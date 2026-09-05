Congresista estadounidense presentó proyecto de ley para extender 18 meses el TPS para salvadoreños

El congresista Eugene Vindman presentó en Estados Unidos un proyecto de ley para extender por 18 meses el TPS de los salvadoreños. (Cortesía: Eugene Vindman)

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Eugene Vindman, congresista demócrata por Virginia, presentó el 3 de septiembre un proyecto de ley que busca extender durante 18 meses el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos de El Salvador. La iniciativa prevé mantener la protección migratoria y los permisos de trabajo desde el 9 de septiembre de 2026 para quienes ya estén amparados por ese programa en Estados Unidos.

Según informó la oficina del legislador, la propuesta apunta a evitar que los beneficiarios salvadoreños del TPS pierdan la posibilidad de residir y trabajar de forma legal mientras persistan los riesgos que, de acuerdo con el comunicado, impiden un retorno seguro a su país de origen.

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El TPS es un mecanismo migratorio de carácter temporal que EE.UU. concede a nacionales de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. No concede una vía automática a la residencia permanente ni a la ciudadanía, pero sí suspende las deportaciones de los beneficiarios habilitados y les permite solicitar autorización laboral durante el período de vigencia de la designación.

El proyecto de ley se encuentra en el sitio web del Parlamento. (Cortesía: Congreso de los Estados Unidos)

Vindman sostuvo que su iniciativa responde a la situación de las familias salvadoreñas que llevan años establecidas en territorio estadounidense. “Como refugiado de la Ucrania soviética, entiendo la situación de las familias.

El representante añadió que el TPS fue creado como una herramienta de ayuda humanitaria para personas que no pueden volver a sus países. “Me enorgullece representar a decenas de miles de salvadoreños que contribuyen a nuestras comunidades y a nuestra economía todos los días”, añadió Vindman.

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Si la norma fuera aprobada en los términos planteados, el período abarcaría hasta comienzos de marzo de 2028. La propuesta se conoce en un momento de incertidumbre para los salvadoreños que dependen de esta protección migratoria. El legislador remarcó que cientos de miles de personas con TPS han formado sus vidas en Estados Unidos, donde trabajan, sostienen negocios locales y crían a sus hijos.

En el caso de Virginia, Vindman afirmó que representa a decenas de miles de integrantes de la comunidad salvadoreña. El distrito séptimo, al que pertenece el congresista, comprende áreas del norte y el centro del estado, donde residen numerosas familias de origen latinoamericano.

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El proyecto buscó evitar que los beneficiarios del TPS pierdan la posibilidad de residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. (Cortesía: FWD.us)

Organizaciones migratorias pidieron protecciones permanentes

La iniciativa cuenta con el respaldo de We Are CASA y del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, según precisó la oficina de Vindman. Ambas organizaciones reclamaron que el Congreso avance más allá de una prórroga temporal y adopte medidas permanentes para los beneficiarios del TPS y sus familias.

George Escobar, director ejecutivo de We Are CASA, advirtió que la cancelación del programa para los salvadoreños tendría consecuencias directas sobre personas que llevan alrededor de 25 años en Estados Unidos. “Hablamos de miembros de nuestra comunidad con larga trayectoria, que se han casado, han tenido hijos e incluso nietos”, expresó.

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Escobar indicó que entre los potencialmente afectados hay trabajadores de la salud, dirigentes comunitarios y propietarios de empresas. También definió el proyecto como un alivio temporal para familias que, según dijo, enfrentan una amenaza inmediata ante la posible finalización de las protecciones.