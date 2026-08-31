Cuba

“Solineras” la alternativa comunitaria de una pareja cubana ante la crisis energética de la isla

Los apagones diarios han obligado a los cubanos a reinventarse para continuar con sus actividades diarias a través de paneles solares que brindan energía eléctrica para cargar elementos indispensables en el día a día.

Las solineras, el último invento de los cubanos contra los apagones
Un conjunto de 24 paneles solares brindan carga eléctrica a un aproximado de 60 vehículos al día. (Infobae Cuba/EFE/Ernesto Mastrascusa)
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En Cuba, las “solineras” se han vuelto esenciales para enfrentar los apagones, permitiendo cargar vehículos eléctricos y pequeños aparatos gracias a energía solar. Estas estaciones privadas ofrecen una solución ante la crisis energética y la falta de electricidad en los hogares.

La expansión de las solineras facilita el transporte y ayuda a la comunidad a sobrellevar las largas interrupciones del servicio eléctrico, marcando un cambio en la vida diaria de muchos cubanos.

Las solineras, el último invento de los cubanos contra los apagones
El proyecto es apoyado por inversores privados y el terreno arrendado al Estado. La expectativa de estas instalaciones eleva el listón: de hecho, la apertura contó con la presencia de autoridades gubernamentales y hasta apareció en la prensa y televisión estatal. (Infobae Cuba/EFE/Ernesto Mastrascusa)
Las solineras, el último invento de los cubanos contra los apagones
«Una cuchilla de afeitar automática, un teléfono móvil y hasta una olla arrocera»; Eduardo León presume de todos los aparatos eléctricos que los vecinos han llevado a cargar a su ‘solinera’. EFE/Ernesto Mastrascusa
Las solineras, el último invento de los cubanos contra los apagones
León, junto a su pareja Jenifer Arias, idearon esta alternativa para brindar otra opción a los cubanos de apaciguar el impacto de la crisis energética en isla. (Infobae Cuba/EFE/Ernesto Mastrascusa)
Las solineras, el último invento de los cubanos contra los apagones
La escasez de combustible es otro de los problemas que aquejan los cubanos. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Pérez)
Las solineras, el último invento de los cubanos contra los apagones
Las bicicletas es un medio de transporte muy común en la isla, como otra de las opciones ante los problemas de energía eléctrica y petróleo. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
Las solineras, el último invento de los cubanos contra los apagones
El transporte público de La Habana tampoco es una opción segura, ni de movilización garantizada. Este es irregular por las dificultades para abastecer de gasolina las unidades. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
Las solineras, el último invento de los cubanos contra los apagones
“Estoy resolviendo una necesidad”, cuenta a EFE León, abogado de 45 años, que invirtió sus ahorros, junto a su esposa, en esta iniciativa del sector privado, con el objetivo de dar una salida energética en Playa Mégano, a 30 kilómetros del centro de La Habana. (Infobae Cuba/EFE/Ernesto Mastrascusa)
Las solineras, el último invento de los cubanos contra los apagones
Su precio, en la estación de León puede variar, según el consumo del vehículo, entre 2 y 5 dólares para completar la batería. (Infobae Cuba/ EFE/Ernesto Mastrascusa)
Las solineras, el último invento de los cubanos contra los apagones
“Es una innovación muy buena”, dice Oleisi Leliebre, un conductor de triciclo, el cual le permite continuar con su trabajo de movilización de personas. (Infobae Cuba/EFE/Ernesto Mastrascusa)

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