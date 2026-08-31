Bluey estrena en español sus libros animados con las voces de Kali Uchis, Gina Torres, Itatí Cantoral y Jaime Camil

Las historias de Bluey

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BBC Studios Digital Brands, BBC Studios Kids & Family y Ludo Studio presentaron la primera edición en español de Book Reads - Las historias de Bluey, la serie digital que reúne a figuras públicas leyendo los libros de cuentos de la perrita animada de la serie Bluey. Los primeros episodios ya están disponibles para América Latina, con las voces de Gina Torres, Itatí Cantoral, Kali Uchis y Jaime Camil.

La producción incluye diez títulos elegidos entre los favoritos de los seguidores de la serie, entre ellos “Abuelitas”, “Hora de Dormir”, “Bingo” y “El Arroyo”. Los episodios se estrenan dos veces por semana en el canal oficial de YouTube de Bluey Español y en la sección en español de bluey.tv, según informó BBC Studios en un comunicado.

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Bluey se transmite en Disney+ y también en televisión abierta en la región, a través de Azteca TV en México, TVN en Chile y Señal Colombia. La serie sigue a una perrita de raza blue heeler que vive con sus padres y su hermana menor, Bingo.

“Nuestros fans de Bluey son el centro de todo lo que hacemos, y la pasión que hemos visto en toda América Latina hace que el lanzamiento en español sea especialmente emocionante”, afirmó Murilo Hinojosa, vicepresidente de Productos de Consumo y Alianzas Comerciales para EMEA y América Latina en BBC Studios, según el comunicado.

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Book Reads se estrenó en febrero de 2024 con una lectura a dos voces de las hermanas Kylie Minogue y Dannii Minogue, y desde entonces sumó voces como las de Eva Mendes, Elijah Wood y Helena Bonham Carter. El formato ganó un premio Lovie en 2024 y fue reconocido como Mejor Serie de Marca en los Premios Kidscreen 2025.

El interés detrás del estreno en español responde a un fenómeno que excede el entretenimiento infantil: Bluey también sumó una audiencia adulta, en particular a madres y padres. Un estudio de Kelly Bohl y el investigador Bradley Smith, que analizó los 150 episodios de las tres primeras temporadas, encontró que 73 de ellos, un 48,7% del total, incluyen un mensaje central o secundario sobre resiliencia infantil, según el Marco de Resiliencia de Grotberg, modelo que distingue el apoyo familiar y comunitario (“yo tengo”), las habilidades de afrontamiento (“yo puedo”) y las fortalezas internas como la confianza (“yo soy”).

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Los episodios de Bluey están disponibles para ver en plataformas como Disney+, donde los niños pueden disfrutar de las divertidas historias de Bluey. (Disney+)

La investigación, publicada en 2025, halló que la presencia de estos mensajes fue más frecuente en la primera temporada (60,7% de los episodios) y bajó de forma notable en la tercera (28,6%). Bluey fue la protagonista con mayor participación en las tramas resilientes, seguida por su hermana Bingo.

Ese trasfondo ayuda a explicar por qué llevar las historias a la lectura en voz alta —y ahora en español— resulta atractivo para familias que buscan reforzar la lectura compartida antes de dormir. En “Abuelitas”, leído por Torres, Bluey y Bingo debaten si las abuelas pueden bailar y resuelven la duda por videollamada con su Nana. En “Hora de Dormir”, a cargo de Cantoral, Bingo intenta dormir sola por primera vez y protagoniza un sueño que recorre un universo entero; es, según la productora, una de las historias más recordadas por los fans.

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Kali Uchis presta su voz a “Bingo”, centrado en el aprendizaje de la hermana menor para resolver problemas sin ayuda, mientras que Camil narra “El Arroyo”, donde Bluey vence el miedo inicial a un entorno desconocido. El resto del catálogo en español se sumará en próximos estrenos quincenales.

La expansión al español se apoya en una base de audiencia consolidada: según datos de Glance/Digital-i citados por BBC Studios, Bluey ocupó el primer lugar entre los programas infantiles más vistos en streaming con suscripción en Brasil, México y Colombia durante 2025, y su canal de YouTube en español superó los cinco millones de visualizaciones acumuladas.

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Con Book Reads en español, BBC Studios apuesta a que la cercanía del idioma —sin subtítulos ni doblaje sobrepuesto— profundice ese vínculo, que también se expresa fuera de la pantalla con la experiencia inmersiva “La Casa de Bluey”, que recorre distintas ciudades de México.