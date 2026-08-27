Barreda: la película que vuelve sobre el cuádruple femicidio de La Plata

Más de tres décadas después, el caso que conmocionó a todo un país vuelve a salir a la luz. Mira el tráiler oficial de #Barreda, la nueva producción que llega a Prime Video este 28 de agosto. (Prime Video)

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El 28 de agosto llega a Prime Video Barreda, la película dirigida por Daniela Goggi que revisita uno de los casos policiales que más conmocionaron a la Argentina. A diferencia de las numerosas reconstrucciones que durante décadas pusieron el foco en Ricardo Barreda, la producción busca recuperar la historia de Gladys McDonald, Elena Arreche, Cecilia y Adriana, las cuatro mujeres asesinadas en la casa familiar de La Plata en 1992.

Luis Machín interpreta al odontólogo y asesino, mientras que Carla Peterson se pone en la piel de Gladys, Mercedes Morán interpreta a Elena y Maite Lanata y Margarita Páez encarnan a Cecilia y Adriana. El elenco se completa con Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka. La película es una coproducción de About Entertainment, Infinity Hill y Amazon MGM Studios.

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La película Barreda llega a Prime Video el 28 de agosto y revisita el cuádruple femicidio de La Plata de 1992. (Prime Video)

El cambio de perspectiva es, justamente, uno de los grandes desafíos de la película. Durante años, Barreda se transformó en un personaje de la cultura popular. Su imagen llegó a ser acompañada por chistes, merchandising y una narrativa que lo presentaba como un hombre sometido a supuestas humillaciones familiares. Incluso una frase pronunciada por su abogado quedó instalada en el imaginario: “Barreda hizo todo lo que un argentino sueña”.

Para Luis Machín, esa construcción todavía tiene consecuencias. “Somos absolutamente conscientes de que todavía eso sigue repercutiendo”, señaló el actor, quien cuestionó la cultura del “chiste chabacano, burdo y simplón” que puede terminar generando adhesiones. En su opinión, los medios de comunicación de 1992 contribuyeron a convertir al femicida en una suerte de héroe popular y a reivindicar una determinada imagen del “macho argentino”. La película intenta correrse de ese lugar. “Siempre hemos escuchado la voz del monstruo”, explicó Machín, al destacar que Barreda propone una lectura que hasta ahora no había ocupado el centro del relato.

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Barreda cambia el foco del caso policial y recupera la historia de Gladys McDonald, Elena Arreche, Cecilia y Adriana. (Prime Video)

Carla Peterson también pone el acento en una violencia que no necesariamente se expresa a través de golpes. Para la actriz, Gladys percibía el peligro y le tenía miedo a su marido, pero estaba atrapada en una relación atravesada por la violencia psicológica y económica. “No necesitás que te peguen una piña para decir: ‘Che, es una persona violenta’”, sostuvo.Mercedes Morán, por su parte, destaca una de las escenas centrales de la historia: aquella en la que Elena intenta convencer a su hija de que se separe. “Estás esperando que él cambie y no va a cambiar”, dice su personaje. Para Morán, allí aparece el retrato de una generación para la que separarse no era una decisión sencilla y que muchas veces postergaba esa posibilidad hasta que los hijos fueran grandes.

La actriz también señala que las mujeres fueron desplazadas del lugar de víctimas por una sociedad que buscaba explicaciones para justificar al victimario. La película intenta revisar precisamente esa mirada y devolverles identidad a las cuatro mujeres.

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La película Barreda cuestiona la narrativa que convirtió a Ricardo Barreda en un personaje de la cultura popular y en un supuesto héroe popular. (Prime Video)

Uno de los momentos más difíciles del rodaje fue la reconstrucción de los asesinatos. Los actores explicaron que fueron escenas muy técnicas, ensayadas cuidadosamente, pero también profundamente movilizantes. Para Morán, incluso las escenas cotidianas junto a Machín podían resultar más tensas que aquellas en las que se mostraba la muerte, porque el comportamiento del personaje construía una violencia permanente.

El 15 de noviembre de 1992, Barreda asesinó con una escopeta a su esposa, su suegra y sus dos hijas. En 1995 fue condenado a prisión perpetua. Murió en 2020, a los 84 años.

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La película vuelve sobre el crimen de Barreda para devolverles identidad a las víctimas y desplazar la mirada centrada en el asesino.(Prime Video)

Ahora, más de tres décadas después, Barreda vuelve sobre aquella historia para cambiar la pregunta. Ya no se trata solamente de quién fue el asesino, sino de quiénes fueron las mujeres cuyas vidas quedaron durante años opacadas por su nombre.