América Latina

Estados Unidos y Brasil reanudaron el diálogo arancelario tras una llamada entre Donald Trump y Lula da Silva

El ministro de Comercio brasileño admitió que el encuentro virtual con el representante comercial estadounidense no destrabó ningún punto de la negociación, pese al deshielo iniciado ambos mandatarios

Lula le dijo a Donald Trump que los aranceles a Brasil carecen de fundamento en una llamada previa de más de una hora.
Lula le dijo a Donald Trump que los aranceles a Brasil carecen de fundamento en una llamada previa de más de una hora.
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Brasil y Estados Unidos retomaron este lunes las conversaciones sobre los aranceles que Washington impuso a los productos brasileños, en un encuentro virtual entre Mauro Vieira, Márcio Elias Rosa y Jamieson Greer. Fue el primer contacto formal desde julio y solo sirvió para restablecer el canal de comunicación.

El propio Elias Rosa reconoció ante la prensa que la reunión sirvió únicamente para restablecer el canal de comunicación. “No avanzamos en ningún punto de la negociación”, dijo el ministro, al describir el encuentro como un primer paso protocolar más que como una instancia de resolución.

El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño informó en un comunicado que ambas partes acordaron sostener nuevas reuniones a nivel ministerial “en fecha oportuna”, ya sea de forma presencial o virtual, para revisar el progreso de las negociaciones técnicas que se desarrollarán en las próximas semanas. El texto reiteró que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva rechaza las medidas arancelarias por considerarlas “unilaterales” y “discriminatorias” hacia Brasil.

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El encuentro se produjo diez días después de una llamada telefónica entre Lula y Donald Trump, que duró más de una hora y que Brasilia calificó de “amistosa” y “cordial”. Según el relato oficial divulgado por el Palacio de Planalto, Lula le transmitió a Trump que los aranceles carecen de fundamento y que las justificaciones esgrimidas por Washington no se sostienen.

El origen de la disputa

Una imagen tomada desde un dron muestra buques portacontenedores en el puerto de Santos, en Santos (Brasil), el 1 de mayo de 2024. REUTERS/Amanda Perobelli
Una imagen tomada desde un dron muestra buques portacontenedores en el puerto de Santos, en Santos (Brasil), el 1 de mayo de 2024. REUTERS/Amanda Perobelli

La tensión comercial se remonta a julio de 2025, cuando Trump anunció un arancel adicional del 50% sobre las importaciones brasileñas, que se sumó al gravamen general del 10% ya vigente desde abril. A diferencia de otras disputas arancelarias de la Casa Blanca, la Administración estadounidense no invocó motivos estrictamente comerciales: la orden ejecutiva calificó de “amenaza” a la seguridad y la política exterior de Estados Unidos el juicio que la justicia brasileña llevaba adelante contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump, acusado de liderar un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022.

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El impacto económico ya es medible. Según cálculos de la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil), el arancel adicional afecta a cerca de 3.000 productos y unos USD 11.200 millones en exportaciones, equivalentes a casi el 30% de los USD 37.700 millones que Brasil vendió a Estados Unidos en 2025. Washington eximió de la medida a bienes sensibles para la inflación estadounidense, como el café, la carne bovina, el jugo de naranja y las piezas de aviones, pero mantuvo el gravamen sobre sectores como la madera, la maquinaria y la celulosa soluble, muy dependientes del mercado estadounidense.

Bolsonaro fue finalmente condenado en septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por el Supremo Tribunal Federal. La sentencia, firme, ratificó su inhabilitación política y llevó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, a asumir la candidatura presidencial del Partido Liberal para las elecciones de octubre, con el respaldo explícito de su padre desde la cárcel.

Ese trasfondo judicial y familiar sigue condicionando la negociación comercial: Brasil sostiene que los aranceles constituyen una injerencia en su proceso electoral, mientras Washington los mantiene vinculados a lo que definió como una persecución política contra Bolsonaro. Brasil, por su parte, presentó en paralelo una solicitud de consultas ante el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio, alegando que las tarifas son incompatibles con las normas multilaterales, solicitud que Estados Unidos aceptó responder.

Lula, de 80 años, buscará la reelección en octubre frente a Flávio Bolsonaro en una campaña atravesada por esta disputa comercial sin resolver. El resultado de las próximas reuniones ministeriales, aún sin fecha fija, determinará si Brasilia logra alguna concesión antes de los comicios o si el diferendo arancelario se convierte en un factor más de la contienda electoral.

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