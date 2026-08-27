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Ridley Scott sobre sus 5 décadas en el cine: “Nunca quiero repetirme y todas mis películas dieron en el blanco”

A los 88 años y a punto de recibir un Oscar honorífico, el director británico habló sobre su filosofía creativa, su amistad con Tarantino y sus próximos proyectos en una entrevista con The Sunday Times

Ridley Scott afirmó que se considera "un influencer" más que un cineasta al presentar La constelación del perro y cuestionar la falta de historias originales en Hollywood (YouTube: 20th Century Studios LA)
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A los 88 años, Ridley Scott asegura que se considera “un influencer” más que un cineasta. Lo dijo en una entrevista con The Sunday Times al presentar La constelación del perro, su trigésima película, y al cuestionar la falta de historias originales en el Hollywood actual.

La frase condensa una filosofía de trabajo que Scott sostuvo a lo largo de casi 50 años de carrera. El director, nacido en el condado de Durham, Inglaterra, en 1937, encabeza un currículum que incluye Alien - El octavo pasajero, Blade Runner, Thelma y Louise, Gladiador y La caída del halcón negro, entre otras.

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“Nunca quiero repetirme y todas mis películas dieron en el blanco”, afirmó en declaraciones recogidas por The Sunday Times. “Cada vez eres vulnerable”, agregó al describir su proceso creativo.

Este noviembre, Scott recibirá un Oscar honorífico por su trayectoria, distinción que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS) entrega a figuras que la ceremonia anual suele pasar por alto. El director, que acumula cuatro nominaciones sin haber ganado el galardón competitivo, se mostró agradecido con cautela.

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Ya tengo dos caballerías”, dijo con una leve ironía, fue nombrado caballero en 2003 y ascendido a Knight Grand Cross en 2024. Al tiempo que agregó: “Pero estoy conmovido. Nunca lo despreciaría”. Ante la pregunta de si merecía haberlo ganado antes, optó por la discreción: “Fui un colaborador. Este es un buen reconocimiento”.

Tarantino, Tony Scott y los recuerdos personales

Ridley Scott sostuvo que evitó repetirse en casi 50 años de carrera y citó títulos como Alien, Blade Runner, Thelma y Louise, Gladiador y La caída del halcón negro
Ridley Scott sostuvo que evitó repetirse en casi 50 años de carrera y citó títulos como Alien, Blade Runner, Thelma y Louise, Gladiador y La caída del halcón negro

La entrevista también giró hacia Quentin Tarantino, quien el año pasado calificó La caída del halcón negro (2001) como la mejor película del siglo. La reacción de Scott fue de humor antes que de orgullo.

“Me pregunto qué estaba tomando, porque lo que sea, yo también quiero”, dijo al medio. Luego, el tono se volvió más íntimo: la amistad entre Tarantino y su hermano Tony Scott —director de La Fuga, escrita por el propio Tarantino— afloró en la conversación. Tony Scott murió el 19 de agosto de 2012, a los 68 años, tras arrojarse desde el puente Vincent Thomas en Los Ángeles.

Ridley Scott trabaja en sus memorias y, según contó a The Sunday Times, ese proceso lo tiene inmerso en recuerdos de infancia. Nació en el seno de una familia de clase trabajadora: su madre era hija de un minero y su padre, oficial del Ejército Real de Ingenieros, llevó a la familia a Alemania cuando Scott tenía diez años para participar en la reconstrucción de posguerra. El traslado implicó pasar por diez escuelas distintas.

“Era un rezagado”, admitió. “Porque en aquella época a los padres no les importaba. Te decían: ‘Ya te pondrás al día’. Claro que no me puse. Saqué un solo GCE”. Fue un maestro, identificado como el señor Crowther, quien lo derivó a dos escuelas de arte; terminó en el West Hartlepool Art College y luego en el Royal College of Art de Londres.

Ridley Scott walks the red carpet for the "Alien: Romulus" Premiere at TCL Chinese Theatre in Los Angeles, California, U.S. August 12, 2024. REUTERS/David Swanson
La Academia de Hollywood entregará a Ridley Scott un Oscar honorífico en noviembre, después de cuatro nominaciones sin haber ganado una estatuilla competitiva (REUTERS/David)

Allí conoció a David Hockney, de quien conserva una pintura en su casa de Provenza. “David murió recientemente y, aunque no había hablado con él en unos 20 años, siempre fue divertido”, dijo Scott. “Era el Matisse de hoy”. El director mencionó que retomó la pintura como actividad paralela “por si el trabajo del día a día se acaba”.

De la publicidad al estilo visual

Su formación visual también pasó por la publicidad. Scott afiló su mirada en la industria publicitaria británica de los años 60 y 70, donde filmó piezas que se convirtieron en referentes del género, entre ellas un anuncio de la marca de pan Hovis rodado en una colina de Dorset.

Esa sensibilidad para la imagen se tradujo luego en secuencias que marcaron la historia del cine: el xenomorfo irrumpiendo desde el pecho de John Hurt en Alien, los paisajes urbanos de Blade Runner o la escena final de Thelma y Louise lanzándose al vacío.

Russell Crowe en 'Gladiator', dirigida por Ridley Scott
Ridley Scott reveló un conflicto con Russell Crowe durante Gladiador y adelantó nuevos proyectos como La isla del tesoro con Hugh Jackman, un musical, un filme sobre el elefante africano y Gladiador III

Sobre Gladiador (2000) y su protagonista Russell Crowe, Scott reveló un episodio poco conocido del rodaje. La escena en que el personaje de Maximus roza con la mano un campo de trigo en la Toscana —que se convirtió en el símbolo de la película— fue filmada sin el actor, quien se negó a desplazarse hasta allí.

Scott recordó que le dijo: “Nunca vas a usarla”. Se sintió, según él, aliviado por haberse alejado de esa situación. Al observar el corte definitivo, Crowe se percató del ardid. Dijo: “‘Un momento, yo no estaba ahí’”. El director relató a The Sunday Times: “Bueno, es que no quisiste venir”, fue mi respuesta.

Los próximos proyectos

Con tres proyectos futuros ya en mente —una adaptación de La isla del tesoro con Hugh Jackman, un musical y un filme sobre el elefante africano—, Scott no da señales de ralentizar el ritmo.

La experiencia de Ridley Scott en la publicidad británica definió un estilo visual que luego se expresó en escenas de Alien, Blade Runner y Thelma y Louise (REUTERS/Corey Rudy)
La experiencia de Ridley Scott en la publicidad británica definió un estilo visual que luego se expresó en escenas de Alien, Blade Runner y Thelma y Louise (REUTERS/Corey Rudy)

También tiene pendiente Gladiador III, según anticipó en declaraciones previas. A los 88 años, con dos reemplazos de rodilla producto de su afición al tenis, el director reflexionó sobre el tiempo observando la reciente derrota de Novak Djokovic en Wimbledon. “Lo vi con tristeza”, dijo. “No puedo imaginar tener que retirarme a los 40”, añadió.

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