Exmilitar recibe condena por violación agravada de una menor en El Salvador

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 14 años de prisión al exmilitar José Odir Cosme por violación agravada contra una adolescente de 15 años en La Libertad Costa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Centro Judiciales informó este miércoles 26 de agosto por medio de sus canales oficiales que el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 14 años de prisión a José Odir Cosme, exmilitar, tras hallarlo culpable del delito de violación agravada en menor o incapaz en perjuicio de una adolescente de 15 años. La sentencia se dictó después de analizar las pruebas presentadas durante el proceso judicial, que incluyeron exámenes médicos, testimonios y peritajes forenses.

Según lo informado por Centro Judiciales, los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2025 en un cantón del distrito de La Libertad Costa. El tribunal determinó que Cosme utilizó un arma de fuego para intimidar a la menor y trasladarla contra su voluntad a un lugar privado donde cometió el abuso. Esta situación quedó reflejada en la resolución, que subraya la gravedad de la amenaza y el nivel de vulnerabilidad de la víctima.

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Por su parte, el proceso judicial se inició meses después del hecho, cuando la adolescente acudió a una revisión médica y los exámenes confirmaron su embarazo. Tras este hallazgo, la familia presentó la denuncia ante las autoridades, lo que permitió activar el protocolo de protección para víctimas menores de edad. Centro Judiciales detalló que la investigación incluyó la recolección de pruebas testimoniales, pericias psicológicas y el testimonio directo de la joven, quien fue resguardada bajo estrictas medidas de confidencialidad.

Una persona mantiene las manos sujetadas con esposas metálicas frente a una camiseta blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas que confirmaron la participación de Cosme en el delito, destacando el uso de un arma de fuego como agravante. El tribunal valoró esta circunstancia como factor determinante para la aplicación de la pena máxima prevista en la legislación salvadoreña para este tipo de delitos.

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“El abuso fue revelado meses después, luego de que exámenes médicos confirmaran el embarazo de la víctima, lo que derivó en la denuncia correspondiente y el inicio del proceso judicial que culminó con el fallo condenatorio”, señaló Centro Judiciales.

Otra resolución: condenado por acoso virtual

Por su parte, este miércoles, Centros Judiciales también informó que El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a un hombre identificado como REPL, de 21 años, tras encontrarlo culpable de acoso mediante tecnologías de la información y la comunicación, así como de amenazas, en perjuicio de dos menores de 13 y 15 años, según informaron Centros Judiciales.

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La sentencia contempla cinco años de prisión por cada víctima: cuatro años por acoso informático y uno por amenazas. El procesamiento comenzó en junio de 2025, luego de que los adolescentes denunciaran la recepción de mensajes intimidatorios y de contenido sexual a través de redes sociales.

Condenan a diez años de prisión a un hombre por acoso y amenazas a menores a través de redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta a la denuncia, se coordinó un dispositivo policial que permitió ubicar al acusado, quien fue capturado en flagrancia tras concertar una cita con las víctimas en las inmediaciones del polideportivo de Lourdes, en Colón. Además, durante el juicio, el tribunal fundamentó la condena en el análisis pericial de los teléfonos celulares, así como en las conversaciones e imágenes presentadas como evidencia.

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