Costa Rica

Detienen en Costa Rica a hombre sospechoso de abusar sexualmente de su sobrina de 8 años y grabar los hechos

Un allanamiento del OIJ en Pavón de Golfito permitió detener a un hombre de 38 años, quien también es investigado por almacenar y compartir material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales

El sospechoso, de apellidos Barboza Tenorio y de 38 años, quedó a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. Crédito: OIJ
El sospechoso, de apellidos Barboza Tenorio y de 38 años, quedó a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. Crédito: OIJ
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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron en Pavón de Golfito, Puntarenas, a un hombre de 38 años, de apellidos Barboza Tenorio, quien figura como sospechoso en una investigación relacionada con tenencia, producción y difusión de material de abuso sexual infantil.

El caso adquirió una dimensión adicional debido a que, según la información conocida hasta el momento, el hombre también es sospechoso de abusar sexualmente de su sobrina de 8 años y grabar los hechos. Las autoridades investigan al menos tres aparentes delitos vinculados con el caso.

De acuerdo con la investigación del OIJ, el sospechoso presuntamente habría abusado sexualmente de la menor y registrado los hechos en al menos 12 videos, material que posteriormente habría sido compartido mediante plataformas digitales.

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A estos archivos se sumarían otros 110 videos con material de abuso sexual infantil que, según la investigación preliminar, aparentemente fueron descargados de Internet y permanecían en poder del sospechoso.

Una investigación que comenzó en julio

El operativo fue ejecutado por agentes judiciales de la Sección Especializada contra el Cibercrimen, quienes allanaron durante la mañana la vivienda relacionada con el sospechoso en la localidad de Pavón, Golfito.

Según la versión oficial, los hechos investigados se habrían producido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, mientras que las diligencias policiales comenzaron formalmente el 9 de julio de 2026.

La investigación tomó impulso cuando, mediante herramientas avanzadas de investigación, los agentes lograron detectar la existencia de un usuario de Internet que presuntamente utilizaba servicios de almacenamiento en la nube y otras plataformas digitales para descargar y almacenar una gran cantidad de archivos relacionados con abuso sexual infantil.

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A partir de esa información, los investigadores realizaron diferentes diligencias para establecer quién se encontraba detrás del usuario.

Las pesquisas permitieron finalmente identificar al sospechoso y localizar su residencia, por lo que, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, se coordinó el allanamiento.

Durante la intervención policial, además de detener a Barboza Tenorio, los agentes decomisaron aparatos electrónicos y otras evidencias consideradas relevantes para la investigación.

Estos dispositivos serán sometidos a análisis especializados para determinar, entre otros aspectos, la cantidad y características del material almacenado, su procedencia y si existió algún tipo de distribución a otras personas mediante Internet.

Operativo realizado por el OIJ para detener al presunto sujeto responsable de los hechos. Crédito: OIJ

Investigan si produjo parte del material

Uno de los elementos centrales de la investigación consiste precisamente en establecer el origen de algunos de los archivos encontrados.

El OIJ informó que se investigan varias imágenes y videos de material de abuso sexual infantil que presuntamente podrían haber sido producidos por el propio sospechoso.

En ese contexto se encuentran los archivos que estarían relacionados con la sobrina de 8 años del detenido.

Según la información preliminar del caso, el hombre habría grabado al menos 12 videos relacionados con los supuestos abusos contra la niña y posteriormente habría compartido ese contenido en plataformas digitales.

La investigación deberá establecer ahora las circunstancias en las que fueron producidos los archivos, determinar su eventual distribución e identificar si existen otras posibles víctimas o personas relacionadas con el intercambio del material.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron aparatos electrónicos y otras evidencias que serán analizados como parte de la investigación. Crédito: OIJ
Durante el operativo, las autoridades decomisaron aparatos electrónicos y otras evidencias que serán analizados como parte de la investigación. Crédito: OIJ

Su condición de salud podría influir en las medidas cautelares

Tras su detención, el sospechoso será presentado ante el Ministerio Público, institución encargada de definir las medidas que solicitará ante un juez mientras continúa el proceso penal.

Sin embargo, según indicó Noticias Repretel, una condición de salud que presenta Barboza Tenorio podría impedir inicialmente que la Fiscalía solicite prisión preventiva, de acuerdo con la información disponible sobre el caso.

El hombre deberá ser sometido a una valoración para determinar si su padecimiento puede ser atendido adecuadamente dentro de un centro penitenciario.

En caso de que no sea posible solicitar su encarcelamiento preventivo por esa circunstancia, la Fiscalía podría plantear otras medidas cautelares, entre ellas una prohibición de acercarse a la menor y a la vivienda donde residía, la obligación de abandonar determinada zona o incluso arresto domiciliario.

La eventual aplicación de una medida distinta a la prisión preventiva, sin embargo, no implica que el sospechoso quede exento de responsabilidad penal ni supone una resolución sobre su culpabilidad.

La prisión preventiva constituye una medida cautelar aplicada durante determinadas etapas de un proceso judicial y es distinta de una eventual pena de cárcel.

Por esa razón, si durante el proceso penal las autoridades consiguen demostrar su participación en los delitos que se investigan y posteriormente existe una sentencia condenatoria, Barbosa Tenorio podría recibir una pena de prisión.

Por ahora, el hombre permanece como sospechoso y deberá enfrentar el procedimiento judicial correspondiente bajo el principio de presunción de inocencia.

En las próximas horas, el Ministerio Público deberá determinar cuáles medidas cautelares solicitará contra el hombre, mientras los investigadores continúan con el análisis de los dispositivos electrónicos decomisados y del material digital relacionado con el caso.

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