“Estaba aterrado de conocerlo y de trabajar con él”, la confesión de Adam Scott sobre su experiencia junto a Robert De Niro en The Whisper Man

El respeto y la admiración mutua marcaron la llegada de Adam Scott y Robert De Niro a una historia que explora los vínculos familiares bajo presión en The Whisper Man (Netflix)

Guardar

La primera experiencia de Adam Scott frente a Robert De Niro fue una combinación de admiración y nervios, un momento que marcó el inicio de una colaboración inesperada en la película The Whisper Man. Ambos actores, reconocidos por sus trayectorias en el cine y la televisión, comparten ahora cartel en una historia que lleva sus vínculos personales y profesionales a la pantalla grande.

El primer cruce: dudas y admiración

Adam Scott, de 53 años, relató a PEOPLE cómo fue ese primer cruce en los Emmy. “Estaba sentado justo detrás de De Niro y pensé si debía saludarlo. Me pareció demasiado vergonzoso, así que preferí esperar”, contó.

PUBLICIDAD

Esa sensación de incomodidad tuvo raíces profundas: Scott explicó que desde joven admiraba a De Niro, tanto que guardaba una fotografía suya en su casillero de la secundaria. Esa admiración lo llevó a dudar en acercarse, limitándose a observarlo desde su asiento.

Adam Scott recordó su primer contacto con De Niro durante una ceremonia de premios, un momento en el que prefirió la distancia ante la intimidación de conocer a su ídolo (REUTERS/Jordan Tovin)

El actor reconoció que la figura de De Niro siempre le impuso respeto. “Él es el referente. Así que estaba aterrado de conocerlo y de trabajar con él”, afirmó en la misma entrevista. Este primer encuentro, aunque silencioso, definiría la actitud de Scott cuando finalmente coincidieron en el set de The Whisper Man.

PUBLICIDAD

De la incomodidad al rodaje conjunto

El salto de la admiración distante a la colaboración se dio con el inicio del rodaje en Nueva York. En The Whisper Man, Robert De Niro interpreta a Peter, el padre del personaje de Adam Scott, Tom.

La trama, con tintes de thriller, se centra en el secuestro del hijo de Tom, lo que lo obliga a buscar la ayuda de su propio padre, con quien mantiene una relación distante.

PUBLICIDAD

El inicio del rodaje en Nueva York permitió a Scott y De Niro transformar la incomodidad inicial en una relación profesional marcada por la colaboración y el respeto (Netflix)

Sobre el trabajo en común, Scott expresó a PEOPLE: “No, fue genial”. Reconoció que el guion, la dirección de James Ashcroft y la dinámica de los personajes ayudaron a que la experiencia fuera positiva. La relación profesional se volvió fluida, y el respeto mutuo prevaleció durante todo el rodaje.

PEOPLE también mencionó que De Niro confesó haber visto algunos trabajos previos de Scott, aunque no estaba familiarizado con sus papeles más populares. Este detalle facilitó el acercamiento y permitió que ambos actores comenzaran a construir una relación basada en la colaboración y el reconocimiento.

PUBLICIDAD

El impacto en el elenco y la dinámica en el set

The Whisper Man se estrena en Netflix el 28 de agosto y cuenta con un elenco en el que también destaca Michelle Monaghan. La actriz interpreta a la detective encargada del caso de secuestro y compartió con PEOPLE la presión que sintió al trabajar junto a De Niro.

La presencia de De Niro en el set influyó en todo el elenco, generando conversaciones y reflexiones sobre el desafío de actuar junto a una figura emblemática del cine (REUTERS/Jordan Tovin)

“Lo hablamos en profundidad, porque teníamos que compartir nuestra atención, nuestra agitación y nuestro miedo”, señaló Monaghan sobre sus conversaciones con Scott.

La influencia de De Niro en el set se reflejó en la actitud del elenco, que buscó aprovechar cada oportunidad para aprender del actor. Monaghan agregó que tanto ella como Scott crecieron viendo las películas de De Niro, lo que hizo especial la experiencia de actuar a su lado.

PUBLICIDAD

La dinámica en el set se caracterizó por la concentración y el respeto, factores que influyeron en el resultado final de la película.

Un proyecto que une generaciones

La dirección de James Ashcroft y la diversidad generacional del reparto potenciaron una producción que pone en primer plano los lazos familiares y la tensión dramática (Netflix)

La dirección de James Ashcroft aportó una visión clara sobre la relación entre los personajes, centrando la atención en el vínculo familiar y la tensión psicológica. El proyecto reunió a figuras de distintas generaciones, lo que enriqueció la producción y potenció el desarrollo actoral de Scott y el resto del elenco.

PUBLICIDAD

El trabajo conjunto entre Adam Scott y Robert De Niro en The Whisper Man representa el paso de la admiración a la colaboración profesional, en un entorno donde el respeto y la experiencia se convierten en elementos centrales de la narrativa y la producción.