Megaoperativo en Ecuador: detuvieron a 43 integrantes de las bandas criminales de Los Choneros y Los Lobos

Ecuador detuvo a 2 mexicanos presuntamente vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación durante los operativos (Europa Press)

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La Policía de Ecuador informó el miércoles el arresto de 43 presuntos integrantes de las bandas criminales Los Lobos y Los Choneros, organizaciones con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, durante operativos simultáneos realizados en varias provincias del país.

Las acciones, denominadas ‘Factoría’ y ‘Jericó’, contaron con la coordinación de la Fiscalía General del Estado, la colaboración de la Administración de Control de Drogas (DEA) y el apoyo del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM), según detalló la fuerza policial ecuatoriana.

Los procedimientos, desarrollados en Guayas, Santo Domingo, El Oro, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas, incluyeron un total de 36 allanamientos en domicilios. Entre los detenidos figuran personas identificadas como alias ‘CC’ y alias ‘León’. De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades incautaron alrededor de 2,5 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, más un millón de dólares, de 858.000 euros, 25 armas de fuego y mil cartuchos de diversos calibres.

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Además, fueron retenidos 21 vehículos, una avioneta, cerca de mil litros de combustible de aviación, 47 terminales móviles y chalecos de protección balística.

El comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, Pablo Vinicio Dávila, afirmó que el objetivo de las operaciones consistió en “afectar las capacidades operativas, logísticas y económicas de estructuras vinculadas a Los Lobos y Los Choneros”. Según la comunicación difundida por la institución, la cooperación internacional resultó clave para la ejecución de los operativos.

Policías realizan una operación de búsqueda de armas y/o drogas en Ecuador (AP Foto AP/César Muñoz/Archivo)

El general Francis Donovan, comandante del SOUTHCOM, calificó la reciente serie de acciones como una “victoria decisiva para la región”. “Estas operaciones asestan un golpe severo a la logística, las finanzas y el liderazgo de una red ilícita regional que ha propagado la corrupción y la violencia por todo el hemisferio occidental”, señaló Donovan, y subrayó la posición de Ecuador como “país a la vanguardia” en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo, en el marco de su participación en la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, también llamado Escudo de las América.

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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció el miércoles la captura de dos ciudadanos mexicanos presuntamente asociados al CJNG, en el marco de los recientes operativos contra el crimen organizado en el país.

Según informó Reimberg en sus redes sociales, “se detuvo a dos mexicanos vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación, quienes estaban en operaciones con la estructura Los Lobos para el envío de drogas a través de Ecuador, usando las pistas clandestinas, las avionetas hacia Norteamérica”. El funcionario destacó la coordinación con agencias de Estados Unidos y calificó la operación como “un gran golpe a estas estructuras criminales”.

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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg señalando con chaleco antibalas (Europa Press)

Las recientes acciones de las autoridades ecuatorianas no solo tuvieron como objetivo a Los Lobos, sino que también se enfocaron en organizaciones asociadas a Los Choneros. Según la Administración de Control de Drogas (DEA), “son responsables del tráfico de cocaína a través de Ecuador y su posterior distribución a Centroamérica, México y mercados internacionales”. Además, el Gobierno de Estados Unidos, durante la presidencia de Donald Trump, incluyó a Los Lobos, Los Choneros y Chone Killers en la lista de organizaciones terroristas.

El contexto de estos operativos se enmarca en la situación de “conflicto armado interno” que declaró el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, desde 2024. Esta medida busca reforzar la lucha estatal contra las bandas criminales responsables de la intensificación de la violencia en el país. A pesar de estas acciones, Ecuador registró un récord de homicidios en 2025, con alrededor de 9.300 casos, según datos del Ministerio del Interior.

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(Con información de Europa Press y EFE)