Murió Yayoi Kusama: las instalaciones y pinturas que mostró en el Museo Tamayo y que definieron su legado en México

Yayoi Kusama murió el 14 de agosto de 2026 en un hospital de Tokio a los 97 años. Su compañía confirmó que no dejó de pintar hasta sus últimos días. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

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Yayoi Kusama, la artista japonesa conocida como la “reina de los lunares”, murió a los 97 años en un hospital de Tokio, según informó su compañía este jueves. La artista falleció el 14 de agosto. Su representación confirmó que “siguió pintando hasta sus últimos días, sin soltar jamás el pincel, y continuó explorando el amor eterno y el alma eterna”.

La noticia llega en un momento en que su legado en México permanece vivo en la memoria cultural del país. En 2014, el Museo Tamayo Arte Contemporáneo recibió la primera gran retrospectiva de Kusama presentada en América Latina, una exposición que convocó a casi 320 mil visitantes en poco más de tres meses.

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MEXICO, D.F., 17ENERO2015.- A pesar del clima frío que se sintió en la ciudad durante la mañana, cientos de capitalinos se formaron desde tempranas horas para conseguir una boleto de entrada al maratón de la muestra Obsesiòn Infinita, de la artista japonesa Yayoi Kusama, misma que termina este fin de semana. Las entradas para la muestra se agotaron alrededor del medio día, por lo que muchos decidieron hacer filas desde hoy para comprar boletos mañana a primera hora. En la imagen, una joven toma una foto en el interior de la sala "Espejo Infinito- Campo Fálico". FOTO: DAVID POLO /CUARTOSCURO.COM

La artista japonesa desarrolló desde la infancia un lenguaje visual basado en lunares, redes y la repetición obsesiva de formas, producto de las alucinaciones que experimentó desde niña. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

La mujer que trasladó sus alucinaciones al lienzo

Nacida en 1929 en Japón, Kusama fue la hija menor de una familia adinerada. A los 10 años comenzó a desarrollar el estilo visual que marcaría su obra. Desde la infancia experimentó visiones y alucinaciones que trasladó a sus creaciones. En su autobiografía describió una de esas experiencias: “Un día, tras ver un mantel con un estampado de flores rojas sobre un escritorio, vi el mismo estampado de flores rojas por todo el techo, las ventanas y las columnas. Llenó la habitación y me cubrió el cuerpo”.

Esas experiencias se convirtieron en el origen de sus lunares y redes. La propia artista definió su filosofía como “autodestrucción”, sustentada en “motivos simples de repetición y proliferación obsesivas”. Tras estudiar arte en Japón, se trasladó a Estados Unidos a finales de la década de 1950 y se incorporó a la escena vanguardista de Nueva York, donde alcanzó notoriedad con grandes pinturas y propuestas que desafiaron las convenciones artísticas de la época.

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La exposición Obsesión infinita abrió sus puertas en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo el 25 de septiembre de 2014, tras pasar por Brasil y Argentina. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

MÉXICO, D.F., 18ENERO2015.- Cientos de personas hicieron fila durante la noche para accesar al maratón del Museo Tamayo, que consistió en que el museo estuvo abierto durante 36 horas, donde pudieron apreciar exposiciones como "Obsesión infinita" de Yayoi Kusama. FOTO: INAH /CUARTOSCURO.COM

MEXICO, D.F., 17ENERO2015.- A pesar del clima frío que se sintió en la ciudad durante la mañana, cientos de capitalinos se formaron desde tempranas horas para conseguir una boleto de entrada al maratón de la muestra Obsesiòn Infinita, de la artista japonesa Yayoi Kusama, misma que termina este fin de semana. Las entradas para la muestra se agotaron alrededor del medio día, por lo que muchos decidieron hacer filas desde hoy para comprar boletos mañana a primera hora. FOTO: DAVID POLO /CUARTOSCURO.COM

Durante los años sesenta organizó provocativos happenings en los que utilizó pintura corporal y lunares como elementos centrales. También enfrentó discriminación por su condición de mujer japonesa en la escena artística estadounidense. A comienzos de los setenta regresó a Japón y más tarde ingresó de forma voluntaria en un hospital psiquiátrico de Tokio, desde donde continuó su actividad artística hasta sus últimos días.

“Obsesión infinita” en el Tamayo: un récord para México

La exposición Obsesión infinita llegó al Museo Tamayo el 25 de septiembre de 2014, tras pasar por Brasil y Argentina. En ese entonces, la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García Cepeda, encabezó la inauguración ante cientos de personas que aguardaban en fila para entrar a las salas.

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MEXICO, D.F., 17ENERO2015.- Cientos de capitalinos se apostaron desde tempranas horas de la madrugada en las afueras del Museo Tamayo para conseguir una entrada a la exposición de la artista japonesa Yayoi Kusama, para la cual sólo se expidieron 2,500 boletos en el primer día del maratón convocado durante el último fin de semana de la muestra. Los boletos se agotaron alrededor del medio día, por lo que algunos de los que no lograron entrar comenzaron a hacer fila para la venta de boletos el día de mañana a las 8:00 a.m. Según visitantes, revendedores ofrecían boletos para el día de hoy hasta en $500. FOTO: DAVID POLO /CUARTOSCURO.COM

MÉXICO, D.F., 16ENERO2015.- Gran concurrencia a provocado la exposición "Yayoi Kusama. Obsesión infinita" en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo, la cual realizará mañana un maratón de 36 horas los cuales se podrán adquirir por Internet. Personal del museo explican a las decenas de personas que llegan con la esperanza de poder adquirir un boleto, sin embargo, todas las localidades están agotadas, mañana se abren las taquillas a las 09.00 de la mañana pero les advierten que si no llegan entre las 4 o 5 de la mañana difícilmente conseguirán un entrada. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

MÉXICO, D.F., 23SEPTIEMBRE2014.- María Cristina García Cepeda, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Y Rafael Tovar y de Teresa, titular de Conaculta, ofrecieron un recorrido por la exposición Yayoi Kusama, Obsesión Infinita, en el Museo Tamayo Arte Contemporaneo. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

La muestra reunió más de un centenar de piezas que abarcaron de 1950 a 2013: pinturas, esculturas, obras en papel, videos e instalaciones. La curaduría estuvo a cargo de Frances Morris y Philip Larrat-Smith, quienes trazaron un recorrido por seis décadas de producción de la artista.

Entre las obras presentadas figuraron las Infinity Nets, pinturas de los años cincuenta formadas por pequeños trazos curvos; las Accumulations sculptures; la película Kusama’s Self-Obliteration; registros de happenings como Love-in Festival y Flower Orgy; y las instalaciones Phalli’s Field, I’m Here But Nothing, Obliteration Room e Infinity Mirror Room. Esta última pieza, conocida también como “Sala de espejos del infinito”, se convirtió en una de las más visitadas.

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Casi 320 mil personas en tres meses

MEXICO, D.F., 17ENERO2015.- A pesar del clima frío que se sintió en la ciudad durante la mañana, cientos de capitalinos se formaron desde tempranas horas para conseguir una boleto de entrada al maratón de la muestra Obsesiòn Infinita, de la artista japonesa Yayoi Kusama, misma que termina este fin de semana. Las entradas para la muestra se agotaron alrededor del medio día, por lo que muchos decidieron hacer filas desde hoy para comprar boletos mañana a primera hora. En la imagen, capitalinos acampan horas antes de la apertura del museo. FOTO: CUARTOSCURO.COM

MEXICO, D.F., 17ENERO2015.- A pesar del clima frío que se sintió en la ciudad durante la mañana, cientos de capitalinos se formaron desde tempranas horas para conseguir una boleto de entrada al maratón de la muestra Obsesiòn Infinita, de la artista japonesa Yayoi Kusama, misma que termina este fin de semana. Las entradas para la muestra se agotaron alrededor del medio día, por lo que muchos decidieron hacer filas desde hoy para comprar boletos mañana a primera hora. En la imgen, una joven se toma una "selfie" en la última sala de la exposición. FOTO: DAVID POLO /CUARTOSCURO.COM

Shuichiro Megata, embajador de Japón en México en ese tiempo, destacó durante la inauguración que ese año se conmemoraban 400 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, y agradeció el apoyo de las instituciones que hicieron posible la llegada de la muestra al país.

MÉXICO, D.F., 11ENERO2015.- Cientos de personas hacen fila desde antes de que abra el Museo Tamayo Arte Contemoraneo, con la finalidad de alcanzar una entrada para ingresar a ver la exposición "Yayoi Kusama. Obsesión Infinita". Alrededor de 2 mil 100 personas acuden diaramente al museo y más de 204 mil han observado la retrospectiva de la artista japonesa. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

La respuesta del público superó cualquier expectativa. Desde la apertura hasta el 16 de enero de 2015, el Museo Tamayo registró más de 310 mil visitas. El cierre incluyó el Maratón Tamayo, un periodo de 36 horas de apertura ininterrumpida en el que ingresaron cerca de 10 mil personas. El conteo final arrojó una asistencia total de casi 320 mil visitantes, una cifra sin precedente para una muestra en recintos culturales de México. Hubo quienes permanecieron varias horas dentro del museo o acamparon en las áreas verdes contiguas al Tamayo.

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