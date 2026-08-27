El Tribunal Supremo Electoral acumula 195 expedientes por posible campaña anticipada en Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral acumula 195 expedientes por posibles actos de campaña anticipada rumbo a las elecciones generales de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aún no se ha sacado la convocatoria para las Elecciones Generales que se llevarán a cabo en 2027 en Guatemala. Sin embargo, varios políticos y aspirantes a un puesto de elección popular ya se encuentran realizando proselitismo, pese a estar prohibido en la Ley.

Esta situación se refleja en las denuncias acumuladas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde se han recibido 195 expedientes por posibles actos de campaña anticipada, un aumento que llevó al organismo a preparar nuevas acciones de prevención, capacitación sobre redes sociales y una aplicación para que la ciudadanía denuncie infracciones en línea.

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Del total de casos, cerca de 30 expedientes todavía no han sido notificados, de acuerdo con el TSE. El departamento de Guatemala concentra alrededor del 60 % de los registros, la proporción más alta reportada por el tribunal.

La mayor parte de los posibles actos anticipados fue detectada por el monitoreo de la Unidad Especializada en Medios del TSE. El tribunal también recibió denuncias ciudadanas y reportes enviados por sus delegados y subdelegados.

El TSE informó que cerca de 30 expedientes por campaña anticipada aún no han sido notificados. (TSE)

El organismo informó que no divulgará por ahora qué partidos políticos acumulan más expedientes porque las investigaciones siguen en trámite. Esa reserva se mantiene mientras cada caso avanza dentro del proceso administrativo correspondiente.

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El TSE endurece la prevención y redefine los límites de la promoción política

Ante el crecimiento de las denuncias, el TSE anunció que emitirá un aviso preventivo dirigido a las organizaciones políticas. También indicó que en septiembre capacitará a sus planificadores sobre el uso de redes sociales y los límites que deben respetarse para no incurrir en campaña anticipada.

El tribunal además prepara una aplicación para que los ciudadanos reporten posibles infracciones cometidas en plataformas digitales. La medida apunta a ampliar los canales de vigilancia en un terreno que ya forma parte central del control electoral.

Los magistrados del TSE reformaron cuatro reglamentos electorales, entre ellos el que contiene el artículo referido a la promoción de imagen y a la campaña anticipada. Gabriel Aguilera, presidente del tribunal, explicó que las modificaciones responden a un proceso técnico desarrollado durante los últimos dos años, en coordinación con distintas direcciones del organismo y con organizaciones políticas.

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Aguilera sostuvo que los cambios precisan mejor en qué momento una conducta pasa de la exposición pública a la promoción de una figura antes de la convocatoria a elecciones.

El TSE no divulgará qué partidos políticos acumulan más expedientes porque las investigaciones por campaña anticipada siguen en trámite. (TSE)

Según explicó: “Si hay llamados al voto, explícitos o implícitos; si se presentan planes de gobierno fuera de tiempo, si se usan símbolos partidarios de forma reiterada para posicionar a una persona o se contrata pauta en medios y redes con fines electorales, se configura la infracción”.

Los nuevos criterios distinguen entre exposición pública y promoción electoral

El presidente del tribunal agregó que la actualización incorpora parámetros técnicos para determinar la transgresión. “Se evaluará si ocurre antes de la convocatoria, si es reiterado y si el contenido pasa de informativo a promocional”, precisó.

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Aguilera también indicó que no toda aparición pública constituye una falta. “Participar en programas, redes sociales, reuniones o como expositor es promoción de imagen, salvo que se busque favorecer a un candidato o llamar al voto”, afirmó.

En años anteriores la campaña política anticipada se veía en las calles con cientos de vallas propagandísticas, ahora ha migrado a las redes sociales. (Redes sociales)

El exmagistrado del TSE Jorge Mario Valenzuela respaldó que existan parámetros más claros para analizar estos casos. “Toda persona que participa en actividades públicas da a conocer su imagen, por lo que contar con criterios más definidos permite analizar mejor estos casos y favorecer condiciones más equitativas entre los actores políticos”, expuso.

Los reglamentos reformados son el de la Ley de Partidos Políticos, el de Voto en el Extranjero, el de la Unidad de Fiscalización y el de la Unidad de Medios.

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