Qué puedo ver

Barreda: la película que vuelve sobre el cuádruple femicidio de La Plata

Luis Machín, Carla Peterson y Mercedes Morán protagonizan la película que revisa el caso ocurrido en La Plata en 1992 y busca recuperar la identidad de las cuatro mujeres asesinadas

Más de tres décadas después, el caso que conmocionó a todo un país vuelve a salir a la luz. Mira el tráiler oficial de #Barreda, la nueva producción que llega a Prime Video este 28 de agosto. (Prime Video)
Guardar

El 28 de agosto llega a Prime Video Barreda, la película dirigida por Daniela Goggi que revisita uno de los casos policiales que más conmocionaron a la Argentina. A diferencia de las numerosas reconstrucciones que durante décadas pusieron el foco en Ricardo Barreda, la producción busca recuperar la historia de Gladys McDonald, Elena Arreche, Cecilia y Adriana, las cuatro mujeres asesinadas en la casa familiar de La Plata en 1992.

Luis Machín interpreta al odontólogo y asesino, mientras que Carla Peterson se pone en la piel de Gladys, Mercedes Morán interpreta a Elena y Maite Lanata y Margarita Páez encarnan a Cecilia y Adriana. El elenco se completa con Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka. La película es una coproducción de About Entertainment, Infinity Hill y Amazon MGM Studios.

PUBLICIDAD

Un hombre mayor con traje beige, camisa, corbata y gafas, sentado en una mesa con un vaso de cristal. Fondo oscuro con paneles de madera
La película Barreda llega a Prime Video el 28 de agosto y revisita el cuádruple femicidio de La Plata de 1992. (Prime Video)

El cambio de perspectiva es, justamente, uno de los grandes desafíos de la película. Durante años, Barreda se transformó en un personaje de la cultura popular. Su imagen llegó a ser acompañada por chistes, merchandising y una narrativa que lo presentaba como un hombre sometido a supuestas humillaciones familiares. Incluso una frase pronunciada por su abogado quedó instalada en el imaginario: “Barreda hizo todo lo que un argentino sueña”.

Para Luis Machín, esa construcción todavía tiene consecuencias. “Somos absolutamente conscientes de que todavía eso sigue repercutiendo”, señaló el actor, quien cuestionó la cultura del “chiste chabacano, burdo y simplón” que puede terminar generando adhesiones. En su opinión, los medios de comunicación de 1992 contribuyeron a convertir al femicida en una suerte de héroe popular y a reivindicar una determinada imagen del “macho argentino”. La película intenta correrse de ese lugar. “Siempre hemos escuchado la voz del monstruo”, explicó Machín, al destacar que Barreda propone una lectura que hasta ahora no había ocupado el centro del relato.

PUBLICIDAD

Dos mujeres sentadas en una mesa con frutas, tazas, jarra, vasos, un cigarrillo y una botella blanca. Fondo con un mueble de madera y una planta
Barreda cambia el foco del caso policial y recupera la historia de Gladys McDonald, Elena Arreche, Cecilia y Adriana. (Prime Video)

Carla Peterson también pone el acento en una violencia que no necesariamente se expresa a través de golpes. Para la actriz, Gladys percibía el peligro y le tenía miedo a su marido, pero estaba atrapada en una relación atravesada por la violencia psicológica y económica. “No necesitás que te peguen una piña para decir: ‘Che, es una persona violenta’”, sostuvo.Mercedes Morán, por su parte, destaca una de las escenas centrales de la historia: aquella en la que Elena intenta convencer a su hija de que se separe. “Estás esperando que él cambie y no va a cambiar”, dice su personaje. Para Morán, allí aparece el retrato de una generación para la que separarse no era una decisión sencilla y que muchas veces postergaba esa posibilidad hasta que los hijos fueran grandes.

La actriz también señala que las mujeres fueron desplazadas del lugar de víctimas por una sociedad que buscaba explicaciones para justificar al victimario. La película intenta revisar precisamente esa mirada y devolverles identidad a las cuatro mujeres.

Un hombre con gafas, gabardina gris y corbata estampada está sentado con las manos cruzadas frente a un micrófono, rodeado de otras personas
La película Barreda cuestiona la narrativa que convirtió a Ricardo Barreda en un personaje de la cultura popular y en un supuesto héroe popular. (Prime Video)

Uno de los momentos más difíciles del rodaje fue la reconstrucción de los asesinatos. Los actores explicaron que fueron escenas muy técnicas, ensayadas cuidadosamente, pero también profundamente movilizantes. Para Morán, incluso las escenas cotidianas junto a Machín podían resultar más tensas que aquellas en las que se mostraba la muerte, porque el comportamiento del personaje construía una violencia permanente.

El 15 de noviembre de 1992, Barreda asesinó con una escopeta a su esposa, su suegra y sus dos hijas. En 1995 fue condenado a prisión perpetua. Murió en 2020, a los 84 años.

Dos mujeres jóvenes de cabello largo sonríen. Una lleva camiseta estampada, la otra una camiseta blanca. El fondo es un interior con azulejos
La película vuelve sobre el crimen de Barreda para devolverles identidad a las víctimas y desplazar la mirada centrada en el asesino.(Prime Video)

Ahora, más de tres décadas después, Barreda vuelve sobre aquella historia para cambiar la pregunta. Ya no se trata solamente de quién fue el asesino, sino de quiénes fueron las mujeres cuyas vidas quedaron durante años opacadas por su nombre.

Temas Relacionados

BarredaLuis MachínMercedes MoránCarla PetersonMaite LanataMargarita PaezPrime Videopelículasqué puedo verlo último para ver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dónde ver las películas más icónicas de Tim Curry en streaming

Desde ‘The Rocky Horror Picture Show’ hasta ‘Mi pobre angelito 2′, estas son algunas de las producciones más recordadas del actor británico

Dónde ver las películas más icónicas de Tim Curry en streaming

‘Los Picapiedra’ volverán al cine con Ryan Gosling y un nuevo protagonista

Será la tercera gran adaptación con actores de la serie animada de Hanna-Barbera

‘Los Picapiedra’ volverán al cine con Ryan Gosling y un nuevo protagonista

Robert De Niro regresa al thriller con “Susurran tu nombre”, estreno este viernes en Netflix

El actor interpreta a un exdetective que debe volver sobre el caso que marcó su vida cuando un nuevo secuestro reactiva la sombra del Hombre de los Susurros

Robert De Niro regresa al thriller con “Susurran tu nombre”, estreno este viernes en Netflix

Jimmy Olsen investigará a Gorilla Grodd en una comedia criminal de HBO Max

La ficción seguirá una investigación de ocho episodios sobre la condena del villano por el asesinato de su padre

Jimmy Olsen investigará a Gorilla Grodd en una comedia criminal de HBO Max

Yeon Sang-ho presenta ‘Zona Cero’, su nuevo thriller zombi tras ‘Train to Busan’

La película llegará a los cines el 28 de agosto y tiene otro estreno anunciado para el 3 de septiembre

Yeon Sang-ho presenta ‘Zona Cero’, su nuevo thriller zombi tras ‘Train to Busan’

DEPORTES

Julián Álvarez se ausentó de la práctica del Atlético de Madrid por segundo día consecutivo

Julián Álvarez se ausentó de la práctica del Atlético de Madrid por segundo día consecutivo

La selección argentina de básquet encara el tramo decisivo para clasificar al Mundial 2027: los partidos y todo lo que hay que saber

Era la mascota del equipo, murió y lo homenajearon con el festejo más tierno del fútbol argentino: la historia del “Tuertito”

Los mejores memes de la eliminación de River Plate de la Sudamericana: Coudet, Beltrán y las burlas de los hinchas de Boca

Reunión con la dirigencia y salida a las 2.30 de la madrugada: así se fue Coudet del Monumental tras la eliminación de River Plate

TELESHOW

Nico Vázquez se emocionó en Popstars y mostró el tatuaje de su hermano Santiago: “Los que se fueron siempre están”

Nico Vázquez se emocionó en Popstars y mostró el tatuaje de su hermano Santiago: “Los que se fueron siempre están”

Mario Pergolini quiso recordar su encuentro con Sandra Mihanovich pero se arrepintió de contar la anécdota: “Para qué lo dije”

Gran Hermano Generación Dorada definió a sus tres finalistas: quiénes lucharán por el premio mayor y las últimas nominadas

El gesto de Ángela Torres con una participante que se olvidó la letra en su presentación en Popstars: “No nos defraudes”

Emilia Attias frenó a Jimena Barón luego de que revelara un detalle de sus salidas juntas: "No se deschavan esas cosas"

INFOBAE AMÉRICA

Masivo último adiós a Ruben Rada en Uruguay: miles se juntaron con tambores para despedir al músico

Masivo último adiós a Ruben Rada en Uruguay: miles se juntaron con tambores para despedir al músico

El régimen de norcoreano amenazó con dar una “respuesta contundente e inmediata” tras la aprobación de EEUU de una venta de armas a Seúl

La República Dominicana, en el lado correcto

“Salvado por un árbol de mango”: el dramático relato de un nepalí que sobrevivió a la mortal inundación

Sanae Takaichi expresó su “profunda tristeza” por las inundaciones en Nepal y pidió localizar a cinco japoneses desaparecidos