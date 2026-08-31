El pepián de Guatemala elimina a los tacos de México en el Mundial de Comidas 2026 y avanza a la siguiente ronda para representar a Centroamérica

Guatemala avanzó a la siguiente ronda del Mundial de Comidas 2026 tras una votación masiva en redes sociales impulsada por Ibai Llanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El torneo gastronómico digital organizado por el creador de contenido Ibai Llanos situó a Guatemala en la siguiente fase de la competencia tras una votación masiva en redes sociales.

El país centroamericano obtuvo el pase a la siguiente ronda del Mundial de Comidas 2026 como el único representante de Centroamérica en mantenerse con vida dentro del cuadro de eliminación directa.

El certamen virtual reunió a 16 naciones de América Latina y Europa en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde los usuarios eligen mediante encuestas y comentarios a sus platillos preferidos.

La iniciativa convocó a millones de internautas que emitieron su voto para definir las llaves de octavos de final. Las selecciones de Honduras y El Salvador, que también representaron al Istmo en la fase inicial, quedaron fuera de la contienda frente a sus respectivos rivales.

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Con este resultado, la propuesta culinaria guatemalteca sostiene la representación de América Central en el campeonato de internet.

Guatemala se enfrentó con el Pepián ante los tacos de México

El duelo entre la representación guatemalteca y la mexicana figuró entre los enfrentamientos de mayor interacción durante la jornada.

Guatemala presentó el pepián, un guiso de origen maya kaqchikel compuesto por especias tostadas, chiles y carnes, declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en el año 2007.

El pepián guatemalteco, declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en 2007, superó a los tacos de México con más del 53% del respaldo popular. (Redes sociales)

Por su parte, México compitió con los tradicionales tacos, una de las elaboraciones más difundidas de la gastronomía internacional.

La votación en las cuentas oficiales de Ibai Llanos mostró un estrecho margen entre ambas naciones desde el inicio del sondeo.

Una variedad de platos tradicionales de la cocina mexicana presenta el uso del nopal en tacos, gorditas, tamales y sopes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pepián guatemalteco revirtió una desventaja inicial y superó a los tacos de México tras acumular más del 53% del respaldo popular.

Según los resultados, México obtuvo un total de 2.003.340 votos, mientras que Guatemala lo superó por poco con 2.101.160, posicionándose como ganador y avanzando a la siguiente ronda.

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La movilización de la comunidad digital de Guatemala resultó determinante para inclinar la balanza frente a un mercado de gran volumen como el mexicano.

Incluso el creador de contenido detalló que México ha sido el cuarto país con más votos, pero aún así, fue superado por Guatemala.

Guatemala sumó 2.101.160 votos y superó por un margen estrecho a México, que obtuvo 2.003.340 en la votación del Mundial de Comidas 2026 del creador de contenido Ibai Llanos.

Qué otros países participaron y con qué platillos

La segunda edición del certamen gastronómico impulsado por Ibai Llanos estructuró un cuadro de ocho enfrentamientos en la fase de octavos de final.

Además del choque entre el norte y el centro del continente, el torneo presentó cruces de alta rivalidad regional en América del Sur y Europa.

España midió sus fuerzas con la paella ante el asado de Argentina, mientras que Paraguay disputó la clasificación con la sopa paraguaya frente al chivito de Uruguay.

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En los demás cruces, Perú enfrentó a Honduras con su cebiche contra las baleadas catrachas, mientras que Venezuela compitió con el pabellón criollo ante las pupusas de El Salvador.

El creador de contenido Ibai Llanos presentó a los finalistas en su Mundial de Comidas 2026 donde participó Guatemala y otros países. En el video presenta los resultados de todos los competidores.

El cuadro de competidores se completó con los choques entre República Dominicana con la bandera dominicana frente a la bandeja paisa de Colombia, Bolivia ante Chile con el pique macho contra el pastel de choclo, y Ecuador con el encebollado ante la ropa vieja de Cuba.

Los ganadores de cada llave avanzan a los cuartos de final, cuya definición depende exclusivamente del voto del público en redes sociales.