa Sanchez

El siguiente desafío para Atlético de San Luis será recibir a Chivas, considerado uno de los equipos más sólidos del torneo. El historial favorece a los potosinos en el corto plazo, ya que han obtenido buenos resultados frente al conjunto tapatío.

Chivas quiere escalar a lo alto de la tabla

Tras perder la ventaja en los minutos finales frente a Pachuca, Chivas intenta reencontrar la confianza con un triunfo que le permita afrontar con mayor solidez una de las fases más demandantes de su calendario.

Durante septiembre, Guadalajara se medirá ante Pumas y América, dos de las instituciones más emblemáticas del futbol mexicano, lo que representará una oportunidad crucial para que el plantel demuestre su capacidad al enfrentar a rivales directos.

El equipo comandado por Gabriel Milito busca reencontrar la eficacia ofensiva exhibida en la goleada 5-2 sobre Xolos de Tijuana semanas atrás. Para repetir ese desempeño, resulta fundamental sostener la intensidad a lo largo de los 90 minutos y evitar distracciones en los tramos finales de los partidos.

@Chivas
@Chivas

Frente a Xolos de Tijuana, Chivas mostró momentos de relajación en el tramo final, situación que se repitió ante Pachuca y resultó en la pérdida de puntos importantes. Mantener el ritmo durante todo el encuentro se vuelve imprescindible para el equipo tapatío si aspira a recortar distancia respecto a América y Toluca, escuadras que permanecen en la zona alta de la clasificación.

¿Cuándo y dónde ver?

La transmisión del enfrentamiento entre Atlético de San Luis y Chivas estará disponible este sábado 5 de septiembre a partir de las 17:00 (hora del centro de México) por ESPN, ViX y el Plan Premium de Disney +.

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