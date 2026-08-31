Costa Rica

Cae el quinto de los 14 más buscados en Costa Rica: intentó escapar por los techos y tenía un arma modificada

Deylan Monestel Bonilla, vinculado por las autoridades con la estructura conocida como “Los Maruja”, fue localizado en una vivienda de Llanos de Santa Lucía, Paraíso, en medio de la ofensiva policial desplegada por el aumento de la violencia en la provincia

El sospechoso intentó escapar por los techos de varias viviendas en Llanos de Santa Lucía, Paraíso, al percatarse de la presencia policial. Crédito: MSP
El sospechoso intentó escapar por los techos de varias viviendas en Llanos de Santa Lucía, Paraíso, al percatarse de la presencia policial. Crédito: MSP
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La Operación Cacería, el despliegue policial implementado en Costa Rica para ubicar a 14 de los sujetos más buscados de la provincia de Cartago, sumó una nueva captura durante con la aprehensión de Deylan Monestel Bonilla, quien intentó escapar por los techos de varias viviendas cuando detectó la presencia de los agentes.

Con su detención, cinco de los 14 objetivos identificados por las autoridades ya han sido puestos a disposición de la Justicia, como parte de una estrategia que mantiene a distintas unidades policiales movilizadas en Cartago.

Monestel Bonilla fue localizado en la casa de su madre, ubicada en Llanos de Santa Lucía, en el cantón de Paraíso, luego de labores de inteligencia desarrolladas por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).

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Cuando los agentes llegaron hasta el inmueble, el sospechoso aparentemente advirtió la presencia de las autoridades y trató de escapar.

“Al notar la presencia policial intentó huir por los techos de las casas aledañas”, señaló el reporte oficial.

Varios efectivos de la Fuerza Pública y de la DIAC iniciaron inmediatamente una persecución y finalmente consiguieron interceptarlo y detenerlo.

Durante el procedimiento, los policías decomisaron un arma de fuego modificada para disparar en modalidad automática, así como un cargador extendido con capacidad para 30 municiones.

El sospechoso también resultó lesionado durante el intento de fuga. El reporte preliminar indicó que sufrió una lesión en una de sus piernas, por lo que primero tuvo que ser trasladado a un centro médico.

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Después de recibir atención, quedó a disposición de las autoridades judiciales, que continuarán con el proceso correspondiente.

Deylan Monestel Bonilla se convirtió en el quinto de los 14 sujetos más buscados de Cartago en ser detenido durante la Operación Cacería. Crédito: MSP
Deylan Monestel Bonilla se convirtió en el quinto de los 14 sujetos más buscados de Cartago en ser detenido durante la Operación Cacería. Crédito: MSP

Una operación contra la escalada de violencia en Cartago

La captura se produjo en el marco de la Operación Cacería, una ofensiva lanzada por las autoridades costarricenses ante el incremento de hechos violentos y las disputas entre estructuras criminales que han afectado a la provincia de Cartago durante las últimas semanas.

El dispositivo ha llegado a mantener alrededor de 120 efectivos policiales desplegados en distintos puntos de la provincia, con participación de unidades de la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, la DIAC y labores de inteligencia coordinadas con la DIS.

Uno de los ejes de la operación es precisamente localizar a las 14 personas catalogadas como las más buscadas de Cartago, varias de ellas señaladas por las autoridades por supuestos vínculos con estructuras criminales que operan en diferentes comunidades de la provincia.

La primera captura de esa lista ocurrió el 26 de agosto, cuando las autoridades detuvieron a Jefferson Medrano Chavarría en las orillas del río Agua Caliente, en el sector de Dique La Cruz.

Durante la captura, los oficiales decomisaron un arma de fuego modificada para disparar en automático y un cargador extendido para 30 municiones. Crédito: MSP
Durante la captura, los oficiales decomisaron un arma de fuego modificada para disparar en automático y un cargador extendido para 30 municiones. Crédito: MSP

Medrano Chavarría, señalado también como presunto integrante de “Los Maruja”, intentó huir por las laderas del río antes de ser detenido por oficiales de la Policía de Fronteras y Fuerza Pública. Según la información policial divulgada entonces, permanecía prófugo desde abril.

La segunda captura ocurrió posteriormente en El Tejar de El Guarco, donde fue localizada Carolina Loría Solís, quien se encontraba en un apartamento y era requerida por las autoridades tras permanecer en fuga. La investigación policial la relacionaba con actividades vinculadas con una estructura dedicada al tráfico de drogas en La Unión.

El 28 de agosto, la lista volvió a reducirse con otros dos casos. Anthony Alexander Serrano Chaves se entregó a las autoridades en Orosi, mientras que Jeremy Quirós Quesada fue detenido en Corredores, Puntarenas, en la Zona Sur del país.

En el caso de Serrano Chaves, las autoridades informaron que cuenta con un expediente relacionado con tenencia de droga y registra aprehensiones previas por transporte de estupefacientes y decomiso de dinero.

Quirós Quesada, por su parte, tenía una orden de captura girada por el Juzgado de Narcotráfico de Cartago. Su arresto demostró que la búsqueda de los objetivos de la Operación Cacería no se limita únicamente al territorio cartaginés.

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