Funcionaria del CTI habría asesinado a su esposo y lo hizo pasar como un suicidio, pero cometió un error y así la descubrieron

Chirley Hernández Rojas, funcionaria del CTI, fue capturada por el homicidio de su esposo Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía imputó a Chirley Hernández Rojas, funcionaria del CTI, por el presunto homicidio de su esposo Aldemar Avendaño en Barranquilla, un caso ocurrido el 21 de marzo de 2026, que comenzó bajo hipótesis de suicidio y cambió de rumbo por hallazgos forenses que apuntan a una muerte violenta provocada de forma intencional.

La audiencia preliminar se realizó el miércoles 26 de agosto ante un juez de control de garantías de Barranquilla y continuará este jueves 27 desde las 8:30 a. m., con el debate sobre la solicitud de medida de aseguramiento. La procesada no aceptó los cargos y se declaró inocente.

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Según Blu Radio, el ente acusador le atribuyó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, y pidió prisión al considerarla un peligro para la sociedad. La imputación fue formulada por el fiscal 23 de Vida Seccional Barranquilla, Adolfo Niebles Torres.

Al inicio de la investigación, la muerte del empleado del Tribunal Superior de Barranquilla se manejó como posible suicidio. Según la versión inicial relatada por la mujer, su esposo llegó al apartamento en estado de embriaguez, permaneció en la sala viendo televisión y consumiendo cerveza, y luego uno de los hijos la despertó para avisarle que él se había disparado.

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La funcionaria del CTI Chirley Hernández Rojas permanece custodiada tras ser capturada por su presunta relación con el homicidio de Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa explicación perdió sustento con los resultados técnicos. Citado por Semana, el fiscal sostuvo que la necropsia estableció que la víctima tenía tres disparos: en la cabeza, el tórax y el antebrazo izquierdo. El análisis forense concluyó que la herida del antebrazo podía corresponder a una reacción defensiva. Sobre el disparo en la cabeza, el funcionario explicó que no presentaba características de un tiro por contacto o a muy corta distancia.

En la audiencia, el fiscal resumió el hallazgo médico-legal: “Se evidenciaron multiplicidad de heridas con variabilidad en la distancia de disparo. La lesión que presenta en el antebrazo izquierdo, tercio distal, puede ser de carácter defensivo”.

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Añadió: “los médicos forenses consideraron que esas heridas que presentaba Aldemar en su cuerpo no son características de un patrón suicida típico. Se plantea la necesidad de considerar una etiología homicida”.

Otro elemento central fue el examen de residuos de disparo practicado a Hernández Rojas. En muestras tomadas de sus manos y ropa se encontraron partículas metálicas asociadas a disparos.

Chirley Hernández Rojas aparece representada tras su detención por el homicidio de su esposo, Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reconstrucción de lo ocurrido incluyó videos de seguridad del conjunto Catedral Plaza. Esas grabaciones, según la Fiscalía, permitieron seguir el ingreso de Avendaño Carrillo al inmueble y los movimientos dentro del edificio hasta la llegada de la Policía y los investigadores judiciales.

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Con base en ese material, el fiscal afirmó ante el juez que dentro del apartamento solo estaban la víctima, la hoy imputada y los dos hijos de la pareja. La investigación no encontró evidencia de ingreso de un quinto sujeto.

El medio también reportó que, en un comienzo, la posición del arma junto al cuerpo y la mano derecha de la víctima sobre ella reforzaban la hipótesis de suicidio. Esa lectura cambió cuando se incorporaron la necropsia, los análisis de laboratorio del arma y las demás pruebas técnicas.

Sobre ese punto, el fiscal sostuvo que “el dicho de la imputada quedó claramente desdibujado con las evidencias aportadas a la presente investigación penal”. También dijo que la vinculación de Hernández Rojas “no es producto del azar, ni mucho menos caprichosa, ni producto de un falso positivo”.

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Un retrato con técnica de acuarela representa a Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avendaño Carrillo tenía 52 años y trabajaba como citador de la Sala de Justicia y Paz. Según la versión entregada por su esposa, él atravesaba problemas personales y laborales: supuestos inconvenientes con postulados o desmovilizados de las AUC, un proceso de embargo de alimentos promovido por su familia anterior, insomnio y tratamiento con medicamentos recomendados por psicólogo y psiquiatra desde hacía cerca de un año.

Esa explicación fue presentada por la mujer, según la Fiscalía, para sostener la tesis de un suicidio. El ente investigador considera que los elementos materiales probatorios permiten inferir razonablemente que ella habría sido la autora material de la muerte.

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Durante la diligencia, la Fiscalía afirmó que Avendaño se encontraba en estado de indefensión porque presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos. El arma hallada en la escena fue sometida a examen de laboratorio y, según la acusación, era apta para producir disparos.

La audiencia continuará con las intervenciones del Ministerio Público y la defensa sobre la solicitud de medida de aseguramiento contra Hernández Rojas.