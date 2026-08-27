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De George Clooney a Tom Cruise y Cameron Diaz: 7 citas fallidas que se convirtieron en anécdotas de Hollywood

Tanto en entrevistas como al dar a conocer sus memorias, estas estrellas contaron encuentros incómodos, confusos o sin química

Entertainment Weekly reunió siete citas fallidas entre famosos que derivaron en anécdotas públicas dentro de Hollywood (AFP. Reuters)
Entertainment Weekly reunió siete citas fallidas entre famosos que derivaron en anécdotas públicas dentro de Hollywood (AFP. Reuters)
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Siete anécdotas de citas románticas fallidas entre celebridades, cuyos protagonistas describieron en programas de televisión, entrevistas y memorias, fueron reunidas por Entertainment Weekly. En este recuento figuran situaciones incómodas, equívocos y momentos que, tras cierto tiempo, se convirtieron en historias conocidas públicamente dentro del mundo del espectáculo.

Este tipo de testimonios rara vez se difunden por boca de celebridades muy reconocidas. La causa es clara: varias de esas citas tuvieron lugar entre colegas, eventuales colaboradores o figuras con carreras que terminaron cruzándose más tarde en Hollywood.

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Con todo, hubo celebridades que igualmente eligieron explicar cómo fue la experiencia cuando, al invitar a otra personalidad famosa, las cosas no resultaron según lo planeado.

1. Sara Foster y George Clooney

Imagen dividida con Sara Foster vestida de verde a la izquierda y George Clooney con esmoquin y pajarita a la derecha.
Sara Foster contó que su salida con George Clooney no tuvo química y la vinculó con la diferencia de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz y productora Sara Foster recordó en enero de 2026 una salida frustrada con George Clooney, a quien definió como un “no” rotundo desde el comienzo. De acuerdo con Entertainment Weekly, el encuentro surgió a partir de una presentación organizada por Rande Gerber y Cindy Crawford, cuando Foster tenía alrededor de 24 años.

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En el podcast que conduce junto a su hermana, Foster dijo que la experiencia le resultó apagada y sin química. “Oh, es tan viejo”, recordó haber pensado entonces sobre Clooney.

El testimonio quedó ligado a una observación más amplia sobre las diferencias de edad en las relaciones, un tema sobre el que la productora también se explayó durante esa conversación.

2. Nicole Kidman y Jimmy Fallon

Imagen dividida con Nicole Kidman a la izquierda vistiendo traje y corbata, y Jimmy Fallon a la derecha vistiendo esmoquin.
Nicole Kidman dijo que creyó tener una cita con Jimmy Fallon, mientras el conductor entendió que era una reunión por una película (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los relatos más recordados de esta lista tiene como protagonistas a Nicole Kidman y Jimmy Fallon. Durante una visita de la actriz a The Tonight Show en 2015, ambos reconstruyeron un encuentro previo que cada uno había interpretado de manera distinta.

Según el repaso de Entertainment Weekly, Kidman creyó que iba a una cita, mientras Fallon entendió que la reunión tenía relación con una película. La actriz sostuvo que, al llegar al departamento del conductor, lo encontró callado, con escasa iniciativa para conversar y más interesado en encender un videojuego.

“Esto es terrible”, recordó haber pensado durante esa visita. Tras alrededor de una hora y media, concluyó que no había interés del otro lado y dejó el lugar con la idea de que no existía ninguna química entre ambos.

3. Matthew Perry y Cameron Diaz

Fotografía dividida con el actor Matthew Perry a la izquierda y la actriz Cameron Diaz a la derecha.
Matthew Perry relató en sus memorias que su encuentro con Cameron Diaz terminó en un momento incómodo durante una cena grupal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sus memorias, el fallecido actor Matthew Perry incluyó una cita poco feliz con Cameron Diaz. El episodio ocurrió, según su relato, poco después de la separación de la actriz y Justin Timberlake en 2007. Entertainment Weekly detalló que la salida tuvo lugar en una cena con varias personas, más cerca de una reunión social que de un encuentro a solas.

Perry escribió que percibió desinterés de parte de Díaz casi desde el inicio. Más tarde, durante un juego que identificó como Pictionary, la situación derivó en un momento incómodo cuando la actriz intentó golpearlo en el hombro y terminó pegándole en la cara. “Cameron Diaz me acababa de dar un puñetazo en la cara”, resumió el actor en su libro al reconstruir aquella noche.

4. Katie Couric y Larry King

Una imagen dividida con Katie Couric sonriendo con una boina negra a la izquierda y Larry King con camisa azul y micrófono a la derecha.
Katie Couric recordó que Larry King la llevó a su casa después de cenar y que ella rechazó un acercamiento por la diferencia de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodista Katie Couric contó en 2013 una salida incómoda con Larry King, también figura destacada de los medios en Estados Unidos. Según relató en Jimmy Kimmel Live!, aceptaba entonces distintas invitaciones con la idea de conocer gente nueva, y en ese contexto salió con el histórico presentador.

La cena transcurrió sin mayores sobresaltos hasta el regreso. Couric advirtió que el auto no avanzaba hacia su departamento, sino hacia la casa de King. Al llegar, describió un escenario cargado de señales del reconocimiento público del conductor, con paredes cubiertas de distinciones. Luego relató un intento de acercamiento que la tomó por sorpresa.

“Me gustaría conocer a alguien un poco más cercano a mi edad”, dijo que le respondió. Más tarde, Entertainment Weekly recordó que King dio otra versión del episodio cuando visitó el programa de Couric.

5. Jennifer Aniston y Jon Stewart

Fotografía dividida en dos partes con Jennifer Aniston a la izquierda y Jon Stewart a la derecha.
Jennifer Aniston y Jon Stewart expusieron versiones distintas sobre una salida que él definió como cita y ella como encuentro grupal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Jennifer Aniston y Jon Stewart quedó marcado por una diferencia de interpretación sobre lo que había sido aquella salida. Durante una entrevista en The Daily Show en 2010, Stewart recordó una cena en un restaurante italiano y la describió como una cita. Aniston, en cambio, planteó que había sido más bien una salida grupal.

De acuerdo con Entertainment Weekly, el conductor rememoró la escena con humor y dijo que la actriz había llegado acompañada por varios amigos. Desde su punto de vista, eso había vuelto confuso el plan original.

Aniston respondió que, según su recuerdo, se trataba de una invitación abierta a sumarse a un grupo. La anécdota no dejó un conflicto público, aunque sí expuso cómo una misma noche puede quedar grabada de formas muy distintas.

6. Heather Locklear y Tom Cruise

Fotografía dividida con el retrato de Heather Locklear a la izquierda y el de Tom Cruise a la derecha.
Heather Locklear afirmó que Tom Cruise fue correcto en el trato, pero que la cita no funcionó por falta de afinidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2024, Heather Locklear sumó otra historia a este inventario de citas fallidas. Durante una aparición en 90s Con Florida, la actriz habló de una salida con Tom Cruise en los comienzos de sus carreras, cuando ambos todavía buscaban abrirse paso en la industria.

Locklear contó que Cruise llegó a su casa junto a Sean Penn y lo describió como muy correcto en el trato, aunque alejado del tipo de personalidad que le interesaba en ese momento.

La escena más recordada ocurrió en una salida a bailar, cuando el actor se deslizó de rodillas sobre la pista, un movimiento que años después quedaría asociado a Risky Business. Para Locklear, aquel gesto no mejoró la noche. Según Entertainment Weekly, la actriz resumió que Cruise “no fue suficiente”.

7. Shia LaBeouf y Hilary Duff

A la izquierda, Shia LaBeouf viste un suéter verde y un saco oscuro; a la derecha, Hilary Duff sonríe con un vestido morado.
Shia LaBeouf calificó su cena de sushi con Hilary Duff como una de las peores citas, sin respuesta pública de la actriz (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista también incluye a Shia LaBeouf e Hilary Duff, aunque con menos detalles públicos que en otros casos. Durante la promoción de Transformers: Dark of the Moon en 2011, LaBeouf habló con la revista Details sobre distintos aspectos de su vida personal y mencionó una cena de sushi con la exestrella de Disney Channel.

El actor definió aquel encuentro como “probablemente la peor cita que cualquiera de los dos haya tenido jamás”. Entertainment Weekly señaló que Duff no respondió públicamente a esa descripción.

A falta de una versión complementaria, la historia quedó registrada apenas como una referencia breve dentro de una entrevista más amplia, aunque alcanzó para integrarse a este repaso de malentendidos y citas sin futuro entre figuras conocidas.

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