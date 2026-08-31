México

El clásico “La historia sin fin” llega de nuevo a los cines de México: dónde y cuándo verla

Más de cuatro décadas después de su estreno, “La historia sin fin” volverá a las salas de cine en México

La historia sin fin
Bastian y Atreyu regresarán a los cines mexicanos con una nueva exhibición de La historia sin fin.
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La historia sin fin regresa a cines seleccionados de México a partir del 3 de septiembre de 2026.

La película dirigida por Wolfgang Petersen adapta la primera mitad de la novela de Michael Ende y cuenta la aventura de Bastian, un niño que entra en Fantasía a través de un libro.

La cinta estará disponible en complejos seleccionados de Cinemex. La información confirmada no precisa cuánto tiempo permanecerá en cartelera, por lo que la disponibilidad dependerá de la programación de cada sucursal.

Cinemex y las funciones de “La historia sin fin”

La historia sin fin llegará a salas seleccionadas de Cinemex a partir del 3 de septiembre. El reestreno permitirá volver a ver en pantalla grande una producción estrenada originalmente en 1984.

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La cartelera determinará en qué complejos se podrá encontrar la película. Hasta ahora, no se ha informado durante cuánto tiempo permanecerá en exhibición.

Tampoco se ha precisado si todas las ciudades tendrán funciones. Los horarios y las salas disponibles deberán consultarse en la página web oficial de Cinemex.

Michael Ende publicó la novela en 1979

La historia comenzó como una novela del escritor alemán Michael Ende, publicada en 1979. La idea central seguía a un niño que encontraba un libro y terminaba dentro del relato que estaba leyendo.

El protagonista es Bastian, un niño huérfano que descubre el ejemplar en una librería de usados. La publicación tiene una portada llamativa y presenta un mundo fantástico llamado Fantasía.

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En ese territorio, una enfermedad amenaza la existencia de la tierra y afecta a su gobernante, la Emperatriz. Para encontrar una solución, aparece Atreyu, un niño cazador que también es huérfano.

La novela incluye otros personajes vinculados con la aventura. Entre ellos están el dragón blanco Fújur, también llamado Falkor, y la hechicera Xayide.

Bastian y Atreyu enfrentan la amenaza de Fantasía

Al principio, Bastian observa los acontecimientos desde la lectura. Conforme avanza en el libro, descubre que su participación tiene un efecto directo sobre la trama.

Atreyu recibe la misión de ayudar a salvar a la Emperatriz y preservar la existencia de Fantasía. Para conseguirlo, debe recorrer distintos lugares y enfrentarse a los obstáculos que aparecen durante su búsqueda.

La película muestra la relación entre el mundo cotidiano del niño y el universo descrito en las páginas. Bastian deja de ser un espectador y adquiere una función dentro de la aventura.

La historia comenzó como una novela del escritor alemán Michael Ende, publicada en 1979. (Captura de video)
La historia comenzó como una novela del escritor alemán Michael Ende, publicada en 1979. (Captura de video)

Wolfgang Petersen dirigió la adaptación de 1984

La versión cinematográfica fue dirigida por Wolfgang Petersen y se estrenó el 6 de abril de 1984 en Alemania. La producción se realizó principalmente en ese país.

El reparto principal está encabezado por Barret Oliver, quien interpreta a Bastian Bux; Noah Hathaway, como Atreyu; y Tami Stronach, en el papel de la Emperatriz Infantil.

La cinta adapta la primera mitad de la novela de Ende. Por esa razón, concentra su relato en el hallazgo del libro, la misión de Atreyu y la amenaza que pone en riesgo a Fantasía.

El argumento mantiene como punto central la intervención de Bastian en los hechos que descubre mediante la lectura. La historia conecta su vida cotidiana con el mundo fantástico que aparece dentro del libro.

El regreso de un clásico de los años ochenta para nuevas generaciones

El regreso de La historia sin fin permitirá que el público vuelva a ver en pantalla grande la adaptación dirigida por Wolfgang Petersen, una película que se ha convertido en un clásico de los años ochenta.

Su exhibición en cines seleccionados de México podría reunir a quienes conocieron la historia durante esa década con espectadores de nuevas generaciones interesados en descubrir el mundo de Fantasía.

Para conocer las salas participantes, los horarios y cualquier actualización sobre la permanencia de la película en cartelera, se recomienda consultar las redes sociales y la página oficial de Cinemex.

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