Colombia

Nuevas medidas para los parqueaderos en Bogotá anunció la Alcaldía: estos serán los controles

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que el distintivo permitirá a los conductores escanearlo y consultar en línea si el operador está habilitado, en una estrategia para ordenar la vía en las localidades de Chapinero y Usaquén

Las autoridades distritales indicaron que entre 2025 y lo corrido de 2026 hubo 57 operativos, con 99 inmovilizaciones y 71 suspensiones, en medio de controles reforzados en zonas gastronómicas del norte - crédito @Maferoc/X

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La Alcaldía de Bogotá presentó un nuevo sello con código QR para identificar los puntos de valet parking autorizados, una medida con la que busca ordenar el espacio público en zonas gastronómicas del norte de la ciudad, evitar el mal parqueo y dar a los conductores una forma de verificar la legalidad del servicio antes de entregar su vehículo.

El anuncio llegó en medio de controles reforzados sobre esta actividad. Entre 2025 y lo corrido de 2026, las autoridades realizaron 57 operativos, impusieron 584 comparendos, inmovilizaron 99 vehículos por mal parqueo y efectuaron 71 levantamientos o suspensiones por prestación irregular del servicio en el espacio público.

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La estrategia fue presentada por la Secretaría Distrital de Movilidad junto con la Alcaldía Local de Chapinero. El distintivo será instalado en los puntos en los que opera el servicio autorizado y permitirá consultar, al escanearlo, la información disponible en el Registro Distrital de Estacionamientos y la ubicación de esos sitios en un mapa.

“Usando un servicio autorizado previenes el mal parqueo, cuidas el espacio público y tienes un viaje más seguro”, dijo la secretaria de Movilidad Distrital, María Fernanda Ortiz.

Para el usuario, la instrucción de la administración distrital es concreta: antes de entregar las llaves, debe buscar el sello oficial y verificar el código. Esa consulta permite confirmar si la empresa cuenta con autorización del Distrito y reduce el riesgo de dejar el vehículo en manos de operadores no habilitados.

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El sello de valet parking busca ordenar el espacio público, evitar el mal parqueo y permitir que los conductores verifiquen la legalidad del servicio en Bogotá - crédito @SectorMovilidad/X
El sello de valet parking busca ordenar el espacio público, evitar el mal parqueo y permitir que los conductores verifiquen la legalidad del servicio en Bogotá - crédito @SectorMovilidad/X

Actualmente, la ciudad cuenta con 22 puntos autorizados para valet parking. De ellos, 18 corresponden a Vale-T-Zone S.A.S. – Parking Point y cuatro a Valet 99 S.A.S. – Parking Solutions.

Según la información divulgada por las autoridades, estos puntos están concentrados en sectores en los que el servicio es usado por personas que visitan restaurantes, hoteles o centros comerciales. La medida se enfoca especialmente en áreas de Chapinero y Usaquén, donde el Distrito busca frenar la ocupación irregular de la vía.

La secretaria de Movilidad María Fernanda Ortiz resumió el criterio de control con un mensaje dirigido a los conductores: “Si los ciudadanos van a usar un servicio de valet parking hay algo que se debe revisar antes de entregar las llaves. Deben buscar este sello que es el que identifica las empresas autorizadas en la ciudad”.

En otra declaración, Ortiz explicó el alcance de la entrega de estos distintivos: “Hoy iniciamos la entrega de estos sellos que identifican los servicios de valet parking autorizados en la ciudad que cumplen con los requisitos que establece la Secretaría de Movilidad y nos permite organizar, de manera adecuada, el espacio público en la ciudad. A los usuarios que identifiquen este sello, les permite cuidar el espacio público, prevenir el mal parqueo y tener una experiencia más segura en Bogotá”.

El punto de entrega no es un parqueadero y el vehículo solo puede permanecer cinco minutos

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que el código QR permite consultar el Registro Distrital de Estacionamientos y la ubicación de los puntos autorizados en un mapa - crédito @SectorMovilidad/X
La Secretaría Distrital de Movilidad informó que el código QR permite consultar el Registro Distrital de Estacionamientos y la ubicación de los puntos autorizados en un mapa - crédito @SectorMovilidad/X

La Secretaría de Movilidad recordó que el valet parking no autoriza a estacionar en el sitio de recepción. El servicio consiste en que un operador recibe el automóvil en un punto autorizado sobre la vía, lo traslada a un estacionamiento autorizado y luego lo devuelve al propietario cuando termina su uso.

Ese punto de entrega tiene una regla precisa: el vehículo no puede permanecer allí por más de cinco minutos. La existencia de un espacio libre en la vía tampoco habilita a cualquier persona para ofrecer el servicio, porque esta operación exige autorización y el cumplimiento de las condiciones fijadas por el Distrito.

Bogotá tiene 22 puntos autorizados para valet parking, de los cuales 18 pertenecen a Vale-T-Zone S.A.S. y cuatro a Valet 99 S.A.S - crédito @SectorMovilidad/X
Bogotá tiene 22 puntos autorizados para valet parking, de los cuales 18 pertenecen a Vale-T-Zone S.A.S. y cuatro a Valet 99 S.A.S - crédito @SectorMovilidad/X

Los controles son adelantados por la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad y las alcaldías locales.

El objetivo, según la administración distrital, es verificar que quienes prestan el servicio tengan permiso para hacerlo y que el espacio público no sea usado como parqueadero.

El nuevo sello pasa a ser, en ese esquema, una herramienta de verificación directa para los ciudadanos. Al escanear el código QR, pueden revisar si el punto está habilitado oficialmente antes de dejar el carro en un servicio de valet parking.

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