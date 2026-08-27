Fausto Corrales, testigo del asesinato de Héctor Cuén y el secuestro de “El Mayo”, negociaba con EEUU, según expediente de la FGR

Fausto "N", testigo del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada. (FGR)

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Fausto Corrales Rodríguez, uno de los testigos del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024, estaba en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para entregar información sobre lo ocurrido en la finca Huertos del Pedregal cuando la Fiscalía General de la República (FGR) lo detuvo el 19 de agosto de 2026 en la Ciudad de México.

La detención llegó dos años después de los hechos, pese a que la FGR contaba desde septiembre de 2024 con un video en el que el propio Fausto Corrales narraba en YouTube lo que realmente ocurrió en la finca, donde contradecía la versión inicial de sus dichos; sumado al testimonio del yerno de Zambada, Juan Carlos Félix Gastélum, quien declaró ante el Ministerio Público que Corrales le había contado cómo murió Cuén Ojeda.

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Sin embargo, lo que habría acelerado la orden de aprehensión no fue alguna de esas pruebas, sino la declaración de Gustavo Cuén Ojeda, hermano del exrector, quien el 10 de agosto de 2026 testificó ante el Ministerio Público federal y habría mencionado que Corrales “ya había declarado para los Estados Unidos”. Nueve días después, el exasistente del exrector estaba detenido.

Una cronología “llamativa”

Una ilustración ubica a Fausto Corrales en el centro junto a Ismael Zambada y Héctor Melesio Cuén en el marco de investigaciones judiciales en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expediente de la causa penal 300/2026, al que tuvo acceso el medio La Aurora de México, revela que la FGR acumuló durante más de un año elementos que contradecían la versión de Corrales ante el Ministerio Público.

El 11 de septiembre de 2024, un analista de la Fiscalía descargó del canal de YouTube “Quemando Culiacán” un video de más de nueve minutos en el que el propio Corrales narra cómo ocurrió realmente la muerte de Cuén y el secuestro de Zambada, y describe lo que le ordenaron declarar.

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El 27 de febrero de 2025, la FGR obtuvo el testimonio de Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix” y yerno de El Mayo, quien declaró ante el Ministerio Público que Corrales le contó que los sicarios de Joaquín Guzmán López mataron a Cuén de forma prácticamente accidental durante el operativo de sometimiento de Zambada, y que le ordenaron montar el asalto en la gasolinera “Macerali” para encubrir lo ocurrido.

Con esas dos piezas, la FGR ya tenía base suficiente para acreditar que Corrales había faltado a la verdad en sus declaraciones iniciales. No actuó. El periodista Ignacio Alzaga de La Aurora de México lo señaló en el programa de Gabriela Warkentin en W Radio:

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“Desde hace más de un año, la Fiscalía General de la República tenía claro que Fausto faltó a la verdad ante el Ministerio Público. Pasaron nueve días desde que se enteraron que estaba negociando con Estados Unidos para detenerlo, cuando ya tenían información desde hace más de un año de que había falseado su testimonio”, apuntó.

El periodista Ismael Bojórquez de Ríodoce planteó en Aristegui Noticias que Corrales habría estado libre bajo un criterio de oportunidad, lo que explicaría por qué la FGR lo dejó moverse durante dos años mientras lo investigaba. Bajo ese esquema, Corrales habría cooperado con la fiscalía federal aportando información que sirvió para construir la nueva teoría del caso, a cambio de no ser detenido. La detención llegó cuando ese acuerdo habría quedado en entredicho por las negociaciones paralelas con Estados Unidos.

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Los registros del Instituto Nacional de Migración (INM) citados en el expediente documentan un movimiento de entrada vía aérea el 15 de abril de 2026 y dos salidas del país: el 12 de mayo de 2025 y el 17 de enero de 2026. El Ministerio Público consideró que esos movimientos representaban un riesgo de “sustracción de la justicia”, a lo que se sumó lo manifestado por Gustavo Cuén.

Fue el 10 de agosto de 2026, cuando Gustavo Cuén testificó ante la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, que el proceso se aceleró. Cuatro días después, el 14 de agosto, la FGR solicitó la orden de aprehensión. Al día siguiente, el juez de control Mario Elizondo Martínez la giró. El 19 de agosto, Corrales fue detenido.

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Lo que escuchó el hermano de Cuén en un vuelo a Tijuana

El periodista Luis Chaparro obtuvo el testimonio de un miembro de la estructura de Los Chapitos que viajó armado en la parte trasera de la camioneta vigilando a Corrales el día que fue asesinado Héctor Melesio Cuén. (CUARTOSCURO/Departamento de Justicia/FGR)

Gustavo Cuén Ojeda declaró ante la FGR que se enteró de las negociaciones de Corrales con Estados Unidos por dos vías distintas. La primera fue un amigo que a su vez lo supo a través de un abogado que trabaja para Fausto, quien le dijo que Corrales “ya había declarado para los Estados Unidos” unos cuatro días antes del 10 de agosto.

La segunda vía fue más circunstancial. Gustavo Cuén relató que aproximadamente tres meses antes de su declaración ante la FGR tomó un vuelo a Tijuana acompañado de su hijo. Iba sentado en la tercera fila cuando escuchó a dos personas en los asientos de enfrente hablar del tema. Una de ellas dijo: “Fausto ya arregló las cosas en Estados Unidos”.

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En cuanto las personas se percataron de que Gustavo Cuén y su hijo iban sentados detrás de ellos, guardaron silencio. Gustavo Cuén identificó ante la FGR a una de esas personas: Alexis Michelle Félix Fonseca, secretario particular de Fausto Corrales. La otra persona que participaba en la conversación era alguien cercano a Corrales cuyo nombre no pudo proporcionar.

Gustavo Cuén también reveló en esa declaración ministerial un detalle sobre las últimas horas de su hermano previo a los hechos. Lo visitó el 24 de julio de 2024, un día antes del asesinato, porque Héctor Melesio se encontraba delicado de salud tras una biopsia practicada dos semanas antes. La conversación fue breve. Le preguntó cuándo iba a hablar con el gobernador. “Ya pronto, hermano”, le respondió Cuén. Fue la última vez que se vieron.

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La versión de Fausto Corrales

Supuesto video en donde Fausto Corrales narró qué pasó el 25 de julio de 2024. (Tomada de: La Aurora de México)

En el video del canal “Quemando Culiacán”, que ya no está disponible, Fausto Corrales narra en primera persona lo que ocurrió en la finca Huertos del Pedregal el 25 de julio de 2024. Relata que llegó al lugar junto con Cuén, que ambos esperaban afuera mientras Zambada entraba a una sala con Guzmán López, y que diez o quince minutos después se escuchó una balacera.

Describe cómo fue esposado, encapuchado y subido a una camioneta: “Yo al primer balazo la verdad me apreté de miedo, nunca había estado en un evento así. Di tres pasos, no me dieron más las piernas, me pegué a una pared, levanté las manos, al instante llegó alguien por atrás, me esposó, me agarró de la cabeza y agachado me subió a una camioneta”.

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Corrales preguntó por Zambada. Le respondieron que “se fue, se nos peló”. Vendado y esposado, alcanzó a tocar a Cuén durante el trayecto. El exrector le dijo: “Estoy herido, estoy sangrando de una pierna”. Corrales pidió que lo llevaran a una clínica. Le dijeron que ya lo esperaba un médico.

En el video, Corrales describe el momento en que Cuén murió: “Me tiraron al piso, el maestro estaba tirado del otro lado, lo tenía agarrado del brazo, la pierna, no sé qué, le decían tranquilo, pero andaba muy asustado, se infartó, se murió, quedé en shock como 40 minutos, empecé a ver otra gente, hablaban muchos términos legales, decían a él mátenlo también”.

Después de golpearlo en la cabeza, los sujetos le ordenaron trasladarse a la gasolinera donde simularían el asalto y de ahí llevar a Cuén a la clínica CEMSI. La FGR determinó en el expediente que Cuén Ojeda falleció por “laceración de la arteria poplítea derecha” secundaria a herida por proyectil de arma de fuego. Murió desangrado.

Según lo consignado en la causa penal 300/2026, Los Chapitos no tenían planeado matarlo. Al percatarse de que agonizaba, los pistoleros exclamaron: “Chingada madre, se murió, se murió”, de acuerdo con el testimonio del yerno de El Mayo recogido en el expediente citado por La Aurora de México.

En el video, Corrales también reconoce haber visto en la finca a los escoltas de Zambada, José Heras y Rodolfo Chaidez Mendoza. Sobre la reunión, dice que supo que fue organizada por Joaquín Guzmán López, argumentando que la estaba pidiendo “el góber” (Rubén Rocha Moya). Al ser preguntado si el gobernador se encontraba en el lugar, respondió: “No lo vi, no me consta, ya cuando se metieron al cuarto, dije: ‘Capaz ahí está’”.

La Fiscalía de Sinaloa respaldó la versión del asalto en la gasolinera y presentó un video del supuesto ataque. Tiempo después, la FGR calificó esa carpeta de “elementos no fidedignos” y encontró sangre de Cuén en la finca Huertos del Pedregal. La entonces fiscal Sara Bruna Quiñónez renunció en septiembre de 2024 sin que hasta ahora haya sido citada a responder por el montaje.

Corrales fue vinculado a proceso el 24 de agosto de 2026 por encubrimiento y falsedad de declaraciones. Permanece en el Cefereso número 1, el Altiplano, con prisión preventiva justificada.