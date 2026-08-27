América Latina

Rodrigo Paz negó que Fernando Cerimedo fuera su asesor y afirmó que nunca tuvo autorización para representar al Gobierno de Bolivia

El presidente boliviano sostuvo que “nunca hubo un contrato” ni una “relación de trabajo directa” como la que puede existir con ministros, viceministros o delegados presidenciales

Fernando Cerimedo
Fernando Cerimedo junto al presidente Rodrigo Paz durante un viaje oficial a Panamá
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, negó el miércoles que el consultor político argentino Fernando Cerimedo haya sido su asesor personal y afirmó que nunca tuvo autorización para representar a la Presidencia, al Gobierno o a su familia. La aclaración se produjo después de la detención del argentino por un presunto intento de feminicidio contra su ex pareja, la abogada y operadora política Nadia Beller.

En un mensaje difundido por la Presidencia boliviana, Paz aseguró que “jamás tuvo la autorización” para representar al Ejecutivo y sostuvo que entre ambos nunca existió una relación laboral directa como la que mantienen los funcionarios designados por el Gobierno.

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“El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia. Las representaciones institucionales se hace a través del mandato institucional, como puede ser un ministro, viceministro, como puede ser un delegado presidencial. No hay asesores principales”, afirmó el mandatario.

Paz también negó que existiera un contrato con el consultor argentino. “Nunca hubo un contrato” o una “relación de trabajo directa” con Cerimedo “como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros o delegados presidenciales”, sostuvo.

La relación entre ambos quedó bajo cuestionamiento después del encarcelamiento de Cerimedo. El ex mandatario boliviano Evo Morales y el vicepresidente Edmand Lara señalaron que el argentino fue asesor personal de Paz.

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Paz también negó que existiera un contrato con el consultor argentino (REUTERS)
Paz también negó que existiera un contrato con el consultor argentino (REUTERS)

Ante esas acusaciones, el presidente explicó que Cerimedo llegó a Bolivia durante las elecciones generales de 2025 con el objetivo de trabajar con otros candidatos presidenciales. Después de que Paz obtuvo el primer puesto en la primera vuelta, se produjo un contacto para que el consultor colaborara con su campaña de cara al balotaje.

Según Paz, la incorporación respondió a la experiencia de Cerimedo como estratega político. “Se generó un contacto” para que trabajara en su campaña para la segunda vuelta, al ser “un estratega de reconocimiento mundial”, explicó.

El presidente también reconoció que Cerimedo colaboró después de las elecciones. “Ganamos las elecciones y a partir de ello no solo cooperó en esa elección, sino al inicio del Gobierno”, indicó.

Sin embargo, Paz sostuvo que la presencia del consultor argentino en Bolivia no se ajustó a las necesidades de su administración. “Pero siendo estratega de orden internacional, la constancia o presencia del señor Cerimedo en Bolivia no era la que necesitábamos para poder trabajar y tener sólido un formato de trabajo”, señaló.

El mandatario también defendió a su familia frente a las acusaciones de supuesta corrupción formuladas por Beller, ex pareja de Cerimedo y víctima del ataque armado por el que el argentino permanece detenido.

No puede ser que generando escándalos quieran dañar nuestra forma de convivencia y de comportamiento. Por eso soy el primero en defender en nuestra democracia la transparencia de los procesos de investigación, no sobre escándalos, sino sobre pruebas. El escándalo no es una prueba”, afirmó Paz.

Paz sostuvo que la presencia del consultor argentino en Bolivia no se ajustó a las necesidades de su administración (REUTERS)
Paz sostuvo que la presencia del consultor argentino en Bolivia no se ajustó a las necesidades de su administración (REUTERS)

En ese contexto, el presidente ratificó que solicitó a la Policía una investigación sobre el ataque contra Beller y aseguró que el Ejecutivo ofreció garantías para el proceso.

“Como cabeza del Ejecutivo”, Paz sostuvo que dio “todas las garantías para que las investigaciones sean transparentes” y “pulcras”.

Cerimedo fue detenido el 18 de agosto en Santa Cruz y posteriormente recibió una orden de detención preventiva por 180 días en una cárcel de esa región. La medida se relaciona con un ataque armado perpetrado por desconocidos contra Beller.

La Fiscalía boliviana imputó al consultor argentino por el presunto delito de “feminicidio en grado de tentativa”. Según la acusación, Cerimedo habría enviado “sicarios” para matar a su expareja.

Además de esta causa, la Fiscalía abrió otra investigación contra el argentino por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Cerimedo también afronta una tercera investigación por un presunto caso de violencia familiar y doméstica contra Beller.

(Con información de EFE)

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