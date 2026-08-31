Nicola Porcella aclara la polémica de Masad Altamimi y Brianda Deyanara en La Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)

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El nuevo ‘shippeo’ entre Masad Altamimi y Brianda Deyanara está dando mucho de qué hablar en las redes sociales, luego de que el influencer árabe mencionara en La Casa de los Famosos México 2026 que su amigo Nicola Porcella le había enseñado su WhatsApp y aseguró que al conductor de Hoy le “gusta mucho” la creadora de contenido.

Ante estas palabras de Masad, el propio Nicola salió a desmentir estas versiones del árabe y aclaró cuál es la relación que mantiene tanto con él, como con Brianda Deyanara, luego de que se especulara un supuesto interés romántico entre ambos hace algunos meses.

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Durante la gala de eliminación se especuló también que Altamimi no se atrevía a consolidar una relación con Brianda debido a su amistad con Nicola, sin embargo, el peruano aseguró que jamás habló con Masad ni le prohibió nada, además aclaró que sólo han platicado en una ocasión y confirmó que no tiene nada con Brianda.

¿Qué dijo Masad Altamimi sobre Nicola Porcella y Brianda Deyanara?

Masad Altamimi

En una plática entre Masad y Brianda en la cocina de La Casa de los Famosos México, el influencer árabe aseguró que vio el contacto de la creadora de contenido en el WhatsApp de Nicola Porcella, y dejó claro que no le mostró conversaciones, sólo que tenía su contacto guardado.

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Además Masad señaló que Nicola “es muy buena persona” y que a él “le gusta mucho” Brianda, lo que provocó la sonrisa de la influencer poniéndose nerviosa, aunque el propio Porcella aclaró que no tiene ni tendrá nada con Deyanara.

Nicola aclara cuál es su relación con Brianda Deyanara y Masad Altamimi

Durante el programa Hoy, Nicola Porcella fue cuestionado sobre cuál es su relación con Brianda y negó que le haya prohibido a Masad acercarse a ella dentro del reality de Televisa.

La influencer tijuanense recibió un video del conductor durante el primer enlace en vivo del reality. (Captura de pantalla / Facebook Nicola Porcella)

Nicola aseguró que “jamás” le habló a Masad para prohibirle algo y precisó que solo platicó con él una vez. “Hablé con él una vez, una sola vez”, dijo Porcella.

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También rechazó que existiera o pudiera existir una relación con la influencer. “Con Brianda de verdad no tengo nada, no he tenido nada”, señaló

Cuando le insistieron con la posibilidad de que eso cambiara, el peruano cerró la puerta: “Tampoco voy a tener”, dijo en el mismo espacio.

El exchico reality peruano radicado en México revela cómo es salir con una de las influencers más seguidas del país azteca.

Al hablar de Brianda, el peruano se deslindó de cualquier rumor y también reconoció su percepción sobre ella: “Me cae muy bien, me parece guapísima, me parece muy talentosa en lo que hace, es una de las influencers más fuertes de México y de Latinoamérica, pero no tengo nada”.

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¿Qué le dijo Nicola a Masad sobre Brianda Deyanara?

El propio Nicola Porcella aclaró que sí es amigo de Masad Altamimi en una edición pasada del programa Hoy, y la conversación que tuvieron previo al ingreso de La Casa de los Famosos México sí involucró el tema de Brianda, y le señaló que no tienen ninguna relación.

Masad Altamimi le preguntó a Nicola directamente, antes de entrar al reality, si tenía algo con Brianda. La respuesta fue clara: no.

(Infobae/Jenifer Nava)

“A ver, yo soy amigo de Masad, desde que él entró me preguntó, porque me dijo: ‘¿Tienes algo con Brianda?’. Y le dije: ‘No’”, relató el conductor peruano en el foro de Hoy.

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Porcella fue más allá y explicó por qué tampoco habría tenido sentido intentar mantener algo dentro de la casa. “Yo sabía que entrando era muy difícil mantener algo si es que hubiéramos querido, es la verdad”, admitió.

El argumento parte de su conocimiento sobre la dinámica del encierro: las emociones se aceleran, los vínculos se intensifican y las distancias previas se desvanecen con rapidez.

Nicola Porcella confirma su romance con la mexicana Brianda Deyanara. IG

Con ese contexto como respaldo, Porcella lanzó su lectura sobre lo que le espera a Deyanara dentro de la competencia. “Ella va a tener propuesta, va a estar encerrada con alguien”, anticipó.

Y remató con una valoración que no dejó margen a la interpretación: para él, Deyanara es “la más guapa de la casa”.