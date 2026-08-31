Panamá

Por 10 años la Autoridad Marítima de Panamá restringe acceso a información de expedientes administrativos

La medida abarca las concesiones de áreas, licencias de operación para servicios marítimos auxiliares e investigaciones administrativas por infracciones

La Autoridad Marítima de Panamá tiene como misión regular y fortalecer la industria marítima y portuaria, asegurando la proyección global de Panamá como referente marítimo.
La Autoridad Marítima de Panamá tiene como misión regular y fortalecer la industria marítima y portuaria, asegurando la proyección global de Panamá como referente marítimo.
Guardar

La Autoridad Marítima de Panamá ha resuelto que toda la información y documentación relacionada con los expedientes administrativos gestionados por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares tendrá acceso restringido por 10 años.

Esta decisión abarca tres procedimientos: concesiones de áreas, licencias operativas para servicios auxiliares marítimos e investigaciones sobre infracciones administrativas.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó que desconoce las razones detrás de la confidencialidad establecida por la Autoridad Marítima de Panamá, y a través de su cuenta de X pidió a la entidad reconsiderar la restricción.

“Les pido respetuosamente que reconsideren eso”, escribió el mandatario.

La resolución de la Autoridad Marítima de Panamá indica que la restricción se mantendrá hasta 2036, salvo que desaparezcan los motivos que llevaron a establecerla.

PUBLICIDAD

A la izquierda, Luis A. Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá. (AN)
A la izquierda, Luis A. Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá. (AN)

Este acto administrativo lleva las firmas de Virna C. Luque, viceministra de la Presidencia y presidenta de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, y Luis A. Roquebert, administrador de la entidad.

De acuerdo con medios locales, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá ya había aprobado esta medida el 5 de marzo de 2026, poco después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley 5 de 1997, que había permitido la prórroga automática de la concesión a Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

PUBLICIDAD

Ante la anulación de la prórroga automática, la Autoridad Marítima de Panamá otorgó contratos temporales de hasta 18 meses a APM Terminals Panamá (filial de Maersk) y TIL Panamá (brazo portuario de MSC) para administrar los puertos de Balboa y Cristóbal mientras se prepara una licitación pública, señala el diario La Prensa.

Estos contratos, aduce, finalizan el 23 de julio de 2027 y el gobierno anunció que la adjudicación formal de nuevas concesiones, con plazos de entre 25 y 30 años, se realizará antes de mediados de 2027.

En la práctica, esto significa que cualquier ciudadano u organización que solicite información sobre concesiones, licencias o investigaciones en el ámbito portuario recibirá una negativa hasta el 2036, respaldada por la resolución vigente, sin importar el propósito de la petición, menciona el diario.

FOTO DE ARCHIVO: La medida fue aprobada el 5 de marzo de 2026, poco después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la prórroga automática de la concesión a Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, afirma el diario La Prensa. REUTERS/Aris Martinez/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: La medida fue aprobada el 5 de marzo de 2026, poco después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la prórroga automática de la concesión a Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, afirma el diario La Prensa. REUTERS/Aris Martinez/Foto de archivo

En marzo de 2026, la Autoridad Marítima de Panamá también solicitó un presupuesto de $1,27 millones para contratar a la firma Icaza, González Ruiz y Alemán (IGRA) para analizar alternativas de prórroga y asesorar sobre la futura concesión portuaria.

Por otro lado, APM Terminals cuenta con representación legal de la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee, fundada por Aníbal Galindo, quien tiene vínculos de asesoría con el presidente Mulino.

La resolución cita un fallo de la Corte Suprema del 28 de agosto de 2025, donde se establece que la información restringida debe contar con una declaración previa y específica del funcionario custodio antes de cualquier petición, para que la negativa de acceso sea válida.

Solo las partes acreditadas en el procedimiento o las autoridades competentes pueden acceder a los expedientes, y la divulgación indebida puede derivar en sanciones administrativas, civiles o penales.

La Ley de Transparencia, utilizada como fundamento de la medida, exige que las instituciones públicas proporcionen información sobre su funcionamiento y actividades, salvo que se trate de datos confidenciales o restringidos.

El presidente José Raúl Mulino dijo que desconoce las razones detrás de la confidencialidad establecida por la Autoridad Marítima de Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco
El presidente José Raúl Mulino dijo que desconoce las razones detrás de la confidencialidad establecida por la Autoridad Marítima de Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco

Cualquier persona tiene derecho a solicitar estos documentos y, en caso de negativa, recurrir a los tribunales mediante una acción de habeas data.

El artículo 10 de la citada ley establece la obligación de transparencia en los actos públicos relacionados con contrataciones públicas, por lo que la restricción sobre los procesos para nuevos concesionarios portuarios, por parte de la Autoridad Marítima de Panamá, podría entrar en contradicción con la normativa.

Temas Relacionados

PanamáRestricciónInformaciónAutoridad MarítimaMulinoMedidaConcesionesLicenciasInvestigaciones2036AdministrativasLeyTransparencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El agro panameño da sus primeras señales de alarma, afirman estudiosos del sector agrícola

Las advertencias sobre la baja productividad, el escaso interés juvenil en las labores del campo y los efectos del cambio climático se han convertido en señales de alarma para los académicos

El agro panameño da sus primeras señales de alarma, afirman estudiosos del sector agrícola

Panamá enfrenta desafíos en la reubicación de comunidades ante crecientes riesgos ambientales

Entre 2012 y 2024, el país registró más de 15,000 desplazamientos internos asociados a eventos hidrometeorológicos

Panamá enfrenta desafíos en la reubicación de comunidades ante crecientes riesgos ambientales

Maratón en Panamá reunirá a cerca de 2,000 corredores procedentes de 41 países

La nación canalera se posesiona como un referente para el turismo deportivo en América Latina, aprovechando la visibilidad que genera un evento de este calibre

Maratón en Panamá reunirá a cerca de 2,000 corredores procedentes de 41 países

Descubren una nueva especie de pez fósil vinculada a la formación del istmo de Panamá

Surgimiento del Istmo influyó en la transformación y diversificación de las especies marinas, al aislar poblaciones que compartían un mismo hábitat, afirma estudio

Descubren una nueva especie de pez fósil vinculada a la formación del istmo de Panamá

Cámara de Comercio panameña pide al presidente Mulino vetar proyecto que extiende beneficios a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad

Empresarios solicitan abrir una revisión integral, técnica, fiscal y económica para analizar la medida

Cámara de Comercio panameña pide al presidente Mulino vetar proyecto que extiende beneficios a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad

TECNO

Cuándo y dónde ver el State of Play y State of Play Japan de PlayStation: horarios y detalles del evento

Cuándo y dónde ver el State of Play y State of Play Japan de PlayStation: horarios y detalles del evento

Cuándo se podría reservar el iPhone 18 Pro luego del Apple Event en Silicon Valley

Mayday en Apple TV: Ryan Reynolds y Kenneth Branagh se unen a la nostalgia con una Macintosh de 1984

Cómo saber si mi celular será compatible con la aplicación de WhatsApp en septiembre de 2026

¿Puede la IA mapear las emociones igual que los humanos?

ENTRETENIMIENTO

Hugh Jackman ofrece a sus fans un mes de renta gratis en su departamento de Nueva York

Hugh Jackman ofrece a sus fans un mes de renta gratis en su departamento de Nueva York

Kate Cassidy recuerda a Liam Payne en el que habría sido su cumpleaños 33: “Nunca dejaré de hablar de él”

A los 54 años, Carmen Electra no deja nada a la imaginación en una atrevida sesión de fotos desde Berlín

El hermano de la princesa Diana comparte un emotivo mensaje a 29 años de su muerte: “Me vuelvo fundamentalmente infeliz”

Tim Curry se ganó a Frank-N-Furter cantando a Little Richard en una audición que ya es leyenda

MUNDO

Cómo un escarabajo logra robar la identidad química de las hormigas para sobrevivir

Cómo un escarabajo logra robar la identidad química de las hormigas para sobrevivir

El presidente de India le dijo a Putin que la guerra en Ucrania debe terminar “por el bien de la humanidad”

Kiev revisa sus protocolos de seguridad tras la escalada de los ataques de drones rusos

Zelensky busca destrabar las negociaciones con Trump y prepara una visita de Witkoff y Kushner a Ucrania

La escalada entre Estados Unidos e Irán hunde a Wall Street y empuja al alza al petróleo