Colombia

Aseguradoras informaron cuántas solicitudes recibieron y la millonada que pagaron a dueños de viviendas por el terremoto del 10 de agosto

El flujo de indemnizaciones crece y los beneficiarios deben explorar opciones de protección y trámites disponibles para afrontar daños materiales y familiares, reportó Fasecolda

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, afirmó que el valor estimado para atender los siniestros asciende a $2,7 billones, mientras los desembolsos aumentaron 287% frente al balance anterior, al pasar de $11.104 millones a casi $43.000 millones - crédito Fasecolda
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El terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia dejó reclamaciones en el sector asegurador colombiano, con un valor asegurado estimado de $2,7 billones, según el balance con corte al 31 de agosto de 2026, tres semanas después del sismo.

Con exactitud, las aseguradoras recibieron 66.370 reclamaciones ante el sismo, con pagos por $43.000 millones en una primera etapa de atención. Además, los daños en vivienda pueden quedar cubiertos por seguros ligados a créditos hipotecarios, pólizas obligatorias de copropiedades y seguros voluntarios de hogar, según el tipo de bien y las condiciones de cada contrato.

Precisamente, el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Gustavo Morales, por medio de un video, afirmó que el volumen de casos aumentó en 30.000 frente al registro del 24 de agosto.

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El terremoto de 7,4 grados que sacudió Cali el 10 de agosto dejó más de 300 muertos, 1.500 heridos y 120.000 familias damnificadas - crédito @alejoeder/X
De acuerdo con la Ungrd, el terremoto del 10 de agosto, a corte del 31 de agosto, dejó 198.720 viviendas averiadas - crédito @alejoeder/X

“A fecha de hoy, 31 de agosto de 2026, el sector asegurador colombiano ha recibido aproximadamente 66.000 reclamaciones con motivo del terremoto”, afirmó.

El gremio también diferenció entre las reclamaciones recibidas y el valor asegurado estimado. Además, prevé que tanto el número de casos como el monto de las indemnizaciones sigan en evaluación a medida que avance la revisión de los daños.

Cómo avanzan los pagos de las aseguradoras

Las aseguradoras ya desembolsaron $43.000 millones por los siniestros reportados después del terremoto. La cifra representa un aumento de 287% frente a los pagos informados una semana antes.

Morales señaló el avance de esos desembolsos con una referencia al plazo legal de pago. “Cuando ni siquiera se ha vencido el término de 30 días que da la ley para pagar reclamaciones, hemos inyectado recursos por $43.000 millones”, precisó el dirigente gremial.

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De acuerdo con el presidente de Fasecolda, esos recursos se destinan a la contratación de maestros de obra, la compra de ladrillos y otros materiales de construcción, además de la reparación de vehículos, la atención en salud y la reactivación de negocios.

Qué coberturas pueden activarse tras el sismo

Fasecolda informó que los propietarios de vivienda y las copropiedades pueden contar con distintas pólizas para responder ante daños derivados del sismo del 10 de agosto.

Pesos colombianos-Colombia
La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto podría costar más de $30 billones - crédito Colprensa

Aclaró que en los inmuebles con crédito hipotecario, la cobertura contra incendio y terremoto debe mantenerse durante toda la vigencia del préstamo. Si ocurre un siniestro, la entidad financiera recibe primero el valor correspondiente al saldo de la deuda y el asegurado obtiene el excedente del valor del bien. Los edificios y conjuntos sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal deben contar con una póliza obligatoria para sus bienes comunes.

Los ciudadanos pueden verificar si su copropiedad tiene esa protección en el Registro Único de Seguros (RUS), en www.rus.com.co.

También existen seguros voluntarios de hogar para la estructura y los contenidos de la vivienda. Según las condiciones de cada póliza, pueden incluir muebles, enseres, electrodomésticos, equipos eléctricos y electrónicos, computadores, televisores, neveras y bicicletas, además de asistencias para plomería, cerrajería o cambio de vidrios.

Plazos y pasos para presentar la reclamación

La Federación recordó que los asegurados disponen de entre dos y cinco años para presentar una reclamación, según el caso. Ese plazo se rige por el artículo 1081 del Código de Comercio.

La recomendación de Fasecolda es dar aviso inicial a la aseguradora cuanto antes para recibir orientación, limitar los daños y conocer el procedimiento de reclamación. La entidad también indicó que las aseguradoras activaron sus protocolos de atención.

Añadió que un terremoto puede activar coberturas sobre inmuebles y también pólizas de vida, salud, riesgos laborales, exequiales, vehículos y contenidos de vivienda, de acuerdo con cada contrato.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, convocó al sector asegurador para avanzar, de manera articulada, en la reconstrucción del país - crédito Presidencia de Colombia
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, convocó al sector asegurador para avanzar, de manera articulada, en la reconstrucción del país - crédito Presidencia de Colombia

Solicitud del presidente Abelardo de la Espriella a las aseguradoras

Luego de una reunión, el 19 de agosto, con representantes del sector asegurador, el presidente Abelardo de la Espriella explicó que se coordinará la información entre las aseguradoras y el Gobierno nacional, con el objetivo de acelerar el pago de pólizas y el envío de subsidios a las personas afectadas. “El proceso de pago de esas pólizas será lo más rápido posible y el envío de los subsidios a las personas afectadas también tendrá una vía clara”, destacó.

De igual manera, hizo un llamado a la calma y la responsabilidad, pidiendo evitar la desinformación. Señaló que “todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados, y no tienen dos días para hacerlo, tienen dos años”, con prioridad para los estratos uno, dos y tres y para las viviendas de interés social.

De la Espriella insistió en que “todos los asegurados deberán recibir atención adecuada, oportuna y digna”, al igual que quienes no cuentan con seguro, quienes también serán protegidos por el Estado.

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