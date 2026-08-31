Denuncian repunte de dengue en Cuba, sin cifras oficiales recientes

El aumento de casos sospechosos de dengue en Cuba generó alarma mientras el Ministerio de Salud Pública no difundió cifras actualizadas del brote. (REUTERS/Fatima Tuj Johora/File Photo)

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El aumento de casos sospechosos de dengue en Cuba ha generado alarma entre la población, mientras las autoridades sanitarias mantienen silencio sobre las cifras reales.

Distintos testimonios recopilados por Martí Noticias señalan que la propagación del mosquito Aedes aegypti podría estar relacionada con la acumulación de basura, el vertimiento de aguas albañales y la falta de campañas de fumigación en varias provincias.

Algunos activistas y médicos mencionan, además, la escasez de medicamentos y la ausencia de campañas de prevención como factores que podrían incidir en la situación en lugares como Santiago de Cuba, Sancti Spíritus y Holguín.

El Ministerio de Salud Pública no ha difundido datos actualizados sobre el alcance del brote de dengue. Sin embargo, reportes locales y denuncias de ciudadanos sugieren un incremento en los contagios.

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Residentes y activistas consultados consideran que la falta de información oficial dificulta conocer la magnitud real del problema. Desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano afirmó: “Siempre los datos que se dan son muy por debajo de la realidad y las personas se tratan como pueden”.

Factores ambientales y sociales señalados por los testimonios

Algunas personas entrevistadas vinculan el aumento de casos con condiciones insalubres tanto en el espacio público como en los hogares. La acumulación de desechos sólidos y la presencia de salideros de agua potable se mencionan como posibles criaderos de mosquitos, junto al vertimiento de aguas residuales sin control, principalmente en calles y áreas urbanas.

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Según pudo constatar Martí Noticias a través de diversos testimonios recogidos en la isla, el problema de los criaderos se agrava por la falta de acciones de limpieza y mantenimiento en varios municipios.

Desde Holguín, el activista Julio César Álvarez describió que, en muchos hogares, las personas almacenan agua en recipientes improvisados sin tapas adecuadas. Según su relato, esta práctica facilita la proliferación de mosquitos dentro de las viviendas. “Las personas han tenido que guardar aguas en recipientes improvisados sin tapas adecuadas, lo cual agrava la situación en las casas porque son enjambres dentro de las casas”, explicó.

Reportes locales y denuncias ciudadanas señalaron un incremento de contagios de dengue en varias provincias de Cuba. (Foto: cortesía)

Álvarez agregó que la presencia de mosquitos suele ser notoria desde el atardecer hasta la noche, especialmente cuando no hay mosquiteros disponibles. “Debido a estas calores, los mosquitos se están dando gusto con las personas”, dijo.

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El activista también mencionó que las aguas albañales corren sin control por el centro de la ciudad debido a tuberías tapadas. Sostuvo que los ríos estancados por la falta de limpieza de puentes contribuyen a la formación de criaderos.

Denuncias ciudadanas y situación en otras provincias

Por otro lado, habitantes de distintos barrios han utilizado redes sociales para denunciar la acumulación de basura y la falta de reparación de salideros de agua potable. En sus publicaciones, mencionan que no se han realizado labores de limpieza ni mantenimiento por parte de las autoridades, lo que, según dicen, favorecería la presencia de criaderos del mosquito transmisor.

Las imágenes y videos que circulan muestran calles con desechos acumulados y charcos persistentes en algunas zonas residenciales. Estas denuncias se repiten en diferentes localidades.

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En Sancti Spíritus, el activista Adriano Castañeda expresó que los camiones recolectores de basura no circulan por el casco histórico ni por la zona sur desde hace casi un mes. “Ellos no tienen combustible, supuestamente, para fumigaciones y sí para la propaganda y demás”, comentó.

Testimonios vincularon la propagación del mosquito Aedes aegypti con la acumulación de basura, las aguas albañales y los salideros de agua potable. (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

Castañeda sostuvo que las calles permanecen llenas de basura, mientras proliferan los roedores y el mosquito Aedes aegypti. “Ha llovido por acá y todo esto prolifera”, señaló.

El activista también indicó que el servicio municipal de limpieza no ha prestado servicio en su zona en las últimas semanas, lo que, a su entender, aumenta la exposición de los residentes al dengue.

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El doctor Roberto Serrano, desde Songo La Maya en Santiago de Cuba, describió que es difícil cuantificar el impacto real del brote. “El dengue no se termina nunca. Es mucho mosquito y todo prolifera”, afirmó.

Según Serrano, existe un subregistro en los datos oficiales, por lo que muchas personas se ven obligadas a tratarse “como pueden” ante la falta de recursos. También consideró que la información pública disponible no refleja la gravedad de la situación.

Los testimonios recogidos coinciden en señalar la ausencia de medidas preventivas y la falta de insumos para combatir el vector. “Aquí no se fumiga prácticamente nunca. Aquí no hay condiciones”, expresó el doctor Serrano.

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De acuerdo con lo informado por trabajadores de Higiene, no hay petróleo disponible para fumigar ni productos para las motomochilas. “No hay nada, absolutamente nada. Esto es una medicina totalmente cavernícola”, dijo el médico.