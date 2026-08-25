Chile dio por terminada la polémica con Argentina por el Estrecho de Magallanes

El mandatario no aceptó más preguntas.

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Durante el transcurso de esta jornada, el Gobierno chileno dio por finalizada la polémica por los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien en un podcast sostuvo que “Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí”, provocando las críticas transversales y el anuncio de una nota de protesta.

Ello, luego que la Cancillería argentina buscara desactivar el conflicto mediante un comunicado en el que señalaron que “la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984”, subrayando que “ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.

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Así las cosas, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que “con respecto al Estrecho de Magallanes no hay ninguna discusión pendiente”, aunque admitió desconocer si la nota de protesta ya había sido enviada o no.

“La nota se anunció y, si se anunció, yo creo que debiera haberse enviado”, indicó.

A renglón seguido, puso paños fríos y agregó que “yo creo que en este episodio en particular, con la comunicación que ha emitido el gobierno argentino, el tema queda zanjado”.

Sin embargo, el Secretario de Estado se mostró preocupado, pues no es la primera vez que autoridades castrenses transandinas hacen declaraciones del mismo calibre, y de paso le dio un “tirón de orejas” a la administración de Javier Milei.

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“El gobierno argentino tiene que hacer su trabajo de ordenamiento interno, porque no es normal y no es sano tampoco en la relación bilateral entre países que, existiendo tratados plenamente vigentes, surjan voces aisladas que generen un manto de duda”, argumentó.

“Es un ruido innecesario (...) Argentina reconoce lo que nosotros estamos diciendo. Por lo tanto, no hay una diferencia entre los dos países y hay que ordenar entonces sus declaraciones internas en Argentina”, remató.

Kast: “El Estrecho de Magallanes es chileno”

Finalmente, el presidente José Antonio Kast se refirió de manera escueta a la polémica suscitada, corroborando los dichos del ministro Alvarado y valorando la aclaración hecha por la Cancillería argentina.

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“Agradecemos las declaraciones del gobierno argentino reconociendo la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es chileno”, manifestó desde La Moneda, antes de retirarse sin aceptar más preguntas.

Cabe recordar que el último impasse entre ambos países se produjo en abril de 2024, cuando varios paneles solares instalados por la Armada Argentina en un puesto de vigilancia en el Cabo Espíritu Santo, en Tierra del Fuego, quedaron unos tres metros dentro de territorio nacional. En esa oportunidad el presidente Gabriel Boric reaccionó enérgico y aseguró que los paneles solares “o los sacan ellos o lo hacemos nosotros”, asunto que finalmente la armada trasandina concretó en junio de ese mismo año.

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