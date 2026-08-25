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Chile enviará una protesta a Argentina por los comentarios de un alto mando militar sobre el Estrecho de Magallanes

El jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Gustavo Javier Valverde, habló sobre la soberanía de la vía marítima austral y señaló: “Hay que hacer presencia ahí porque eso es una llave bioceánica Atlántico-Pacífico”

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La Cancillería de Chile informó que enviará una nota de protesta a Argentina por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, en relación a la soberanía en el Estrecho de Magallanes.

La reacción diplomática se produjo luego de que el militar argentino hiciera afirmaciones, el pasado domingo, sobre la importancia de la vía marítima austral.

“Lo otro que tenemos importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico. Eso te puede alertar un montón de cosas”, dijo en una entrevista en el programa La Fábrica del Podcast.

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Respecto a la relación con Chile a nivel militar, Valverde indicó que es “excelente. Es más, el 10 de agosto, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile fue invitado mío, estuvo sentado al lado mío presenciando la ceremonia y trajo cadetes de la Escuela de Aviación Chilena para que desfilaran junto con los cadetes nuestros acá”.

Preguntado sobre si quedó una rispidez por lo que pasó en las Malvinas, el militar argentino expresó: “Eso son años, cosas que pasaron, pero eso ya está superado. O sea, ahora se mueven en coaliciones. Nosotros acá en el hemisferio sur, los países que estamos acá tenemos que, las Fuerzas Armadas, tenemos que trabajar en forma coordinada. Por supuesto, cada uno en su espacio soberano, pero trabajar en forma combinada con ellos y eso es beneficioso para todos y sobre todo para la región”.

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Dos hombres conversan frente a micrófonos en un estudio con tazas, libros y un cartel en la pared
El jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde (Captura de video)

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, se había referido previamente a estas afirmaciones desde Vietnam, a donde viajó en una visita oficial.

“En relación a las declaraciones conocidas hoy, reiteramos que la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, afirmó.

El ministro de Relaciones Exteriores también indicó que hacía “un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”, indicó Pérez Mackenna.

Las palabras de Valverde generaron polémica en Chile, donde parlamentarios criticaron las expresiones y exigieron la nota de protesta a la Cancillería.

A raíz de ello, el ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado, también se pronunció y remarcó: “Obviamente que no nos parece bien, porque el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”.

Cuatro hombres sentados alrededor de una mesa de madera con micrófonos y tazas en un estudio de pódcast con el logotipo LFPX
Gustavo Javier Valverde en una entrevista en el programa La Fábrica del Podcast (Captura de video)

“Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones, porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quien corresponde”, añadió.

El Estrecho de Magallanes se encuentra íntegramente bajo soberanía chilena, de acuerdo con el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre Chile y Argentina.

Este último tratado, suscrito tras la crisis bilateral de 1978 y la mediación de la Santa Sede, reafirmó el marco territorial y buscó establecer garantías para evitar nuevas controversias entre ambos países.

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