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Asaltaron un banco en Uruguay en un minuto: en la fuga chocaron y robaron el auto a una familia para escapar

Cuatro delincuentes armados huyeron de una sucursal estatal en un Mercedes Benz con bolsas llenas de dinero, pero chocaron a los pocos minutos; luego irrumpieron en una casa, amenazaron a una familia y terminaron robando una camioneta para continuar la fuga

Cuatro delincuentes salieron de la sucursal del banco estatal Brou de Pando (Canelones), en Uruguay (@guillelosa)

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Cuatro delincuentes salieron en plena tarde de este lunes de una sucursal del Banco República (BROU), una de las instituciones financieras estatales de Uruguay, se subieron a un auto de alta gama y partieron raudamente. Acababan de cometer una rapiña en ese local de Pando, una ciudad del departamento de Canelones ubicada a 35 kilómetros de Montevideo.

Los delincuentes llevaban bolsas con grandes cantidades de dinero que acababan de robar. Tres de ellos iban con la cara tapada y uno llevaba la cara descubierta. Los rapiñeros iban armados. En bolsas de consorcio se llevaban el dinero.

La Policía uruguaya trabajaba en la noche de este lunes dentro de la sucursal para tener los primeros indicios para la investigación.

Delincuentes salen de robar un banco en Uruguay

Los datos primarios, consignados por el noticiero Subrayado de Canal 10, indican que los delincuentes llegaron a la sucursal en el auto Mercedes Benz, con dos escopetas y dos armas nueve milímetros y rapiñaron la sucursal. Además de ir encapuchados, los delincuentes cometieron el robo utilizando guantes.

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Los delincuentes estuvieron solo un minuto dentro del banco. Todo indica que los rapiñeros ya sabían dónde encontraban el dinero que estaban buscando para llevarse.

Hubo un amplio despliegue policial en la zona, que incluyó el uso de helicópteros para seguir desde el aire el procedimiento.

En la fuga delincuentes chocaron Mercedes Benz (Captura Subrayado/Canal 10)
En la fuga delincuentes chocaron Mercedes Benz (Captura Subrayado/Canal 10)

La gerenta general del Brou, Mariela Espino, informó a ese noticiero que en el momento del robo había funcionarios trabajando y también clientes. Solo uno de los funcionarios fue golpeado, pero fue atendido en el lugar y está fuera de peligro. La institución confirmó que los delincuentes robaron dinero pero en un primer momento no pudieron determinar cuánto.

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Los rapiñeros se dieron a la fuga rápidamente, pero a los 10 minutos, en la zona de Barros Blancos, chocaron.

¿Qué hicieron en ese momento? Al menos cuatro de ellos fueron hasta una casa ubicada a mitad de cuadra, rompieron una ventana y amenazaron a una familia para que les entregue las llaves de un auto. Los familiares decidieron no darle la llave del auto.

Sucursal del Banco República de Pando fue robada (Captura Subrayado/Canal 10)
Sucursal del Banco República de Pando fue robada (Captura Subrayado/Canal 10)

“Estábamos en el comedor de casa, mirando tele. Vienen cinco personas –en realidad yo vi a cuatro, pero eran cinco– a pedirnos la llave del vehículo. Les dijimos que no la teníamos pensando que era una joda. Patearon el ventanal y se metieron puerta adentro. Me apuntaron con el arma, me pidieron la llave y les dije que no la tenía. Entonces, se fueron”, relató la dueña de la casa al noticiero Subrayado de Canal 10.

Tras esa negativa, los rapiñeros decidieron volver a la calle, donde circulaba una Fiat Fiorino, la que robaron amenazando de muerte al chofer antes de darse a la fuga.

La mujer vio que, a unos 50 metros, los delincuentes pararon esa camioneta. “Iban como cuatro personas en la camioneta. Son vecinos de acá del barrio”, agregó.

Delincuentes salen de robar un banco en Uruguay

Consultada sobre el diálogo que mantuvo con los delincuentes, la mujer dijo que los delincuentes solo querían la llave. “Por suerte no nos lastimaron ni nos hicieron nada, pero el susto lo pasamos”, contó.

La dueña del hogar dijo que “no entendía nada” cuando se encontró con la situación: “Pensamos que era una joda, no caímos ninguno de los dos. Hasta que en cierto momento vimos que era verdad: cuando rompieron el ventanal”.

El Mercedes Benz quedó allí abandonado. El choque se dio porque, durante la huida, los delincuentes eran corridos por la Policía. Los delincuentes terminaron chocando contra una cuneta al querer fugarse.

El robo ocurrió cuando la sucursal estaba cerrada al público (al menos en un horario en el que ya no permitía más ingresos de personas) y en la previa a un feriado no laborable.

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