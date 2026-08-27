El Salvador

Exmilitar recibe condena por violación agravada de una menor en El Salvador

Según el tribunal, el individuo empleó un arma de fuego para amenazar a la menor y forzarla a ir a un sitio privado en contra de su voluntad, donde se produjo el abuso.

Pintura al óleo con la palma abierta de una mano infantil extendida frente a un rostro desfocado.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 14 años de prisión al exmilitar José Odir Cosme por violación agravada contra una adolescente de 15 años en La Libertad Costa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Centro Judiciales informó este miércoles 26 de agosto por medio de sus canales oficiales que el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 14 años de prisión a José Odir Cosme, exmilitar, tras hallarlo culpable del delito de violación agravada en menor o incapaz en perjuicio de una adolescente de 15 años. La sentencia se dictó después de analizar las pruebas presentadas durante el proceso judicial, que incluyeron exámenes médicos, testimonios y peritajes forenses.

Según lo informado por Centro Judiciales, los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2025 en un cantón del distrito de La Libertad Costa. El tribunal determinó que Cosme utilizó un arma de fuego para intimidar a la menor y trasladarla contra su voluntad a un lugar privado donde cometió el abuso. Esta situación quedó reflejada en la resolución, que subraya la gravedad de la amenaza y el nivel de vulnerabilidad de la víctima.

PUBLICIDAD

Por su parte, el proceso judicial se inició meses después del hecho, cuando la adolescente acudió a una revisión médica y los exámenes confirmaron su embarazo. Tras este hallazgo, la familia presentó la denuncia ante las autoridades, lo que permitió activar el protocolo de protección para víctimas menores de edad. Centro Judiciales detalló que la investigación incluyó la recolección de pruebas testimoniales, pericias psicológicas y el testimonio directo de la joven, quien fue resguardada bajo estrictas medidas de confidencialidad.

Manos de una persona sujetadas con esposas de metal plateado sobre una camiseta blanca.
Una persona mantiene las manos sujetadas con esposas metálicas frente a una camiseta blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas que confirmaron la participación de Cosme en el delito, destacando el uso de un arma de fuego como agravante. El tribunal valoró esta circunstancia como factor determinante para la aplicación de la pena máxima prevista en la legislación salvadoreña para este tipo de delitos.

PUBLICIDAD

“El abuso fue revelado meses después, luego de que exámenes médicos confirmaran el embarazo de la víctima, lo que derivó en la denuncia correspondiente y el inicio del proceso judicial que culminó con el fallo condenatorio”, señaló Centro Judiciales.

Otra resolución: condenado por acoso virtual

Por su parte, este miércoles, Centros Judiciales también informó que El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a un hombre identificado como REPL, de 21 años, tras encontrarlo culpable de acoso mediante tecnologías de la información y la comunicación, así como de amenazas, en perjuicio de dos menores de 13 y 15 años, según informaron Centros Judiciales.

La sentencia contempla cinco años de prisión por cada víctima: cuatro años por acoso informático y uno por amenazas. El procesamiento comenzó en junio de 2025, luego de que los adolescentes denunciaran la recepción de mensajes intimidatorios y de contenido sexual a través de redes sociales.

Mano de una persona con túnica negra sosteniendo un mazo de madera sobre una base redonda en un escritorio de madera.
Condenan a diez años de prisión a un hombre por acoso y amenazas a menores a través de redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta a la denuncia, se coordinó un dispositivo policial que permitió ubicar al acusado, quien fue capturado en flagrancia tras concertar una cita con las víctimas en las inmediaciones del polideportivo de Lourdes, en Colón. Además, durante el juicio, el tribunal fundamentó la condena en el análisis pericial de los teléfonos celulares, así como en las conversaciones e imágenes presentadas como evidencia.

Temas Relacionados

Fiscalía General de la RepúblicaViolaciónAgresión SexualEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Drogas, licor, cámaras y una sierra eléctrica es parte de lo decomisado tras una requisa en una cárcel de Guatemala

El operativo del Ejército de Guatemala y otras fuerzas incautó además celulares, armas punzocortantes y presunta droga dentro del penal

Drogas, licor, cámaras y una sierra eléctrica es parte de lo decomisado tras una requisa en una cárcel de Guatemala

Honduras: Gobierno y trabajadores públicos no logran acuerdo sobre el reajuste salarial

Los empleados mantienen su demanda de un incremento de 1,400 lempiras- unos 52 USD-, mientras la propuesta oficial se mantiene en 900 lempiras- 33.5USD- , una cifra que los trabajadores consideran insuficiente frente a sus expectativas y a las condiciones económicas actuales

Honduras: Gobierno y trabajadores públicos no logran acuerdo sobre el reajuste salarial

Panamá presenta “Anfitrión del Mundo”, su marca país

La estrategia integrará turismo, inversiones, exportaciones y cultura, mientras el Gobierno promoverá una ley para garantizar su continuidad más allá de los cambios de administración.

Panamá presenta “Anfitrión del Mundo”, su marca país

Detienen en Costa Rica a hombre sospechoso de abusar sexualmente de su sobrina de 8 años y grabar los hechos

Un allanamiento del OIJ en Pavón de Golfito permitió detener a un hombre de 38 años, quien también es investigado por almacenar y compartir material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales

Detienen en Costa Rica a hombre sospechoso de abusar sexualmente de su sobrina de 8 años y grabar los hechos

Negocios por más de $17 millones genera misión comercial de Panamá a los países del Caribe

Se concretaron más de 650 citas empresariales, donde los participantes analizaron oportunidades para ingresar a los mercados caribeños

Negocios por más de $17 millones genera misión comercial de Panamá a los países del Caribe

TECNO

Google lanzó Gemini 3.5 Transcribe: pasa más de 85 idiomas a texto entendiendo palabras difíciles y acentos

Google lanzó Gemini 3.5 Transcribe: pasa más de 85 idiomas a texto entendiendo palabras difíciles y acentos

IA en el quirófano: así fue la primera operación cerebral en vivo asistida por inteligencia artificial

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este jueves 27 de agosto?

Alerta para teléfonos Xiaomi: lista de cuáles podrán recibir la actualización HyperOS 4

Cómo obtener Google AI Plus gratis para estudiantes universitarios

ENTRETENIMIENTO

Barreda: la película que vuelve sobre el cuádruple femicidio de La Plata

Barreda: la película que vuelve sobre el cuádruple femicidio de La Plata

“Estaba aterrado de conocerlo y de trabajar con él”, la confesión de Adam Scott sobre su experiencia junto a Robert De Niro en The Whisper Man

De George Clooney a Tom Cruise y Cameron Diaz: 7 citas fallidas que se convirtieron en anécdotas de Hollywood

Ridley Scott sobre sus 5 décadas en el cine: “Nunca quiero repetirme y todas mis películas dieron en el blanco”

Cher recuerda el primer encuentro que marcó su amistad con Dolly Parton: “Voy a extrañar su risa”

MUNDO

Qué es un GLOF, el “tsunami desde el cielo” provocado por el desprendimiento de un glaciar en Nepal y el Tíbet

Qué es un GLOF, el “tsunami desde el cielo” provocado por el desprendimiento de un glaciar en Nepal y el Tíbet

La ciudad de 250.000 habitantes que fabrica la tecnología detrás de cada procesador del mundo

El régimen de norcoreano amenazó con dar una “respuesta contundente e inmediata” tras la aprobación de EEUU de una venta de armas a Seúl

“Salvado por un árbol de mango”: el dramático relato de un nepalí que sobrevivió a la mortal inundación

Sanae Takaichi expresó su “profunda tristeza” por las inundaciones en Nepal y pidió localizar a cinco japoneses desaparecidos